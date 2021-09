Dán Cort triumfoval v špurte 19. etapy Vuelty, Roglič naďalej vedie

Vuelta a Espaňa - 19. etapa (Tapia – Monforte de Lemos, 191,2 km):



1. Magnus Cort (Dán./EF Education-Nippo 4:24:54 hod).,

2. Rui Oliveira (Portug./UAE Team Emirates),

3. Quinn Simmons (USA/Trek-Segafredo),

4. Andrea Bagioli (Tal./Deceuninck-QuickStep),

5. Anthony Roux (Fr./Groupama-FDJ),

6. Andreas Kron (Dán./Lotto Soudal) všetci čas ako víťaz,

7. Lawson Craddock (USA/EF Education-Nippo) +5 s,

8. Alberto Dainese (Tal./DSM) +18,

9. Matteo Trentin (Tal./UAE Team Emirates),

10. Alexander Krieger (Nem./Alpecin-Fenix) všetci +18



Celkové poradie:

1. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) 77:49:37 h,

2. Enric Mas (Šp./Movistar) +2:30 min,

3. Miguel Angel Lopez (Kol./Movistar) +2:53,

4. Jack Haig (Austr./Bahrain Victorious) +4:36,

5. Egan Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) +4:43,

6. Adam Yates (V. Brit./ Ineos Grenadiers) +5:44,

7. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) +6:02,

8. Gino Mäder (Švajč./Bahrain Victorious) +7:48,

9. Guillaume Martin (Fr./Cofidis, Solutions Crédits) +8:31,

10. David de la Cruz (Šp./UAE Team Emirates) +9:24

Monforte de Lemos 3. septembra (TASR) - Dánsky cyklista Magnus Cort Nielsen z EF Education-Nippo zvíťazil v 19. etape pretekov Vuelta a Espaňa. V šprinte 191,2 km dlhej etapy z Tapie do Monforte de Lemos zdolal na cieľovej páske Portugalčana Ruia Oliveiru z UAE-Team Emirates a Američana Quinna Simmonsa z Treku-Segafredo.V boji o celkové prvenstvo sa nič nezmenilo. Červený dres si bez problémov udržal Slovinec Primož Roglič z Jumbo-Visma, ktorý prišiel do cieľa s pelotónom s 18-sekundovým odstupom od víťaza na 30. priečke.Cort si pripísal tretie prvenstvo na tohtoročnej Vuelte.tešil sa v cieli víťazný Nielsen.Piatková etapa mala "klasikársky" profil, ktorý nahrával záujemcom na triumf z úniku. Všetky tri vrchárske prémie ležali na trati už v úvode, body na nich získali pretekári, ktorí nebojujú o bodkovaný dres. Tri body na prémii tretej kategórie získal Nielsen, päť bodov na "dvojke" získali Talian Fabio Aru z Qhubeka Assos a Mikael Cherel z AG2R Citroen.V kopcoch začal strácať líder šprintérskej súťaže Fabio Jakobsen z Deceunincku-QuickStep, čo zaktivizovalo viacero tímov. Pelotón vyvinul vyššiu rýchlosť, držal si únik na dohľad a zdalo sa, že nebude mať problémy pohltiť ho. Šprintérskou prémiou 27 km pred cieľom prešiel ako prvý Simmons.Sedmička pretekárov na čele spolupracovala vzorne a do cieľovej rovinky napokon vošla tesne pred hlavným poľom. Tím EF Education-Nippo mal ako jediný na čele viac ako jedného pretekára a situáciu využil dokonale. Američan Lawson Craddock vypracoval pozíciu pre tímového kolegu a Cort ukázal na páske svoje rýchlostné predpoklady.V sobotu čaká jazdcov 202,2 km dlhá 20. etapa zo Sanxenxa do Castra de Herville s cieľovým stúpaním druhej kategórie. V nedeľu trojtýždňové podujatie zakončí časovka z Padróna do Santiaga de Compostela v dĺžke 33,8 km.