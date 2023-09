Vuelta: Evenepoel vyhral po úniku 14. etapu, červený dres udržal Kuss

výsledky 14. etapy (Sauveterre/Fr. - Larra-Belagua, 156,5 km):



1. Remco Evenepoel (Belg./Soudal Quick-Step) 4:13:38 h, 2. Romain Bardet (Fr./Team DSM) +1:12 min, 3. Lennert Van Eetvelt (Belg./Lotto-Dstny) +6:33, 4. Jonathan Castroviejo (Šp./Ineos Grenadiers) +6:35, 5. Michael Storer (Aus./Groupama-FDJ) +7:24, 6. David de la Cruz (Šp./Astana Kazachstan) +8:21, 7. Aleksander Vlasov (Rus./Bora-Hansgrohe), 8. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma), 9. Wout Poels (Hol./Bahrain Victorious), 10. Juan Ayuso (Šp./SAE Team Emirates) všetci štyria +8:22

celkové poradie:



1. Kuss 51:04:54 h, 2. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) +1:37, 3. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) +1:44, 4. Ayuso +2:37, 5. Enric Mas (Šp./Movistar) +3:06, 6. Marc Soler (Šp./SAE Team Emirates) +3:10, 7. Mikel Landa (Šp./Bahrajn Victorious) +4:12, 8. Vlasov +5:02, 9. Cian Uijtdebroeks (Belg./Bora-Hansgrohe) +5:30, 10. Joao Almeida (Port./SAE Team Emirates) +8:39

Larra-Belagua 9. septembra (TASR) - Belgický cyklista Remco Evenepoel zvíťazil v sobotňajšej 14. etape 78. ročníka Vuelta a Espana. Jazdec stajne Soudal–Quick-Step sa presadil z úniku a na vrchol kopca Puerto de Belagua prišiel po 156,5 km v čase 4:13:38 h. Druhý skončil s viac ako minútovou stratou Francúz Romain Bardet (DSM-Firmenich). Tretí bol Lennert Van Eetvelt (Lotto-Dstny) so stratou 6:33 minúty. Na čele celkového poradia sa udržal Američan Sepp Kuss z Jumbo-Visma.V sobotu čakala na pelotón ďalšia ťažká (156,2 km) etapa, počas ktorej museli cyklisti zvládnuť 4600 výškových s tromi horskými prémiami. Podľa očakávania sa na dlhej rovine pred Col Hourcére (11,1 km, 8,8%) bojovalo o to, kto sa dostane dopredu. Veľkú snahu mal obhajca trofeje a jeden z favoritov na celkové víťazstvo Evenepoel, ktorý mal v piatok čierny deň, keď v celkovom poradí klesol z tretieho až na 19. miesto. Po hodine pretekania sa vytvoril 24-členný únik aj s belgickým jazdcom tímu Soudal-QuickStep. Z pelotónu vypadli pred nájazdom na Col Hourcére viacerí šprintéri. Na kopci bol prvý Evenepoel, ktorý získal 15 bodov v boji o dres pre najlepšieho vrchára. Belgičan s Francúzom Romainom Bardetom (DSM-Firmenich) sa tesne pod vrcholom vpredu osamostatnili a v zjazde získali 45-sekundový náskok pred zvyškom úniku.Dvojica spolupracovala a počas stúpania na ďalší kopec, Puerto de Larrau (14,9 km, 8 %) svoj náskok ešte navýšila. Za nimi sa zvyšok úniku rozpadol, tretí bol Austrálčan Michael Storer (Groupama-FDJ) zo snahu dostihnúť vedúce duo. Bardet nerobil Evenepoelovi na vrchole druhého kopca problémy a Belgičan sa tak vrátil do bodkovaného dresu, ktorý už na týchto pretekoch obliekal. Storer mal manko viac ako dvoch minút, skupina favoritov strácala takmer šesť minút. Krátke stúpanie tretej kategórie Puerto de Laza (3,4 km, 6,3%) zvládla vedúca dvojica podľa plánov, Evenepoel získal ďalšie tri body a spolu s Bardetom smerovali na cieľový kopec Puerto de Belagua (9,5 km, 6,3%). Za nimi Austrálčana dostihli Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadiers) a Lennert Van Eetvelt (Lotto-Dstny).Belgičan bol naspäť vo forme z predchádzajúcich dvoch týždňov a potvrdzoval, že piatok bol len ojedinelým výpadkom. Evenepoel štyri kilometre pred zvýšil tempo a nakoniec vyhral o 1:12 minúty pred Bardetom. Skupina favoritov prišla do cieľa pohromade a nič sa nezmenilo v celkovom poradí. Kuss má náskok 1:37 minúty pred tímovým kolegom Primožom Rogličom zo Slovinska. Tretia priečka patrí Dánovi Jonasovi Vingegaardovi, rovnako z Jumbo-Visma, ktorý stráca ďalší sedem sekúnd.Dvadsaťtriročný Evenepoel získal v sobotňajšej etape maximum bodov a dostal sa do vedenia v súťaži vrchárov. "Včera to bol ťažký deň, mal som zlú noc s mnohými negatívnymi myšlienkami v hlave. Chcel som vyťažiť čo najviac a vedel som, že stúpania sú ťažké. Romain so mnou dobre spolupracoval, dohodli sme sa, že ja budem udávať tempo v stúpaniach a on mi pomôže na rovine. Som veľmi hrdý," povedal v televíznom rozhovore.V nedeľu je na programe kopcovitá 15. etapa z Pamplony do Lekunberri dlhá 159 km.