Vuelta: Evenepoel získa červený dres, predposledná etapa pre Carapaza

1. Richard Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) 4:41:34 h, 2. Thymen Arensman (Hol./DSM) +8 s, 3. Juan Ayuso (Šp./SAE Team Emirates) +13, 4. Jai Hindley (Aus./Bora-Hansgrohe), 5. Enric Mas (Šp./Movistar) obaja rovnaký čas, 6. Remco Evenepoel (Belg./Quick-Step Alpha Vinyl) +15, 7. Louis Meintjes (JAR/Intermarché-Wanty-Gobert), 8. Miguel Angel Lopez (Kol./Astana Qazaqstan) obaja rovnaký čas, 9. Joao Almeida (Port./SAE Team Emirates) +17, 10. Sergio Higuita (Kol./Bora-Hansgrohe) +32



1. Evenepoel 78:00:12 h, 2. Mas +2:05 min, 3. Ayuso +5:08, 4. Lopez +5:56, 5. Almeida +7:16, 6. Arensman +7:56, 7. Carlos Rodriguez (Šp./Ineos Grenadiers) +7:57, 8. Ben O'Connor (Aus./AG2R Citroën) +10:30, 9. Rigoberto Uran (Kol./EF Education-EasyPost) +11:04, 10. Hindley +12:01

Puerto de Navacerrada 10. septembra (TASR) - Belgický cyklista Remco Evenepoel si udržal červený dres aj po predposlednej etape 77. ročníka Vuelta a Espaňa a v nedeľu si do Madridu príde po premiérové víťazstvo na Grand Tour. Triumf v 20. etape si vybojoval z úniku Ekvádorčan Richard Carapaz z Ineosu Grenadiers, ktorý zvládol 181 km trasu z Moralzarzalu do Puerta de Navacerrada za 4:41:34 h. Druhý finišoval Holanďan Thymen Arensman (DSM) a tretí skončil Španiel Juan Ayuso (SAE Team Emirates).Dvadsaťdvaročný Evenepoel získal červený dres v 6. etape, v ktorej skončil druhý, a už ho z rúk nepustil. Vedenie v celkovom poradí si upevnil víťazstvami v 10. etape, individuálnej časovke, a v 18. na vrchole Alto del Piornal. To však už v pelotóne chýbal jeho najväčší konkurent a víťaz predchádzajúcich troch ročníkov Primož Roglič. Slovinec vo farbách Jumbo-Visma odstúpil po páde v závere 16. etapy. Evenepoel má pred posledným dňom náskok 2:05 min na domáceho Enrica Masa z Movistaru, tretí Juan Ayuso (SAE Team Emirates) stráca vyše päť minút.Sobotňajšia etapa s piatimi stúpaniami a dokopy takmer 4000 výškovými metrami bola posledná šanca ohroziť Evenepoela či vylepšiť si postavenie v celkovom poradí. Prvá vrchárska prémia na Puerto de Navacerrada (1. kat., 10 km, 6,8%) nasledovala krátko po štarte a tak sa hneď roztrhlo vrece s útokmi. Na čele sa vytvorilo niekoľko skupiniek a pred pelotónom jazdilo asi 25 pretekárov. Na prémii bol prvý Robert Stannard (Alpecin-Deceuninck) a po 80 km išiel na čele spolu s Marcom Solerom (SAE Team Emirates). Obaja mali stále šancu na bodkovaný dres pre najlepšieho vrchára. Ostatní pretekári z úniku sa spojili do veľkej skupiny a išli necelé dve minúty za dvojicou, pelotón strácal ďalšie tri minúty. Dvojica si podelila body aj na ďalšej prémii Puerto de Navafría (2. kat., 10 km, 5,5%), no na zjazde sa skupiny v úniku znovu pospájali a spolu prešli aj ďalší kopec Puerto de Canencia (2. kat., 7,3 km, 4,8%). Pelotón strácal približne štyri minúty.Nasledovali ešte dve prémie 1. kategórie. Najprv Puerto de la Morcuera (9,2 km, 6,8%) a Puerto de Cotos (10,5 km, 5,6%), odkiaľ to bolo do cieľa ešte sedem km po rovine a mierne do kopca. Na prvom z dvojice kopcov sa rozpútala bitka o etapové prvenstvo a do útoku z úniku vyrazili Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe), Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), ktorý si išiel pre bodkovaný dres, a Louis Meintjes. Pre Juhoafričana v drese Intermarché-Wanty-Gobert to bola navyše šanca dostať sa do Top 10 celkového poradia, keďže pred etapou naň strácal z 11. miesta necelé dve minúty. V skupine favoritov nasadil vysoké tempo Movistar a dokázal utrhnúť všetkých Evenepoelových kolegov, keď však prvýkrát nastúpil Mas, Belgičan jeho útok bez problémov pokryl. Na vrchole Puerta de la Morcuera bol prvý Carapaz a desiatimi bodmi si poistil triumf v súťaži vrchárov. Náskok úniku sa však výrazne scvrkol. Trojica mala 20 sekúnd na prenasledovateľov a skupina okolo Evenepoela strácala už len dve minúty.Higuita, Carapaz a Meintjes si priniesli pod záverečné stúpanie náskok 46 s pred osmičkou prenasledovateľov, za ktorou išla skupina favoritov na celkové poradie. Z trojice na čele zostala len dvojica, keď odpadol Meintjes, a štyri km pred vrcholom stúpania mala k dobru minútu a štvrť. V skupine favoritov sa nastupovalo, no nikto sa nedokázal odtrhnúť a Evenepoel si strážil situáciu. Zvýšené tempo však výrazne ukrajovalo z náskoku dvojice lídrov. Na vrchol posledného kopca Vuelty prišiel Carapaz už sám a s malým náskokom 23 s pred ďalšími prenasledovateľmi. Potom zo skupiny favoritov vyrazil Arensman, ktorý sa ešte snažil vylepšiť si siedme miesto v celkovom poradí. Z Carapazovho náskoku rýchlo stiahol desať sekúnd a približoval sa. Olympijský víťaz z Tokia však na záverečných dvoch km jeho útok odrazil a prišiel si pre tretie etapové víťazstvo na tejto Vuelte.Nedeľňajšia etapa je tradične už ceremoniálna a nebojuje sa v nej o celkové poradie. Trať z Las Rozas do Madridu meria 96,7 km a má rovinatý profil.