Vuelta: Ganna vyhral skrátenú časovku, Vingegaard naďalej v červenom
Pôvodne 27,2 km dlhá trasa mala preveriť pretekárov pred záverečnou horskou skúškou 80. ročníka Vuelty, ale organizátori ju pre obavy z propalestínskych demonštrantov nakoniec skrátili.
Autor TASR,aktualizované
Valladolid 11. septembra (TASR) - Taliansky cyklista Filippo Ganna sa stal víťazom štvrtkovej časovky jednotlivcov na pretekoch Vuelta a Espaňa. Jazdec tímu Ineos Grenadiers zajazdil na 12,2 km dlhej trati vo Valladolide čas 13:00 min. O necelú sekundu zdolal Austrálčana Jaya Vinea (SAE Team Emirates), tretie miesto obsadil jeho tímový kolega Portugalčan Joao Almeida. Červený dres pre lídra celkovej klasifikácie si udržal Dán Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), ktorý skončil v 18. etape na deviatom mieste (+18 s).
Pôvodne 27,2 km dlhá trasa mala preveriť pretekárov pred záverečnou horskou skúškou 80. ročníka Vuelty, ale organizátori ju pre obavy z propalestínskych demonštrantov nakoniec skrátili na necelú polovicu. Krátka trať tak nemohla priniesť výraznejšie rozdiely v celkovom poradí. Ganna na ňu vyrazil v prvej tretine štartového poľa a zajazdil prvý kritériový čas 13:00. Ako sa ukázalo, výkon dvojnásobného majstra sveta v jazde proti chronometru už nikto nedokázal prekonať. Najbližšie sa k Talianovi na dlhší čas dostal Ivo Oliveira (SAE Team Emirates) s odstupom 11 sekúnd, Stefan Küng (Groupama - FDJ) mal 12 sekúnd straty. Gannu z čela nezosadil ani líder vrchárskej súťaže Jay Vine, Austrálčanovi chýbala v cieli necelá sekunda, hoci ešte na druhom medzičase o deväť sekúnd viedol.
Kvalitný výkon predviedol Bruno Armirail (Decathlon - Ag2r), ktorý sa zaradil na tretie miesto veľmi tesne pred Oliveiru. Ganna sa držal na vedúcej pozícii aj pred záverečnou desiatkou jazdcov, ktorí ho však už nedokázali ohroziť. Pútal už len súboj o čelo celkového poradia medzi Almeidom a Vingegaardom. Portugalčan si napokon vybojoval tretiu priečku s odstupom siedmich sekúnd, na Vingegaarda získal 10 sekúnd, celkovo tak na neho stráca už len 40 s.
výsledky 18. etapy Vuelta a Espaňa (časovka jednotlivcov, Valladolid - Valladolid, 12,2 km):
1. Filippo Ganna (Tal./Ineos Grenadiers) 13:00 min., 2. Jay Vine (Austr./SAE Team Emirates - XRG) +0 s, 3. Joao Almeida (Portug./SAE Team Emirates - XRG) +7, 4. Bruno Armirail (Fr./AG2R La Mondiale) +9, 5. Ivo Emanuel Oliveira (Portug./SAE Team Emirates - XRG) +10, 6. Stefan Küng (Švaj./Groupama-FDJ) +11, 7. Kelland O'Brien (Austr./Team Jayco AlUla) +14, 8. Alec Segaert (Belg./Lotto Dstny) +15, 9. Jonas Vingegaard (Dán./Visma Lease a Bike) +18, 10. Daan Hoole (Hol./Lidl-Trek) +19
celkové poradie po 18. etape:
1. Vingegaard 65:07:13 h, 2. Almeida +40 s, 3. Thomas Pidcock (V.Brit./Q36.5 Pro Cycling Team) +2:39 min., 4. Jai Hindley (Austr./Red Bull - Bora-hansgrohe) +3:18, 5. Giulio Pellizzari (Tal./Red Bull - Bora-hansgrohe) +4:19, 6. Matthew Riccitello (USA/Israel-Premier Tech) +5:17, 7. Felix Gall (Rak./AG2R La Mondiale) +5:20, 8. Sepp Kuss (USA/Visma Lease a Bike) +7:26, 9. Torstein Traeen (Nór./Bahrain Victorious) +7:42, 10. Matteo Jorgenson (USA/Visma Lease a Bike) +10:19
