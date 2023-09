Vuelta: Herrada triumfoval v 11. etape, Kuss udržal červený dres

La Laguna Negra 6. septembra (TASR) - Španielsky cyklista Jesus Herrada triumfoval v 11. etape 78. ročníka pretekov Vuelta a Espaňa. Jazdec tímu Cofidis zvládol 164 km dlhú trať z Lermy do strediska La Laguna Negra za 3:29:17 h. Na čele celkového poradia sa udržal Američan Sepp Kuss z tímu Jumbo-Visma.



Stredajšia previerka bola jednou z kľúčových etáp pre jazdcov na celkové poradie s horským dojazdom na La Laguna Negra. Záverečný kopec mal 6,5 km so 6,9-percentným stúpaním. V priebehu etapy sa do úniku dostalo viacero jazdcov, postupne sa náskok vedúcej skupiny natiahol k šiestim minútam. V závere mal Herrada najviac síl a do cieľa prišiel s trojsekundovým náskokom pred Romainom Gregoirem z Francúzska (Groupama–FDJ), tretí Andreas Lorentz Kron z Dánska (Lotto–Dstny) stratil na víťaza osem sekúnd.



Kuss má na čele celkovej klasifikácie náskok 26 sekúnd pred Marcom Solerom zo Španielska (SAE Team Emirates).



V stredu je na programe 151 km dlhá etapa z Olvegy do Zaragozy, má zvlnený profil.