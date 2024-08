Vuelta: McNulty triumfoval v úvodnej časovke, Vacek senzačne druhý

1. Brandon McNulty (USA/SAE Team Emirates) 12:35 min., 2. Mathias Vacek (ČR/Lidl - Trek) +2 s, 3. Wout van Aert (Belg./Team Visma - Lease a Bike) +3, 4. Stefan Küng (Švaj./Groupama - FDJ) +6, 5. Edoardo Affini (Tal./Team Visma - Lease a Bike), 6. Joshua Tarling (V.Brit./Ineos Grenadiers) obaja +8, 7. Mauro Schmid (Švaj./Team Jayco - AlUla) +16, 8. Primož Roglič (Slovin./Red Bull - Bora Hansgrohe) +17, 9. Bruno Armirail (Fr./Decathlon - AG2R - La Mondiale Team) +18, 10. Joao Almeida (Portug./SAE Team Emirates) +19



celkové poradie: 1. McNulty 12:35, 2. Vacek +2, 3. van Aert +3, 4. Küng +6, 5. Tarling a Affini +8

Oeiras 17. augusta (TASR) - Americký cyklista Brandon McNulty zvíťazil v úvodnej etape 79. ročníka pretekov Vuelta a Espaňa, ktorou bola časovka jednotlivcov z Lisabonu do Oeirasu. Jazdec SAE Team Emirates dosiahol na 12 km dlhej trase, ktorá viedla ulicami portugalskej metropoly, čas 12:35 min. V samom závere o dve sekundy predstihol Čecha Mathiasa Vaceka (Lidl–Trek), ktorému tak len tesne unikol životný triumf. Tretí skončil s odstupom troch sekúnd Belgičan Wout van Aert z tímu Visma–Lease a Bike.Krátka rovinatá časovka s iba 50 nastúpanými metrami na 12 kilometroch bola "" pre časovkárskych špecialistov. Latku nastavil veľmi vysoko Talian Edoardo Affini (Visma), ktorý sa do cieľa prirútil v čase 12:43 min. Nestačil na neho najväčší favorit časovky podľa stávkových kancelárií Joshua Tarling (Ineos) a ani Adam Yates (SAE Team Emirates). Prekonal ho až Vacek, ktorý sa dostal do vedenia o šesť sekúnd. Na Čecha nemal nárok domáci Jaoa Almeida (SAE Team Emirates), obhajca vlaňajšieho titulu Američan Sepp Kuss (Visma) zaostal až o minútu a Stefan Küng (Groupama) sa zaradil na druhú priečku, keď stratil štyri sekundy. Vacek sa však senzačného triumfu nedočkal, v koncovke pretekov ho predbehol McNulty. Blízko k víťastvu bol aj van Aert, napokon zaostal o tri sekundy. Hlavný favorit na celkové prvenstvo Slovinec Primož Roglič (Red Bull - Bora) skončil v jazde proti chronometru ôsmy." povedal McNulty podľa portálu Cyclingnews.La Vuelta odštartovala v Portugalsku prvýkrát od roku 1997. V nedeľu pokračuje 191 km dlhou 2. etapou z Cascais do Ourému. Po troch etapách na portugalskom území sa pelotón vydá na juh Španielska do Andalúzie s cieľovými destináciami v Seville, Cordobe i Granade.