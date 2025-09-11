< sekcia Šport
Vuelta: Ministerka športu vidí v účasti izraelského tímu dvojaký meter
Účasť tímu Israel-Premier Tech na pretekoch v cestnej cyklistike Vuelta v Španielsku vyvolala silné protesty. Španielska vláda označila izraelskú ofenzívu v Pásme Gazy za genocídu.
Barcelona 11. septembra (TASR) - Na izraelské tímy by sa mal vzťahovať zákaz účasti na športových podujatiach v podobne širokom rozsahu ako voči Rusku v roku 2022 po invázii na Ukrajinu. Vo štvrtok to povedala španielska ministerka športu Pilar Alegriová, poukazujúc na „dvojaký meter“. TASR o tom informuje na základe správy od agentúry AFP.
Účasť tímu Israel-Premier Tech na pretekoch v cestnej cyklistike Vuelta v Španielsku vyvolala silné protesty. Španielska vláda označila izraelskú ofenzívu v Pásme Gazy za genocídu.
Za tímom stojí izraelsko-kanadský miliardár a developer Sylvan Adams, nejde však o reprezentačný tím Izraela. Od premiéra Benjamina Netanjahua si cyklisti vyslúžili uznanie, pretože napriek silným protestom odmietli odstúpiť z pretekov.
Alegriová pre španielsku rozhlasovú stanicu Cadena SER uviedla, že vzhľadom na genocídu by medzinárodné športové federácie a výbory mali podľa nej prijať rovnaké rozhodnutie ako v roku 2022.
„Žiadny ruský tím ani klub sa nezúčastnil na medzinárodnej súťaži, a ak na takýchto súťažiach boli jednotlivci, tak len pod neutrálnou vlajkou a bez štátnej hymny,“ dodala.
Ministerka by uvítala, ak by organizátori neumožnili tímu Israel-Premier Tech pokračovať v súťaži. Pripustila, že takéto rozhodnutie môže prijať len medzinárodná cyklistická únia UCI.
Protesty poznačili viacero etáp Vuelty a dve museli byť preto skrátené. Aj vo štvrtok organizátori skrátili časovku z bezpečnostných dôvodov.
Alegriová dúfa, že Vuelta dôjde až do záverečnej etapy s cieľom v Madride, počas ktorej sa takisto očakávajú protesty.
„Ide o jednoznačný prejav toho, čo ľudia cítia. Šport nemôže fungovať oddelene od okolitého sveta,“ dodala Alegriová.
Ľavicová koaličná vláda španielskeho premiéra Pedra Sancheza zaujala v rámci Európy silný propalestínsky postoj, čo viedlo k napätiu vo vzťahoch s Izraelom.
