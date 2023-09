Molano triumfoval v 12. etape pretekov Vuelta: Chcem poďakovať tímu

12. etapa /Olvega - Zaragoza, 151 km/:



1. Juan Sebastian Molano (Kol./SAE Team Emirates) 3:23:35 h,

2. Kaden Groves (Aus./Alpecin-Deceuninck),

3. Boy van Poppel (Hol./Intermarché-Wanty-Gobert),

4. Rui Oliveira (Port./SAE Team Emirates),

5. Edward Theuns (Belg./Lidl-Trek),

6. Marijn van den Berg (Ho./EF Education-EasyPost),

7. Alberto Dainese (Tal./dsm-firmenich),

8. Orluis Aular (Ven./Caja Rural-Seguros RGA),

9. Hugo Page (Fr./Intermarché-Circus-Wanty),

10. Milan Mente (Bel./Dán./Lotto–Dstny) všetci rovnaký čas







celkové poradie po 12. etape:



1. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) 42:51:20 h,

2. Marc Soler (Šp./SAE Team Emirates) +26 s,

3. Remco Evenepoel (Bel./Soudal Quick-Step) +1:09 min.,

4. Primož Roglič (Slov./Jumbo-Visma) +1:32,

5. Lenny Martinez (Fr./Groupama-FDJ) +2:02,

6. Joao Almeida (Port./SAE Team Emirates) +2:16,

7. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) +2:22,

8. Juan Ayuso Pesquera (Šp./SAE Team Emirates) +2:25,

9. Enric Mas (Šp./Movistar Team) +2:50,

10. Aleksander Vlasov (Rus./Bora-hansgrohe) +3:14

Zaragoza 7. septembra (TASR) - Kolumbijský cyklista Juan Sebastian Molano triumfoval v hromadnom špurte 12. etapy 78. ročníka pretekov Vuelta a Espaňa. Jazdec tímu SAE Emirates Team zvládol 151 km dlhú trať z Olvegy do Zaragozy za 3:23:35 h. Na čele celkového poradia sa udržal Američan Sepp Kuss z Jumbo-Visma.Štvrtková previerka mala zvlnený profil a očakával sa záverečný špurt so šancou pre šprintérov. Predpoklady sa naplnili hneď od začiatku. Do úniku sa dostali len dvaja cyklisti. V balíku prišlo 111 kilometrov pred páskou k pádu, na zemi skončili Rudy Molard (FDJ), Omar Fraile (Ineos), Louis Vervaeke (Soudal), Samuele Battistella (Astana), Daniel Navarro (Burgos) a Alan Jousseaume (TotalEnergies). Všetci šiesti pokračovali v pretekoch.Jetseho Bola a Abela Balderstoneho dostihli necelých 44 kilometrov pred cieľom. Bol však krátko na to opäť nastúpil, no po šiestich kilometroch sa stal definitívne súčasťou balíka. Pelotón prišiel do finišu pokope a o triumfe rozhodol hromadný špurt, v ktorom mal najlepšie nohy Molano. Druhý skončil Austrálčan Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) a tretí finišoval Boy Van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert) z Holandska.povedal Molano v cieli pre televízny štáb pretekov.Kuss má na čele celkovej klasifikácie náskok 26 sekúnd pred Marcom Solerom zo Španielska (SAE Team Emirates).Vo štvrtok je na programe 135 km dlhá horská etapa z Formigalu do Col du Tourmalet.