Vuelta: Philipsen s tretím triumfom, 19. etapu vyhral pred Pedersenom
Uplynuli takmer dva týždne, kým prišla opäť na rad etapa šitá pre šprintérov. Obe predošlé s rovinatým profilom vyhral práve Philipsen.
Autor TASR,aktualizované
Guijuelo 12. septembra (TASR) - Belgický cyklista Jasper Philipsen z tímu Alpecin-Deceuninck sa stal víťazom 19. etapy prestížneho podujatia Vuelta a Espaňa. V hromadnom dojazde 161,9 km dlhej etapy so štartom v Ruede a cieľom v Guijuelo triumfoval na cieľovej páske pred Dánom Madsom Pedersenom z Lidl-Trek a Venezuelčanom Orluisom Aularom z Movistaru. Červený dres si udržal Dán Jonas Vingegaard (Visma).
Ten finišoval v rovnakom čase ako víťaz na 36. priečke a na druhého Portugalčana Joaa Almeidu (SAE Team Emirates) získal ďalšie štyri sekundy a k dobru tak má 44 sekúnd.
Uplynuli takmer dva týždne, kým prišla opäť na rad etapa šitá pre šprintérov. Obe predošlé s rovinatým profilom vyhral práve Philipsen. Tempo bolo v úvode etapy pozvoľné, pelotón si kontroloval situáciu a žiadny z pokusov o únik nemal šancu na úspech. Tempo sa po prejazde prémiou zvýšilo, hlavný balík dostihol aj unikajúceho Jakuba Otrubu (Caja-Rural) a všetko smerovalo k šprintérskej bodke piatkovej etapy, ktorá bola predposlednou s rovinatým profilom.
Záverečné metre priniesli hromadný dojazd s miernym stúpaním. Podľa očakávaní sa strhol súboj medzi Philipsenom a Pedersenom. Ako prvý nastúpil držiteľ zeleného dresu pre lídra bodovania Pedersen, viac síl však preukázal Philipsen, ktorý v cieli oslavoval tretie víťazstvo na tohtoročnej Vuelte. „Dnes to naozaj bolelo. Vedeli sme ako to bude vyzerať, tím išiel skvele a výborne sme to načasovali. Celú Vueltu ťažím z ich práce. Edward Planckaert aj Jonas Rickaert išli výborne, v závere som mal problém udržať ich tempo. S takýmto tímom verím, že môžeme vyhrať aj v nedeľu v Madride,“ uviedol víťaz etapy.
Jazdci majú pred sebou predposlednú 20. etapu v horách, ktorá môže ako posledná priniesť rošády v celkovej klasifikácii. Vingegaard do nej pôjde s náskokom 44 sekúnd pred Almeidom.
Výsledky 19. etapy Vuelty:
1. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck) 3:50:35 h, 2. Mads Pedersen (Dán./Lidl-Trek), 3. Orluis Aular (Ven./Movistar), 4. Jenthe Biermans (Belg./Arkea-B&B Hotels), 5. Ben Turner (V.Brit./Ineos Grenadiers), 6. Arne Marit (Belg./Intermarche-Wanty), 7. Fabio Christen (Švajč./Q36.5 Pro Cycling Team), 8. Ethan Kane Vernon (V.Brit./Israel - Premier Tech), 9. Thibaud Gruel (Fr./Groupama-FDJ), 10. Jordan Labrosse (Fr./Decathlon AG2R) všetci rovnaký čas ako víťaz
Celkové poradie po 19. etape:
1. Jonas Vingegaard (Dán./ Visma Lease a Bike) 68:57:44 h, 2. Joao Alemida (Portug./SAE Team Emirates) +44 s, 3. Tom Pidcock (V.Brit./Q36.5 Pro Cycling Team) +2:43, 4. Jai Hindley (Aus./Red Bull - Bora-hansgrohe) +3:22, 5. Giulio Pellizzari (Tal./Red Bull - Bora-hansgrohe) +4:23, 6. Matthew Riccitello (USA/Israel - Premier Tech) +5:21, 7. Felix Gall (Rak./Decathlon AG2R) +5:24, 8. Sepp Kuss (USA/Visma Lease a Bike) +7:30, 9. Torstein Traeen (Nór./Bahrain Victorious) +7:46, 10. Matteo Jorgenson (USA/Visma Lease a Bike) +10:21
