Vuelta: Philipsen zvíťazil v 1. etape po úspešnom špurte
Philipsen si obliekol červený dres lídra pretekov. Zásluhou bonifikácie má na čele celkového poradia náskok štyroch sekúnd.
Autor TASR,aktualizované
Novara 23. augusta (TASR) - Belgičan Jasper Philipsen z tímu Alpecin - Deceuninck zvíťazil v 1. etape 80. ročníka cyklistických pretekov Vuelta a Espaňa. K triumfu došiel po tom, čo aj vďaka tímovej spolupráci uspel v záverečnom špurte. Druhé miesto obsadil Brit Ethan Vernon z Izrael-Premier Tech, tretí prešiel cieľom Venezuelčan Orluis Aular z Movistar Teamu.
Philipsen si obliekol červený dres lídra pretekov. Zásluhou bonifikácie má na čele celkového poradia náskok štyroch sekúnd pred druhým Vernonom i tretím Holanďanom Pepijnom Reinderinkom zo Soudalu Quick-Step, ktorý sa do záverečného špurtu nedostal, no získal časový bonus na trati. „Vždy je skvelé zvíťaziť. Vedel som, že ďalšie etapy budú ťažšie a ťažšie, preto som si uvedomoval, že toto je pre mňa veľká šanca na víťazstvo. Som rád, že som to takto zvládol. Náš tím bol dnes veľmi silný. Spolujazdci mi vytvorili dokonalú pozíciu. Po mojom páde na Tour de France som bol sklamaný, že som nemohol pokračovať. Vuelta bola pre mňa nový cieľ,“ uviedol Philipsen.
V úvode pretekov sa od pelotónu oddelila osemčlenná skupinka, v ktorej figuroval aj Nicolas Vinokurov z XDS Astana. Práve on neskôr získal prvú vrchársku prémiu na La Serra. Skupinka si pomerne dlho držala náskok, no ten sa približne od 90. kilometra zmenšoval. Od 105. kilometra bol v čele osamotený Hugo De La Calle z tímu Burgos Burpellet BH. Jeho náskok bol aj viac než minútový, ale pelotón zrýchlil a Španiela pohltil 37 km pred cieľom. Až do záverečných metrov sa pelotón držal spolu a o víťazovi rozhodol špurt, ktorý najlepšie zvládol Philipsen.
Vuelta a Espaňa, 1. etapa (Turín - Novara, 183 km):
1. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin - Deceuninck) 4:09:12 h, 2. Ethan Vernon (V. Brit./Izrael-Premier Tech), 3. Orluis Aular (Ven./Movistar Team), 4. Elia Viviani (Tal./Lotto), 5. Ivan Garcia Cortina (Šp./Movistar Team), 6. David Gonzalez Arribas (Šp./Q36.5 Pro Cycling Team), 7. Bryan Coquard (Fr./Cofidis), 8. Guillermo Thomas Silva Coussan (Urug./Caja Rural-Seguros RGA), 9. Thomas Pidcock (V. Brit./Q36.5 Pro Cycling Team), 10. Madis Mihkels (Est./EF Education-EasyPost) všetci čas ako víťaz.
Poradie po 1. etape:
1. Philipsen 4:09:12 h, 2. Vernon, 3. Pepijn Reinderink (Hol./Soudal Quick-Step) obaja +4, 4. Aular, 5. Nikolas Vinokurov (Kaz./XDS Astana Team) obaja +6, 6. Koen Bouwman (Hol./Jayco AlUla) +8, 7. Viviani, 8. Garcia Cortina, 9. Gonzalez Arribas, 10. Bryan Coquard všetci +10
