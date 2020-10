Vuelta: Roglič vyhral 10. etapu, za Carapazom je už iba o 3 sekundy

Vuelta a Espaňa - 10. etapa: (Castro Urdiales - Suances, 185 km):

1. Primož Roglič (Slovin./Team Jumbo) 4:14:11 hod.,

2. Felix Grossschartner (Rak./Bora-hansgrohe),

3. Andrea Bagioli (Tal./ Deceuninck-QuickStep),

4. Alex Aranburu Deba (Šp./Astana),

5. Robert Stannard (Austr./Mitchelton-Scott),

6. Julien Simon (Fr./Total Direct Energie),

7. Daniel Martin (Ír./Izrael Start-Up Nation),

8. Guillaume Martin (Fr./Solutions Credits) všetci čas ako víťaz,

9. Jasper Philipsen (Belg./SAE Emirates),

10. Magnus Cort Nielsen (Dán./Edecation First)

,... 14. Richard Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) všetci +3 s



Celkové poradie po 10. etape:

1. Roglič 40:25:15 h,

2. Carapaz čas ako víťaz,

3. D. Martin +25,

4. Hugh Carthy (V.Brit./EF Pro Cycling) +51,

5. Enric Mas (Šp./Movistar) +1:54,

6. Felix Grossschartner (Rak./Bora-Hansgrohe) +3:19,

7. Esteban Chaves (Kol./Mitchelton-Scott) +3:28,

8. Alejandro Valverde (Šp./Movistar) +3:35,

9. Wouter Poels (Hol./Bahrain) +3:47,

10. Marc Soler (Šp./Movistar) +3:52,







bodovacia súťaž:



1. Roglič 129 bodov,

2. Carapaz 83, 3. D. Martin 82







vrchárska súťaž:



1. Guillaume Martin (Fr./Cofidis) 27 bodov,

2. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) 24,

3. Carapaz 24



Suances 30. októbra (TASR) - Slovinec Primož Roglič sa stal víťazom 10. etapy 75. ročníka cyklistických pretekov Vuelta a Espaňa. V šprinte pelotónu predstihol na trati, ktorá merala 185 km a mierila z Castro Urdiales do Suances, druhého Rakúšana Felixa Grossschartnera z Bory-Hansgrohe a Taliana Andreu Bagioliho z Deceunincku QuickStep. Roglič sa posunul aj na čelo celkového poradia, keď je držiteľom identického času ako Ekvádorčan Richard Carapaz z Ineosu.Slovinec na tohtoročnej edícii Vulety dokázal triumfovať už trikrát, čo mu pri zhode času umožní obliecť si červený dres pre celkového lídra pred ďalšou etapou. Slovinec vymazal na Ekvádorčana stratu vďaka desaťsekundovej bonifikácii za triumf a trom sekundám, ktoré získal na Carapaza po dodatočnom rozdelení pelotónu v cieli. Ekvádorčan obsadil v piatok 14. priečku.Etapa mala rovnako ako predchádzajúca rovinatý charakter. Na trati bola jediná horská prémia, po 125,5 kilometroch jazdci vystúpili na Alto de San Cipriano, čo je 4,5 km dlhé stúpanie so sklonom 4,1 %. O desať kilometrov neskôr bola pripravená jediná šprintérska prémia.V úvode sa bojovalo o únik, do ktorého sa podarilo dostať štvorici jazdcov. Boli nimi Španiel Jonathan Lastra z tímu Caja Rural-Seguros, Belgičan Brent Van Moer z Lotto Soudal a Holanďania Pim Lingthart z Total Direct Energie s Alexandrom Molenaarom z Burgos BH. Skupina si postupne vybudovala až desaťminútový náskok a pobrala body na prémiách, ale pelotón situáciu kontroloval a všetko smerovalo k hromadnému špurtu.Približne 25 km pred cieľom sa ocitol na zemi Ír Sam Bennett a v boji o prvenstvo sa už neobjavil. Desať kilometrov pred cieľom skúsil uniknúť Francúz Rémi Cavagna z Deceunincku-QuickStep, no jeho snaha sa štyri kilometre pred cieľovou páskou skončila.Úplný záver v uliciach mesta Suances mal technický charakter a obsahoval aj mierne stúpania. Na čele sa ocitli klasikári a kandidáti na celkový triumf, z ktorých napokon s prehľadom zvíťazil Roglič.tešil sa v cieli Roglič podľa Cycling News.V sobotu Vuelta pokračuje náročnou 170 km dlhou 11. etapou z mesta Villaviciosa na Alto de la Farrapona. Na trati budú štyri kopce prvej kategórie, vrátane záverečného stúpania.vyhlásil Roglič.