< sekcia Šport
Vuelta: V 7.etape vyhral Leknessund, triumf venoval zosnulému kráľovi
V 7. etape nachystali organizátori ďalšiu náročnú horskú skúšku so záverečným dojazdom do lyžiarskeho strediska Aramón Valdelinares.
Autor TASR
Aramón Valdelinares 28. augusta (TASR) - Nórsky cyklista Andreas Leknessund zvíťazil v piatkovej 7. etape 81. ročníka pretekov Vuelta a Espaňa. Zdolal svojho krajana Tobiasa Johannessena (obaja Uno-X Mobility), tretí skončil Belgičan Wout van Aert z tímu Visma. Na čele celkového poradia sa nič nezmenilo, s takmer štvorminútovým náskokom vedie Slovinec Tadej Pogačar.
V 7. etape nachystali organizátori ďalšiu náročnú horskú skúšku so záverečným dojazdom do lyžiarskeho strediska Aramón Valdelinares. Cyklistov čakalo 149,8 kilometra, počas nich ale museli absolvovať takmer 3600 výškových metrov a prekonať päť kategorizovaných stúpaní.
Hneď po štarte začali útoky, aktívny bol van Aert a postupne sa pridávali ďalší pretekári. Napokon sa vpredu vytvorila päťčlenná skupinka v ktorej boli van Aert, Eddie Dunbar (Pinarello), Alexej Lucenko (NSN), Johannessen a Leknessund. Tých prenasledovala obrovská 19-členná skupina, pelotón strácal 2 minúty a 40 sekúnd.
Keď sa začalo stúpať do cieľa v Aramón Valdelinares, druhá skupina sa preriedila. V tej čelnej napokon zaútočil Leknessund a zdolal Johannessena o 34 sekúnd. Obidvaja Nórski pretekári mali na rukávoch čierne pásky na počesť kráľa Haralda V., ktorý zomrel v piatok v ranných hodinách.
V 7. etape nachystali organizátori ďalšiu náročnú horskú skúšku so záverečným dojazdom do lyžiarskeho strediska Aramón Valdelinares. Cyklistov čakalo 149,8 kilometra, počas nich ale museli absolvovať takmer 3600 výškových metrov a prekonať päť kategorizovaných stúpaní.
Hneď po štarte začali útoky, aktívny bol van Aert a postupne sa pridávali ďalší pretekári. Napokon sa vpredu vytvorila päťčlenná skupinka v ktorej boli van Aert, Eddie Dunbar (Pinarello), Alexej Lucenko (NSN), Johannessen a Leknessund. Tých prenasledovala obrovská 19-členná skupina, pelotón strácal 2 minúty a 40 sekúnd.
Keď sa začalo stúpať do cieľa v Aramón Valdelinares, druhá skupina sa preriedila. V tej čelnej napokon zaútočil Leknessund a zdolal Johannessena o 34 sekúnd. Obidvaja Nórski pretekári mali na rukávoch čierne pásky na počesť kráľa Haralda V., ktorý zomrel v piatok v ranných hodinách.