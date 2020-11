Vuelta: Víťazom 12. etapy Brit Carthy, do čela sa posunul Carapaz

Vuelta a Espaňa - 12. etapa (Pola de Laviana - Alto del Angliru, 109 km):

1. Hugh Carthy (V. Brit/Edecation First) 3:08:40 hod,

2. Alexander Valsov (Rus./Astana),

3. Enric Mas (Šp./Movistar),

4. Richard Carapaz (Ekv./Ineos-Grenadiers) všetci +16 s,

5. Primož Roglič (Slovin./Jumbo),

6. Sepp Kuss (USA/Jumbo),

7. Daniel Martin (Ír./Izrael Start-Up Nation) všetci +26,

8. Wouter Poels (Hol./Bahrajn),

9. Michael Woods (Kan./Education First) obaja +1:35 min,

10. Felix Großschartner (Rak./Bora-hansgrohe) +2:15



Celkové poradie po 12. etape:

1. Carapaz 48:29:27 hod,

2. Roglič +10 s,

3. Carthy +32,

4. D. Martin +35,

5. Mas +1:50 min,

6. Poels +5:13,

7. Großschartner +5:30,

8. Alejandro Valverde (Šp./Movistar) +6:22,

9. Vlasov +6:41,

10. Mikel Nieve (Šp./Mitchelton-Scott) +6:42

Bodovacia súťaž:

1. Roglič 147 bodov,

2. Carapaz 104,

3. D. Martin 100,





Vrchárska súťaž:

1. Guillaume Martin (Fr./Cofidis) 76 bodov,

2. Carapaz 30,

3. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) 27

Alto de l'Angliru 1. novembra (TASR) - Brit Hugh Carthy sa stal víťazom 12. etapy 75. ročníka cyklistických pretekov Vuelta a Espaňa. Na 109,4 km dlhej trati z Pola de Laviana na vrch Alto de l'Angliru predstihol o šestnásť sekúnd trojicu súperov, druhého Rusa Alexandra Vlasova z Astany, tretieho Španiela Enrica Masa z Movistaru a štvrtého Ekvádorčana Richarda Carapaza z Ineosu-Grenadiers.Carapazovi síce tesne ušli bonusové sekundy, no aj tak sa posunul do čela celkového poradia. Jeho hlavný súper Slovinec Primož Roglič za ním zaostal o desať sekúnd a skončil piaty. Ekvádorčan vedie pred Rogličom práve o desať sekúnd, keďže pred etapou mali obaja rovnaký čas.Cyklistov čakala druhá horská etapa v sérii. Na rozdiel od soboty bola 12. etapa o 60 kilometrov kratšia, bolo na nej menej ťažkých kopcov, no záverečné stúpanie bolo náročnejšie. Cieľový vrch Alto de l'Angliru mal dĺžku 13,2 km a priemerný sklon 9,4 % ho zaraďoval do najťažšej HC kategórie.V úvode bolo viac priestoru pre úniky ako v sobotu a vpredu sa ocitla približne dvadsiatka jazdcov. Nechýbal medzi nimi líder vrchárskej súťaže Guillaume Martin z Cofidisu, ktorý opäť pozbieral maximum bodov na horských prémiách a bodkovaný dres je pred záverečným týždňom pevne v jeho rukách.Favoriti pre celkové poradie sa držali bok po boku v pelotóne a únik zlikvidovali podľa očakávania pred záverečným stúpaním. Zo svojho životného prvenstva na grandtourových pretekoch sa napokon tešil Carthy, ktorý bol pred nedeľou celkovo na štvrtej pozícii. Roglič si strážil Carapaza, no približne dva kilometre pod vrcholom sa ho už nedokázal udržať a rozlúčil sa tak s červeným dresom.Dvadsaťšestťročný Angličan po triumfe preskočil v celkovom hodnotení Dana Martina a posunul sa na tretiu pozíciu.povedal po pretekoch pre Eurosport Carthy.Carapaz po návrate do červeného dresu mal pochopiteľne tiež radosť.povedal podľa Cycling News.