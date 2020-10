Vuelta: Woods vyhral 7. etapu, ružový dres si udržal Carapaz

výsledky 7. etapy (Vitoria-Gasteiz - Villanueva de Valdegovia, 159,7 km):



1. Michael Woods (Kan./EF Pro Cycling) 3:48:16 h, 2. Omar Fraile (Šp./Astana) +4 s, 3. Alejandro Valverde (Šp./Movistar) rovnaký čas, 4. Nans Peters (Fr./AG2R la Mondiale) +8, 5. Guillaume Martin (Fr./Cofidis) rovnaký čas, 6. Rui Costa (Portug./SAE Team Emirates) +13, 7. Alex Aranburu (Šp./Astana), 8. Ide Schelling (Hol./Bora-Hansgrohe), 9. Kenny Elissonde (Fr./Trek-Segafredo), 10. Davide Formolo (Tal./SAE Team Emirates) všetci rovnaký čas

celkové poradie:



1. Richard Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) 28:23:51 h, 2. Hugh Carthy (V. Brit./EF Pro Cycling) +18 s, 3. Dan Martin (Ír./Israel Start-Up Nation) +20, 4. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) +30, 5. Enric Mas (Šp./Movistar) +1:07 min, 6. Felix Grossschartner (Rak./Bora-Hansgrohe) +1:30, 7. Marc Soler (Šp./Movistar) +1:42, 8. Esteban Chaves (Kol./Mitchelton-Scott) +2:02, 9. Valverde +2:03, 10. George Bennett (Aus./Jumbo-Visma) +2:39

bodovacia súťaž:



1. Roglič 79 bodov, 2. Carapaz 61, 3. D. Martin 57

vrchárska súťaž:



1. G. Martin 27 bodov, 2. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) 24, 3. Tim Wellens (Belg./Lotto-Soudal) 19

Aramón Formigal 27. októbra (TASR) - Kanadský cyklista Michael Woods zvíťazil v utorňajšej 7. etape 75. ročníka pretekov Vuelta a Espana. Jazdec stajne EF Pro Cycling zvládol 159,7 km dlhú trať z Vitorie-Gasteiz do Villanuevy de Valdegovia za 3:48:16 h. Druhý finišoval Španiel Omar Fraile (Astana) a tretí bol jeho krajan Alejandro Valverde (Movistar).Červený dres si udržal Ekvádorčan Richard Carapaz z Ineosu Grenadiers. Druhý Brit Hugh Carthy (EF Pro Cycling) má na neho manko 18 sekúnd a tretí Ír Dan Martin (Israel Start-Up Nation) o dve viac. Valverde sa posunul na deviate miesto v celkovom poradí, kde na lídra stráca dve minúty a tri sekundy.Tridsaťštyriročný Woods si pripísal druhý triumf na Vuelte, predchádzajúci zaznamenal v roku 2018 a tiež v Baskicku. "povedal víťaz v televíznom rozhovore.Utorňajšia etapa ponúkla zaujímavú trasu, na ktorej museli pretekári zdolať okrem viacerých nehodnotených kopcov dvakrát prudké stúpanie 1. kategórie Puerto de Orduna, ktoré bolo dlhé 7,8 km s priemerným sklonom 7,7 a maximálnym až 14 percent. Prvé malo vrchol 90 km pred cieľom, no druhé len 19 a práve tam sa mal odohrať rozhodujúci súboj o etapové prvenstvo.Rovnako ako v predchádzajúcich dňoch sa snažilo hneď v úvode dostať do úniku veľké množstvo pretekárov. Opäť medzi nimi nechýbal aktívny Remi Cavagna (Quick Step), ktorý si vytvoril mierny náskok, no po 30 km bolo všetko pokope. Únik sa sformoval v podstate až pred prvým stúpaním na Puerto de Orduna a zapojilo sa doň 16 pretekárov. K nim sa postupne dotiahla ďalšia početná skupina a tak išlo v úniku až 36 pretekárov. Boli v ňom napríklad celkový víťaz tohtoročného Okolo Slovenska Jannik Steimle (Quick Step), Tim Wellens (Lotto Soudal), Sepp Kuss (Jumbo-Visma) a Guillaume Martin, ktorí bojovali o vrchársky dres, víťaz 5. etapy Rui Costa (SAE Team Emirates), Woods, George Bennett (Jumbo), Nans Peters (AG2R) či domáci veterán Valverde.Početná skupina však príliš dobre nespolupracovala, navyše Valverde, Kuss či Martin boli aj hrozby pre tímy na celkové poradie a jazdci Ineosu diktovali vysoké tempo na čele pelotónu. Náskok úniku sa nevyšplhal nad tri minúty. Približne 60 km vyletel do poľa mimo trate Jay McCarthy (Bora) a museli ho zdvíhať na nosidlách. Vedúca skupina si priniesla na úpätie druhého stúpania náskok minútu a 40 sekúnd. Ako prvý z nej zaútočil Woods a hneď po ňom vyštartoval Valverde, na čelo sa dotiahli aj G. Martin, Peters a Fraile a vytvorilo sa silné kvinteto. V záverečných siedmich kilometroch sa z čelnej pätice neustále nastupovalo, ale nik si nedokázal vypracovať náskok. Vyšlo to až kilometer pred páskou Woodsovi, ktorého nástup nikto nezachytili a Kanaďan si po druhom mieste v 6. etape pripísal aj triumf.V stredu je na programe ďalšia náročná horská skúška. Cyklisti vyštartujú z Logrona, prvá polovica 164 km dlhej trate je mierne zvlnená, v druhej musia zdolať najprv stúpanie Puerto de la Rasa (2. kat., 9,8 km, 5,3%) a potom záverečný výstup do cieľa na Alto de Moncalvillo (11,3 km, 7,6%).