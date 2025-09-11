Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vukančič skončil v Skalici z osobných dôvodov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Vukančič po letnom prestupe z nemeckého treťoligového FC Erzgebirge Aue neodohral za Skalicu ani minútu.

Autor TASR
Skalica 11. septembra (TASR) - Nemecký futbalista Niko Vukančič nebude pokračovať v tíme MFK Skalica. Účastník Niké ligy zo Záhoria vo štvrtok informoval, že 23-ročný obranca požiadal o predčasné ukončenie kontraktu z osobných dôvodov.

Vukančič po letnom prestupe z nemeckého treťoligového FC Erzgebirge Aue neodohral za Skalicu ani minútu. „Vedenie klubu jeho rozhodnutie rešpektuje a želá mu všetko dobré v ďalšom osobnom aj športovom živote,“ uviedol skalický MFK na svojom webe.
