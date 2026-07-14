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Vuškovič prestúpil z Tottenhamu do Brightonu, podpísal päťročnú zmluvu
Portál The Athletic v júni informoval o ponuke zo strany „čajok“, ktorú však londýnsky klub odmietol.
Autor TASR
Brighton 14. júla (TASR) - Chorvátsky futbalový reprezentant Luka Vuškovič posilnil anglický Brighton. S účastníkom Premier League podpísal päťročnú zmluvu s možnosťou predĺženia o ďalšiu sezónu. Pre Brighton ide o rekordný nákup, za služby 19-ročného obrancu zaplatil Tottenhamu približne 54 miliónov eur.
Portál The Athletic v júni informoval o ponuke zo strany „čajok“, ktorú však londýnsky klub odmietol. K dohode došlo až po odchode obrancu Jana Paula van Heckeho práve do kádra Spurs. Tottenham si v prípade ďalšieho predaja Vuškoviča nechá 20 percent zo získanej sumy.
Chorvát začal svoju kariéru v Hajduku Split a už dva dni po svojich 16. narodeninách absolvoval debut v A-tíme. Nasledovali hosťovania v poľskom Radomiak Radom a belgickom Westerlo. V júli 2025 sa pripojil k Tottenhamu, no sám žiadal väčší priestor na ihrisku a klub ho preto poslal na hosťovanie do Hamburgu. Zahral si v 28 stretnutiach Bundesligy a mnohí odborníci ho považujú za jeden z najväčších talentov na svojej pozícii. „Dokázal, že vie hrať na veľmi vysokej úrovni. My mu chceme pomôcť, aby na tom v našom prostredí vedel stavať. Bude potrebovať čas, aby sa prispôsobil nárokom Premier League, no sme presvedčení, že to zvládne s prehľadom,“ povedal pre oficiálnu stránku klubu tréner Brightonu Fabian Hürzeler.
Vuškovič, ktorý na MS 2026 odohral 66 minút vo štvrťfinále proti Anglicku, zabojuje o miesto v základnej zostave s ďalšími letnými posilami Pascalom Struijkom (Leeds United) a Rakúšanom Michaelom Svobodom (Benátky).
Portál The Athletic v júni informoval o ponuke zo strany „čajok“, ktorú však londýnsky klub odmietol. K dohode došlo až po odchode obrancu Jana Paula van Heckeho práve do kádra Spurs. Tottenham si v prípade ďalšieho predaja Vuškoviča nechá 20 percent zo získanej sumy.
Chorvát začal svoju kariéru v Hajduku Split a už dva dni po svojich 16. narodeninách absolvoval debut v A-tíme. Nasledovali hosťovania v poľskom Radomiak Radom a belgickom Westerlo. V júli 2025 sa pripojil k Tottenhamu, no sám žiadal väčší priestor na ihrisku a klub ho preto poslal na hosťovanie do Hamburgu. Zahral si v 28 stretnutiach Bundesligy a mnohí odborníci ho považujú za jeden z najväčších talentov na svojej pozícii. „Dokázal, že vie hrať na veľmi vysokej úrovni. My mu chceme pomôcť, aby na tom v našom prostredí vedel stavať. Bude potrebovať čas, aby sa prispôsobil nárokom Premier League, no sme presvedčení, že to zvládne s prehľadom,“ povedal pre oficiálnu stránku klubu tréner Brightonu Fabian Hürzeler.
Vuškovič, ktorý na MS 2026 odohral 66 minút vo štvrťfinále proti Anglicku, zabojuje o miesto v základnej zostave s ďalšími letnými posilami Pascalom Struijkom (Leeds United) a Rakúšanom Michaelom Svobodom (Benátky).