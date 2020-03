Hokejisti Banskej Bystrice nakoniec nezískajú titul

Banská Bystrica 31. marca (TASR) - Hokejisti HC '05 iClinic Banská Bystrica napokon nezískajú svoj štvrtý majstrovský titul. Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) ako najvyšší výkonný orgán na svojom utorkovom zasadnutí zrušil pôvodné rozhodnutie Ligovej rady zo dňa 12. marca a "baranom" trofej za predčasne ukončenú sezónu odobral. Tipsport Liga tak v ročníku 2019/2020 nebude mať majstra.



"Ligová rada postupovala podľa existujúcich ustanovení a primerane ich aplikovala, no v tejto veci nezohľadnila ďalšie skutočnosti, a síce postup pri ukončení ostatných súťaží organizovaných a riadených SZĽH. Na všetku činnosť SZĽH sa musia vzťahovať základné princípy zakotvené v Stanovách SZĽH, a teda najmä princíp rovnosti, ktorý ukladá zväzu povinnosť zaobchádzať s každým členom rovnako. A keďže v ostatných súťažiach Slovenský zväz ľadového hokeja neudelil alebo nebude udeľovať ocenenia v predčasne ukončených súťažiach, ocenením v Tipsport lige došlo k porušeniu princípu rovnosti," píše sa v stanovisku na oficiálnej stránke SZĽH.



Konečné poradie tímov po základnej časti zostáva v platnosti a Pohár Dušana Pašeka pre víťaza ZČ patrí hráčom HC 05 Banská Bystrica. "Barani" zároveň získali právo účasti v hokejovej Lige Majstrov v nasledujúcej sezóne 2020/21.



Rozhodnutie odobrať titul zverejnila Bystrica na Facebooku ešte dopoludnia pred zasadnutím VV SZĽH. "Rozhodnutie akceptujeme a sme radi, že ukončilo traumatizáciu najmä športovej verejnosti, vyvolanú svojím prvým rozhodnutím. Rýchla, okamžitá a pohotová reakcia výkonného výboru SZĽH zabránila znevažovaniu mena nášho klubu a vytváraniu dojmu, že sme si titul pridelili sami."



O rozhodnutí udeliť putovný pohára Vladimíra Dzurillu Bystričanom rozhodla Ligová rada deň po predčasnom ukončení najvyššej hokejovej súťaže 12. marca. "Barani" zároveň získali právo účasti v hokejovej Lige Majstrov (CHL 2020/2021). Na druhom mieste sa na základe tohto rozhodnutia umiestnil HC Slovan Bratislava, na treťom HC Košice. Košice, Slovan, ale aj ostatné kluby prijali tento verdikt s nevôľou.



"Oceliari" bronzové medaily neprijali a vrátili ich vedeniu súťaže. Prezident klubu Július Lang v liste zaslanom riaditeľovi Pro-hokeja Richardovi Lintnerovi pripomenul, že klub sa nestotožnil s vyhodnotením celkového poradia na základe priebežného bodového stavu v čase predčasného ukončenia Tipsport ligy. Nasledoval ich aj Slovan, generálny manažér klubu Juraj Bakoš uviedol, že telefonoval riaditeľovi Pro-hokeja, aby mu strieborné kovy ani neposielal. "Vyhlásila DEL liga, EBEL liga, švajčiarska NLA či česká liga majstra? Nie je to správne rozhodnutie, ktoré bude mať vplyv na ďalší vývoj v slovenskom hokeji a určite neprispeje k zlepšeniu vzťahov medzi klubmi. Pre ostatné kluby, ktoré vynaložili maximálne úsilie v príprave na play off a v niektorých zápasoch šetrili za týmto účelom hráčov, je to rana pod pás," napísal v otvorenom liste prezident košického klubu Július Lang.



Výkonný výbor SZĽH mal v utorok na programe pôvodne aj prerokovanie prevodu licencie MHK 32 Liptovský Mikuláš na nový subjekt. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline však požiadalo výkonný výbor, aby v danej veci nekonal, keďže klub je aktuálne vyšetrovaný OČTK. VV SZĽH preto rozhodnutie odložilo na neurčito.