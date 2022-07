VV SZĽH schválil model súťaží, extraliga sa začne 16. septembra

Bratislava 28. júla (TASR) - Nadchádzajúca sezóna najvyššej slovenskej hokejovej súťaže sa začne 16. septembra a vyvrcholí najneskôr 27. apríla. Na štvrtkovom zasadnutí schválili členovia Výkonného výboru SZĽH termínovník Tipos extraligy, Slovenskej hokejovej ligy (SHL), model oboch profesionálnych seniorských súťaží aj 2. ligy seniorov.



Podľa schváleného modelu vypadne posledný tím Tipos extraligy priamo do nižšej Slovenskej hokejovej ligy. Víťaz SHL zároveň postúpi do elitnej slovenskej súťaže rovnako priamo. "Model súťaží sme schválili na štvorročné obdobie, aby všetky kluby vedeli dopredu, s akým herným modelom majú rátať a mohli sa podľa toho zariadiť vo všetkých smeroch. Naďalej veríme, že naše kluby budú dávať priestor mladým slovenským hráčom, aby sa mohli rozvíjať. V uplynulej sezóne sme boli svedkami toho, že takýto prístup k výchove slovenských hokejistov prináša ovocie aj samotným klubom," uviedol pre web hockeyslovakia.sk prezident SZĽH Miroslav Šatan.



Kluby musia do 5. augusta predložiť potvrdenie o splnení záväzkov za minulú sezónu. Výkonný výbor SZĽH bude následne schvaľovať licencie na štart v jednotlivých súťažiach riadených Slovenským zväzom ľadového hokeja. Model priameho postupu bude kopírovať aj tretia najvyššia slovenská súťaž, známa pod názvom 2. liga seniorov.



"Model súťaže sa v podstate nemení. Jedinou zmenou je, že ten tím, ktorý po základnej časti Tipos extraligy skončí na dvanástom mieste zostupuje priamo do Slovenskej hokejovej ligy a víťaz Slovenskej hokejovej ligy priamo postupuje do extraligy. To isté víťaz Druhej ligy priamo postupuje do SHL a dvanásty tím SHL priamo zostupuje do Druhej ligy. Rozdiel oproti minulým sezóne je tiež, že termíny play off už nebudú plávajúce, ale budú fixné dané dopredu, aj keby sa niektoré série prípadne skončili skôr," vysvetlil technické detaily manažér Športového oddelenia SZĽH Rastislav Konečný.



Slovenská hokejová liga sa začne v nedeľu 25. septembra, najvyššia súťaž o týždeň skôr v piatok 16. septembra.