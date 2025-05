VV SZĽH schválil návrh klubov na baráž, zníži sa počet legionárov

Bratislava 1. mája (TASR) - Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) schválil formát postupovania a zostupovania medzi extraligou a Slovenskou hokejovou ligou na nasledujúce dve sezóny. Priamy postup a zostup nahradí baráž, do ktorej sa zapoja dva najhoršie tímy z extraligy po základnej časti a dvaja účastníci SHL. Počet legionárov na extraligový klub sa zo súčasných sedem od budúcej sezóny zníži na šesť. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.



S aktuálnym znením schváleného návrhu prišli extraligové kluby, ktorým výkonný výbor vyhovel. „Počas rokovaní o budúcom formáte našich dvoch profesionálnych súťaží sme hľadali také riešenie, ktoré pomôže slovenskému hokeju a bude atraktívne aj pre divákov či partnerov. Návrh s barážou vo formáte dvoch extraligistov a dvoch mužstiev z SHL, ktorý kluby predložili, výkonný výbor akceptoval. Extraligové kluby deklarovali, že schválením tohto formátu sa zníži tlak, ktorý pociťovali pri priamom postupe a zostupe, čím sa otvorí priestor pre mladých hráčov. Veríme, že v extralige dostanú väčší priestor, z čoho budú profitovať naše mládežnícke reprezentácie,“ uviedol na margo zmeny generálny sekretár Miroslav Lažo. Do baráže automaticky spadnú dva najhoršie extraligové tímy po základnej časti. O tom, ako bude vyzerať formát play-off v SHL, sa ešte bude diskutovať.



Po dlhom čase sa mení aj počet legionárov v najvyššej slovenskej súťaži. Dosiaľ mohli kluby nasadiť do súťažného zápasu sedem cudzincov, po novom ich bude iba šesť. „Vítame túto úpravu zo strany klubov. Našim zámerom je, aby hralo v slovenskej extralige čo najviac slovenských hokejistov, ktorí rozširujú základňu pre slovenskú reprezentáciu. Veríme, že znižovaní počtu legionárov budeme v budúcnosti pokračovať,“ dodal Lažo.