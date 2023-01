UEFA schválila zmenu formátu Ligy národov i európskych kvalifikácií

Nyon 25. januára (TASR) - Na stredajšom zasadnutí Výkonného výboru Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone odsúhlasili zmenu hracieho formátu Ligy národov od ročníka 2024/2025 i európskych kvalifikácií o postup na EURO, resp. MS. Informoval o tom oficiálny web UEFA.



Od nasledujúcej edície 2024/2025 zavedú v Lige národov novú vyraďovaciu fázu, tzv. štvrťfinále, ktoré sa bude hrať v marci a vytvorí sa ňou kontinuita medzi skupinovou fázou končiacou v novembri a júnovým záverečným turnajom Final Four. Do štvrťfinále postúpia víťazi štyroch skupín A-divízie a tímy z druhých miest. V dvojzápasoch systémom doma - vonku si víťazi štyroch konfrontácií vybojujú miestenky na turnaj Final Four.



Mužstvá z tretích miest v A-divízii, z druhých a tretích priečok v B-divízii ako aj druhých miest v C-divízii si proti sebe zmerajú sily v play off o postup, rep. udržanie sa. Rozšírenie formátu Ligy národov sa bude týkať len vybraného počtu tímov, ostatné reprezentácie už budú môcť v marci 2025 začať zápolenia v európskej kvalifikácii MS 2026. Nový bude aj formát európskej kvalifikácie na EURO alebo MS. Tímy rozdelí žreb do dvanástich skupín po štyroch a piatich, čím príde k oživeniu kvalifikácie a bude menej predvídateľná a dynamickejšia.



"Zavedenie Ligy národov bolo úspešným príbehom a nahradilo prípravné zápasy súťažnými. V novej vyraďovacej fáze dostanú tímy ešte viac príležitostí na postup pri zachovaní rovnakého počtu zápasov v medzinárodnom kalendári zápasov. Európske kvalifikácie sme tiež riešili a formát tiež prešiel úpravou, pričom ponúkne všetkým tímom rovnakú šancu kvalifikovať sa na veľké turnaje. Prinesie to viac vzrušujúcich zápasov do futbalových súťaží európskych národných tímov," uviedol prezident UEFA Aleksander Čeferin.