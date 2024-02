Vvzpierač Cabala obsadil 8. miesto v dvojboji na ME v Sofii

ME vo vzpieraní, Sofia:



muži - do 81 kg, dvojboj: 1. Oscar Reyes Martinez (Tal.) 346 kg (trh 155 kg + nadhod 191 kg), 2. Kristi Ramadani (Alb.) 341 (151+190), 3. Rafik Harutyunyan (Arm.) 336 (154+182), 4. Erkand Qerimaj (Alb.) 335 (155+180), 5. Patryk Quake (Poľ.) 333 (150+183), 6. Dmytro Kondratjuk (Ukr.) 327 (144+183), ... 8. Sebastián CABALA (SR) 316 (142+174)



ženy - do 71 kg, dvojboj: 1. Loredana-Elena Tomová (Rum.) 241 kg (114+127), 2. Siusanna Walodská (Rus.) 235 (105+130), 3. Lisa Marie Schweizerová (Nem.) 231 (107+124), 4. Eyglo Fanndal Sturludóttir (Isl.) 230 (105+125), 5. Celia Goldová (Izr.) 226 (98+128), 6. Sarah Daviesová (V. Brit.) 226 (98+128), ... 17. NATÁLIA HUŠŤAVOVÁ (SR) 192 (83+109)

Vzpieranie 16. februára (TASR) - Slovenský vzpierač Sebastián Cabala obsadil 8. miesto v dvojboji v kategórii do 81 kg na ME v Sofii. V trhu dosiahol 10. najlepší výkon, keď dostal nad hlavu 142 kg. V nadhode obsadil výkonom 174 kg 9. miesto. Triumfoval Talian Oscar Reyes Martinez súčtom 346 kg, keď dosiahol najlepší výkon v trhu (155 kg) aj v nadhode (191 kg).Slovenka Natália Hušťavová sa umiestnila na 17. mieste v kategórii do 71 kg, keď v dvojboji dosiahla súčet 192 kg (83+109). Zvíťazila Rumunka Loredana-Elena Tomová výkonom 241 kg (114 + 127).