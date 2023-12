Ako sa darilo našim športovcom? Toto sú úspechy Slovákov v roku 2023

JANUÁR

Na snímke brankár Adam Gajan. Foto: TASR - Ján Krošlák

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová oslavuje s fanúšikmi tretie miesto v obrovskom slalome žien Svetového pohára v alpskom lyžovaní v slovinskej Kranjskej Gore v sobotu 7. januára 2023. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa teší v cieli z víťazstva po 2. kole nočného slalomu Svetového pohára žien v rakúskom Flachau v utorok 10. januára 2023. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko počas tlačovej konferencie pred odchodom na preteky Rallye Dakar 2023 v Bratislave v piatok 25. novembra 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na snímke slovenská tenistka Renata Jamrichová. Foto: TASR - Martin Baumann

FEBRUÁR

Na snímke radosť tímu Slovenska, ktorý oslavuje postup na Majstrovstvá Európy po skončení kvalifikačného zápasu H -skupiny Slovensko - Luxembursko v Piešťanoch v nedeľu 12. februára 2023. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

MAREC

Na snímke slovenský šprintér Ján Volko počas tlačovej konferencie Slovenského atletického zväzu (SAZ) po návrate slovenskej výpravy z halových Majstrovstiev Európy v Istanbule. Foto: TASR - Pavol Zachar

Na snímke športový strelec Patrik Jány počas tlačovej konferencie k zhodnoteniu úspešného účinkovania strelcov VŠC DUKLA na majstrovstvách Európy v estónskom Tallinne a získanie miestenky na OH v Paríži 2024 (striebro vo vzduchovej puške 10 m), v Banskej Bystrici 14. marca 2023. Foto: TASR - Ján Krošlák

APRÍL

Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Na snímke útočník slovenskej hokejovej reprezentácie do 18 rokov Dalibor Dvorský počas brífingu po návrate z majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie vo Švajčiarsku. V Bratislave v pondelok 1. mája 2023. Foto: TASR Michal Svítok

MÁJ

Na snímke futbalista Dávid Hancko. Foto: TASR - Jaroslav Novák

JÚN

Na snímke Nela Lopušanová. Foto: TASR Jakub Kotian

Na snímke Matej Beňuš. Foto: TASR - Ján Krošlák

Na snímke slovenský šprintér Ján Volko počas III. Európskych hier v atletike v poľskom Krakove 20. júna 2023. Foto: TASR/Andrej Galica

Slovenskí kanoisti v zložení sprava Alexander Slafkovský, Marko Mirgorodský a Matej Beňuš získali na III. európskych hrách strieborné medaily v disciplíne 3xC1, v piatok 30. júna 2023 v Krakove. Foto: TASR/SOŠV - Andrej Galica

JÚL

Miroslava Hocková, archívna snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar

Na snímke slovenská reprezentantka v C1 Zuzana Paňková vo finále žien do 23 rokov počas majstrovstiev Európy juniorov do 23 rokov vo vodnom slalome v Čunove v nedeľu 23. júla 2023. Foto: TASR - Jaroslav Novák

AUGUST

Na snímke triatlonistka Romana Gajdošová. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke športová strelkyňa Danka Barteková pózuje so zlatou medailou a bronzovou medailou v tímovej súťaži skeetu z majstrovstiev sveta v športovej streľbe v azerbajdžanskom Baku 20. augusta v Bratislave. Foto: TASR/Jakub Kotian

Na snímke slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Soňa Stanovská pózuje so zlatou medailou počas tlačovej konferencie po návrate z majstrovstiev sveta v Krakove, kde sa stala majsterkou sveta C1 v kategórii do 23 rokov v Bratislave v utorok 22. augusta 2023. Foto: TASR - Pavol Zachar

Na snímke slovenský reprezentant v streľbe v trape Marián Kovačócy so striebornou medailou z MS v Baku 30. august 2023 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

SEPTEMBER

Na snímke slovenská reprezentantka Eliška Mintálová. Foto: TASR - Ján Krošlák

Na snímke slovenská atlétka Gabriela Gajanová. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke slovenský reprezentant Adam Gonšenica. Foto: TASR- Jaroslav Novák

OKTÓBER

Na snímke slovenskí parahokejisti. Foto: TASR/AP

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa teší s trénerom Maurom Pinim z tretieho miesta v obrovskom slalome Svetového pohára v rakúskom Söldene v sobotu 28. októbra 2023. Foto: TASR Martin Baumann

NOVEMBER

Na snímke slovenská tenistka Renáta Jamrichová sa raduje po výhre 6:1, 6:4 v zápase proti Argentínčanke Nadii Podoroskej počas druhého hracieho dňa v baráži o účasť v 1. svetovej skupine Pohára Billie-Jean Kingovej Slovensko - Argentína 11. novembra 2023 v Bratislave. Foto: TASR- Martin Baumann

Na snímke vľavo tréner Slovenska Francesco Calzona oslavuje postup na ME 2024 po zápase J-skupiny 9. kola kvalifikácie ME 2024 vo futbale Slovensko - Island (4:2) v Bratislave 16. novembra 2023. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke vľavo hráč Slovana Juraj Kucka sa teší z gólu počas zápasu A-skupiny 5. kola Európskej konferenčnej ligy KÍ Klaksvík - ŠK Slovan Bratislava vo štvrtok 30. novembra 2023 v Tórshavne na Faerských ostrovoch. Foto: TASR - Martin Baumann

DECEMBER

Na archívnej snímke slovenská plavkyňa Andrea Podmaníková. Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 25. decembra (TASR) - Výberová chronológia najvýznamnejších úspechov slovenského športu v roku 2023.Slovenský reprezentant Adam Gajan získal cenu pre najlepšieho brankára hokejových MS hráčov do 20 rokov. V štyroch dueloch dosiahol 93,6-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 2,4 inkasovaného gólu na zápas. Mužstvu pomohol k víťazstvám nad USA a Lotyšskom. Oporou mužstva bol aj vo štvrťfinálovej prehre s Kanadou (3:4 pp), po ktorej slovenský tím obsadil konečné 6. miesto.Lyžiarka Petra Vlhová obsadila v obrovskom slalome Svetového pohára tretie miesto. V slovinskej Kranjskej Gore zaostala o 40 stotín sekundy za Kanaďankou Valerie Grenierovou, ktorá slávila premiérové víťazstvo v SP v kariére.Petra Vlhová dosiahla prvé víťazstvo v sezóne 2022/2023, keď v nočnom slalome Svetového pohára vo Flachau triumfovala s náskokom 43 stotín pred Američankou Mikaelou Shiffrinovou.Motocyklový pretekár Štefan Svitko obsadil na 45. ročníku Rely Dakar konečné dvanáste miesto. Zopakoval tak svoje vlaňajšie umiestnenie, v záverečnej 14. etape skončil na 10. priečke.Hokejisti HK Nitra triumfovali v Kontinentálnom pohári. Po víťazstvách s talianskym Asiagom a francúzskym Angers zdolali aj britský Cardiff 3:2 a nazbierali vo finálovej skupine osem bodov. "Corgoni" nenašli premožiteľa v žiadnom zo šiestich duelov počas dvoch fáz turnaja.Futbalisti Interu Miláno v zostave so slovenským reprezentantom Milanom Škriniarom obhájili prvenstvo v talianskom Superpohári. Na neutrálnej pôde v Saudskej Arábii zdolali mestského rivala AC Miláno 3:0.Tenistka Renáta Jamrichová s Taliankou Federicou Urgesiovou triumfovali vo štvorhre junioriek na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Vo finále vyhrali nad štvrtou nasadenou japonskou dvojicou Haju Kinošitová, Sara Saitová 7:6 (5), 1:6 a 10:7.Basketbalistky SR postúpili na majstrovstvá Európy 2023 v Slovinsku a Izraeli, keď zvládli záverečný duel kvalifikačnej H-skupiny. V piešťanskej Diplomat aréne zvíťazili nad Luxemburskom 114:59.Šprintér Ján cobsadil vo finále 60 m na atletických halových majstrovstvách Európy v Istanbule 5. miesto. Zabehol čas 6,57 a od štvrtého cenného kovu v sérii na podujatí ho delilo päť stotín sekundy.Strelkyňa Danka Barteková suverénne postúpila na pretekoch Svetového pohára v Katare do finále skeetu. Na strelnici trafila všetkých 125 terčov a prekonala svetový rekord v kvalifikácii tejto disciplíny.Strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková získala na podujatí Svetového pohára v katarskej Dauhe striebro v trape. Jej boj o víťazstvo s Penny Smithovou rozhodol až rozstrel, ktorý Austrálčanka vyhrala 1:0.Športový strelec Patrik Jány získal na ME v estónskom Tallinne striebornú medailu vo vzduchovej puške 10 m. Vo finále prehral s Nemcom Maximilian Ulbrichom 12:16. Miestenka na OH 2024 mu tesne ušla, do Paríža sa z ME kvalifikoval iba víťaz.Lyžiarka Petra Vlhová vyhrala finálový slalom Svetového pohára v andorrskom Soldeu. Dosiahla tým druhé víťazstvo v sezóne 2022/2023 a 28. v kariére. 28. marca - Strelkyňa Danka Barteková triumfovala na podujatí SP v cyperskej Larnake. Po víťazstve v kvalifikácii a semifinále zvládla najlepšie aj finálový súboj, v ktorom trafila 35 zo 40 terčov a zdolala Číňanku Ťin-mej Kao (30).Reprezentanti v športovej streľbe Zuzana Rehák-Štefečeková s Adriánom Drobným získali bronzové medaily v mix trape na podujatí Svetového pohára v cyperskej Larnake. V súboji o tretie miesto zdolali portugalské duo Ana Rita Rodriguesová a Armelim Filipe Rodrigues 7:3.Hádzanárky HC DAC Dunajská Streda si prvýkrát v histórii vybojovali prvenstvo v nadnárodnej MOL lige.Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov tretíkrát za sebou triumfoval na majstrovstvách Európy. Na šampionáte v Záhrebe zdolal vo finále voľnoštýliarov v kategórii do 74 kg Taliana Franka Chamiza Marqueza 3:1.Slovenský zápasník Ermak Kardanov vybojoval na majstrovstvách Európy v Záhrebe bronz. V kategórii voľnoštýliarov do 92 kg zdolal vo svojom záverečnom súboji Matthewa Finesilvera z Izraela 6:0.Hokejoví reprezentanti do 18 rokov obsadili na MS vo Švajčiarsku konečné štvrté miesto. V súboji o bronz podľahli Kanade 3:4 po predĺžení. Útočník Dalibor Dvorský sa dostal do All Star tímu, s 13 bodmi (8+5) v siedmich dueloch bol najproduktívnejší hráč slovenského tímu.Triatlonistka Margaréta Vráblová vybojovala striebornú medailu v akvatlone na MS na Ibize . V kategórii elite finišovala v čase 33:05 min., za víťazkou Zsanett Bragmayerovou z Maďarska zaostala o 9 sekúnd.Futbalista Dávid Hancko získal s Feyenoordom Rotterdam majstrovský titul v holandskej Eredivisie. Tím spečatil svoj triumf v dlhodobej súťaži víťazstvom 3:0 nad Go Ahead Eagles v zápase 32. kola.Futbalisti Lukáš Haraslín a Adam Goljan získali s tímom Sparta Praha majstrovský titul v najvyššej českej súťaži. Pre klub bol prvý po deviatich rokoch, spečatil o remízou 0:0 na ihrisku 1. FC Slovácko v zápase 4. kola skupiny o titul.Hokejistka Nela Lopušanová obsadila tretie miesto v ankete Hráčka sezóny 2022/2023 podľa Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). V hlasovaní získala 13,6 percenta. Historicky prvou víťazkou sa stala Američanka Hilary Knightová.Vodný slalomár Matej Beňuš skončil v C1 na úvodnom podujatí Svetového pohára v Augsburgu na 2. mieste. Vo finále predviedol čistú jazdu a nestačil iba na domáceho Nemca Siderisa Tasiadisa, za ktorým zaostal o 3,08 sekundy.Slovenský plochodrážnik Martin Vaculík zvíťazil na pretekoch v Prahe, treťom podujatí sezóny MS. Bol to pre neho prvý triumf v sezóne.Matej Beňuš si po týždni zopakoval 2. miesto, keď na podujatí SP v Prahe nestačil iba na Slovinca Benjamina Savšeka.Reprezentantka športovej streľbe Kamila Novotná získala na III. európskych hrách v Krakove striebornú medailu v disciplíne vzduchová puška 10 m. Pre Slovensko zariadila vôbec prvý cenný kov na podujatí.Šprintér Ján Volko získal na EH v Poľsku bronzovú medailu na 200 metrov. O svojom výsledku sa dozvedel s odstupom troch dní.Kanoisti Alexander Slafkovský, Marko Mirgorodský a Matej Beňuš získali na EH strieborné medaily v disciplíne 3xC1. Vo finále v Krakove nestačili iba na víťazných Nemcov, za ktorými zaostali o 3,91 sekundy.Strelkyňa Jana Špotáková vybojovala na EH bronzovú medailu v trape. Vo finálovom súboji zaznamenala nástrel 17 bodov. Zlato si vystrieľala Talianka Jessica Rossiová (28).Reprezentanti v športovej streľbe získali na EH v Poľsku strieborné medaily v tímovom trape. Trio Adrián Drobný, Erik Varga a Marián Kovačócy sa na strelnici vo Vroclave prebojovalo do finále, v ktorom prehralo s Chorvátmi Antonom Glasnovičom, Francescom Ravalicom a Giovannim Cernogorazom 3:7. Slovenská výprava si odniesla z EH celkovo osem cenných kovov.Strelkyňa Miroslava Hocková získala na juniorských MS v kórejskom Čangwone zlatú medailu v skeete. Vo finále zostrelila rovnako ako Indka Raiza Dhillonová 51 holubov, no uspela v rozstrele 2:1.Vodné slalomárky SR vybojovali striebro v 3xK1 na MEJ a do 23 rokov v Čunove. Soňa Stanovská, Zuzana Paňková a Ivana Chlebová skončili o 1,43 sekundy za víťazným Francúzskom.Slovenskí reprezentanti vo vodnom slalome získali striebro v 3xK1 na MEJ a do 23 rokov. Juniori Daniel Hodas-Pauer, Richard Rumanský a Jakub Ševčík skončili o 3,59 sekundy za víťazným Nemeckom.Slovenské vodné slalomárky obsadili striebornú priečku v disciplíne 3xC1 na MEJ a do 23 rokov. Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská skončili o 5,48 sekundy za víťazným Českom.Vodná slalomárka Zuzana Paňková získala striebro v C1 do 23 rokov na MEJ. Na domácom kanáli nestačila len na obhajkyňu Gabrielu Satkovú z Česka, na ktorú stratila 3,76 sekundy, pričom obe predviedli bezchybnú jazdu. Medaila tesne ušla ďalšej Slovenke Soni Stanovskej, ktorá bola štvrtá s jednou chybou (+7,35 s).Paňková si krátko na to zopakovala strieborné umiestnenie, keď v disciplíne kajak kros nestačila iba na na Francúzsku Doriane Delassusovú. Pre Slovensko to bolo piate striebro i piata medaila na podujatí, štyri z nich vybojovala Paňková.Triatlonistka Romana Gajdošová obsadila na podujatí Svetového pohára v kórejskom Yeongdo 2. miesto v šprint triatlone. Dosiahla tým historický úspech, keď sa stala prvým triatlonistom zo Slovenska s pódiovým umiestnením na pretekoch SP.Cyklista Martin Svrček vybojoval bronz na MS do 23 rokov v Škótsku. Na 168,4 km dlhej trase z Loch Lomond do Glasgowa zaostal za víťazom Axelom Laurancem z Francúzska o dve sekundy. Do cieľa prišiel naraz so strieborným Portugalčanom Antoniom Morgadom.Strelkyňa Danka Barteková vybojovala na MS v Baku titul v skeete. V šiestej sérii dodatočného finálového rozstrelu zdolala Američanku Daniu Jo Vizziovú 11:10. Barteková získala vôbec prvý titul a prvú individuálnu medailu na svetovom šampionáte od MS 2014 v Granade. Postupom do finále si navyše zaistila účasť na budúcoročných OH v Paríži. Barteková, Vanesa Hocková a Monika Štibravá získali v rovnaký deň bronz v tímovej súťaži skeetu.Vodná slalomárka Soňa Stanovská sa stala majsterkou sveta C1 v kategórii do 23 rokov. Na svetovom šampionáte v Krakove predviedla bezchybnú jazdu a triumfovala o 0,57 sekundy pred Češkou Terezou Kneblovou a víťazkou semifinále Evy leibfarthovou z USA (+0,79 s). Išlo o prvú slovenskú medailu z tohto podujatia.Strelec Marián Kovačócy postúpil na MS v Baku do finále trapu a zaistil si tak miestenku na OH 2024 v Paríži. Pre Slovensko išlo o piatu streleckú miestenku na OH.Volejbalistky SR obsadili na ME vo Florencii 10. miesto, ktoré znamenalo historické maximum pre Slovensko. V osemfinále prehrali s Bulharskom 2:3. Predošlé maximum reprezentantiek SR bolo 12. miesto z domácich ME.Slovenský reprezentant Marko Mirgorodský obsadil tretie miesto vo finále C1 na pretekoch Svetového pohára vo vodnom slalome v španielskom Seu d'Urgell. Matej Beňuš skončil na piatom mieste.Vodná slalomárka Eliška Mintálová prvýkrát v kariére vyhrala preteky Svetového pohára, keď triumfovala v disciplíne K1 na podujatí v španielskom Seu d'Urgell. Dosiahla svoje druhé pódiové umiestenie v SP v kariére, pred dvomi rokmi bola v La Seu tretia.Plochodrážnik Martin Vaculík zvíťazil na pretekoch v Cardiffe, ôsmom podujatí seriálu MS. Vo finálovej jazde predviedol sebaistý výkon a ziskom 20 bodov si upevnil priebežnú 3. priečku v priebežnom hodnotení Speedway GP.Atlétka Gabriela Gajanová si vybojovala miestenku na olympijské hry do Paríža, keď na mítingu World Athletics Continental Tour vo švajčiarskej Bellinzone zabehla v behu na 800 m čas 1:58,78 min a ostrý limit prekonala o 1,02 sekundy. V silnej konkurencii dobehla na 6. mieste a iba o 41 stotín sekundy zaostala za slovenským rekordom Gabriely Sedlákovej.Strelkyňa Danka Barteková získala na ME v Osijeku zlatú medailu v skeete. Vo finále dosiahla nástrel 57 bodov z možných 60 a Talianku Dianu Bacosiovú zdolala o jediný bod.Reprezentantky v športovej streľbe Monika Štibravá, Vanesa Hocková a Lucia Kopčanová vybojovali strieborné medaily v skeete družstiev na majstrovstvách Európy. V súboji o zlato prehrali so suverénnymi Taliankami 0:6.Slovenskí tenisti sa prebojovali do februárovej kvalifikácie o postup na budúcoročný finálový turnaj Davisovho pohára. Na harde v Aténach zvíťazili nad domácim Gréckom 3:1. O rozhodujúci tretí bod pre slovenské farby sa zaslúžil Alex Molčan, ktorý v dueli tímových jednotiek zdolal svetovú päťku Stefanosa Tsitsipasa 7:6 (6), 5:7, 6:3.Vodná slalomárka Zuzana Paňková postúpila na MS v britskom Lee Valley do semifinále C1 a vybojovala v tejto disciplíne pre Slovensko miestenku na OH2024. V rovnakej disciplíne ju napodobnil Matej Beňuš.Vodný slalomár Adam Gonšenica obsadil v disciplíne K1 18. miesto na MS a zaistil pre Slovensko miestenku na OH v Paríži. Tú získalo pätnásť najlepších krajín. Slováci síce skončili na 16. pozícii, no Francúzi ako usporiadateľská krajina mali miestenku istú.Eliška Mintálová získala striebornú medailu v K1. Dvadsaťštyriročná kajakárka nestačila iba na Austrálčanku Jessicu Foxovú, na ktorú stratila 1,13 sekundy.Reprezentanti v športovej streľbe Zuzana Rehák-Štefečeková a Erik Varga získali striebro v miešanej súťaži v trape na majstrovstvách Európy v brokových zbraniach. Vo finále v Osijeku podľahli talianskej dvojici Jessica Rossiová a Massimo Fabbrizi 5:6 po rozstrele.Strelkyne SR získali na majstrovstvách Európy v brokových zbraniach v chorvátskom Osijeku strieborné medaily v tímovej súťaži trapu. Družstvo v zložení Nikola Molnárová, Jana Špotáková a Zuzana Rehák-Štefečeková vo finále podľahlo Fínkam 4:6.Plochodrážnik Martin Vaculík obsadil konečné 3. miesto v prestížnej Speedway GP. V záverečných pretekoch 10-dielneho seriálu MS v poľskej Toruni nepostúpil do finále rovnako ako jeho konkurent v súboji o bronz Austrálčan Jack Holder. Na bronzovej priečke sa umiestnil vďaka vyššiemu počtu bodov. Pre Vaculíka i slovenskú plochú dráhu išlo o historický úspech.Vodný slalomár Matej Beňuš získal miestenku na OH v Paríži v disciplíne C1. Vo finále svetového pohára vo francúzskom Vaires sur Marne obsadil 8. miesto a v internej nominácii tak zdolal Marka Mirgorodského i Alexandra Slafkovského. V disciplíne K1 sa na olympiádu prebojoval Jakub Grigar.Vodná slalomárka Zuzana Paňková získala miestenku OH 2024 v disciplíne C1. Zaistila si ju postupom do finále na podujatí Svetového pohára vo francúzskom Vaires sur Marne. V internej nominácii zdolala Soňu Stanovskú, ktorá skončila v semifinále na 14. mieste.Slovenskí parahokejisti triumfovali v zápase B-kategórie MS v kazašskej Astane nad Švédskom 4:0 a postúpili medzi elitu. V tabuľke skončili na druhom mieste za Japonskom.Lyžiarka Petra Vlhová skončila v prvej súťaži novej sezóny zjazdárskeho Svetového pohára na treťom mieste. V obrovskom slalome v rakúskom Söldene potvrdila pozíciu z prvej jazdy. Na víťazku Švajčiarku Laru Gutovú-Behramiovú stratila 14 stotín sekundy.Kulturista Michal Križánek obsadil na Mr. Olympia v americkom Orlande 7. miesto. Ide o najlepšie umiestnenie kulturistu zo Slovenska na najprestížnejšej kulturistickej súťaži. Križánek ním vylepšil doterajšie slovenské maximum, ktoré vytvoril vlaňajším 12. miestom.Slovenské tenistky zdolali v zápase o účasť vo svetovej skupine Argentínu 3:1 a v apríli 2024 ich čakali súboje o postup na finálový turnaj Pohára Billie Jean Kingovej. O rozhodujúci tretí bod pre domáce farby sa na harde v bratislavskom NTC zaslúžila Viktória Hrunčáková, ktorá v dueli tímových dvojok zdolala Juliu Rierovú 3:6, 6:4, 6:4.Lyžiarka Petra Vlhová suverénnym spôsobom vyhrala úvodný slalom novej sezóny Svetového pohára. Vo fínskom Levi predviedla v oboch kolách najrýchlejšiu jazdu a triumfovala s náskokom 1,41 sekundy pred Nemkou Lenou Dürrovou. Slávila svoje celkové 29. víťazstvo v prestížnom seriáli, jubilejné dvadsiate v slalome.Futbaloví reprezentanti postúpili tretíkrát za sebou na majstrovstvá Európy. Účasť na budúcoročnom šampionáte v Nemecku spečatili víťazstvom 4:2 nad Islandom v zápase kvalifikačnej J-skupiny, v ktorej obsadili druhé miesto za Portugalskom.Lyžiarka Petra Vlhová skončila na druhom mieste v slalome Svetového pohára v americkom Killingtone. Na domácu víťazku Mikaelu Shiffrinovú stratila 33 stotín sekundy. Američanka si pripísala jubilejný 90. triumf v prestížnom seriáli, čím zlepšila svoj rekord.Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v zápase Európskej konferenčnej ligy na Faerských ostrovoch nad KÍ Klaksvík 2:1 a zaistili si účasť vo vyraďovacej fáze. Ich osemfinálovým súperom bude 15. februára 2024 Sturm Graz.Petra Vlhová skončila v obrovskom slalome Svetového pohára na druhom mieste. V kanadskom stredisku Tremblant nestačila iba na Talianku Federicu Brignoneovú, za ktorou zaostala o 21 stotín sekundy. V 2. kole zašla najlepší čas zo všetkých pretekárok. Pódium doplnila tretia Američanka Mikaela Shiffrinová (+0,29).Plavkyňa Andrea Podmaníková obsadila piate miesto vo finále na 100 prsia na ME v krátkom bazéne v rumunskom Otopeni. Rovnakú pozíciu obsadil aj na 200 m trati prsia.Slovenské florbalistky zvíťazili vo svojom záverečnom zápase na MS v Singapure nad Poľkami 7:4 a obsadili konečné piate miesto. Zároveň si zabezpečili miestenku na Svetové hry 2025 v čínskom Čcheng-tu. Piatou priečkou vyrovnali svoje najlepšie umiestenie z MS 2017 v Bratislave, čím naplnili svoj cieľ.Chodkyňa Mária Katerinka Czaková sa stala víťazkou mítingu v Dubline na trati 20 km v druhom najlepšom výkone kariéry 1:31:42 h. Na podujatí s bronzovým štatútom tak získalau cenné body do olympijskej kvalifikácie.