Ako sa darilo športovcom SR? Pozrite si ich úspechy v roku 2024

JANUÁR

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová pózuje na pódiu po víťazstve v slalome Svetového pohára v alpskom lyžovaní v slovinskej Kranjskej Gore v nedeľu 7. januára 2024. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke tenistka Renáta Jamrichová s víťaznou trofejou počas tlačovej konferencie Slovenského tenisového zväzu (STZ) po výhre na Australian Open 2024 v juniorskej dvojhre. Foto: TASR - Pavol Zachar

FEBRUÁR

Na snímke slovenskí daviscupoví reprezentanti zľava Lukáš Klein, Igor Zelenay, Norbert Gombos, Jozef Kovalík, Lukáš Pokorný a Alex Molčan sa radujú z postupu na finálový turnaj po výhre nad domácim Srbskom počas druhého hracieho dňa kvalifikačného duelu Davisovho pohára Srbsko - Slovensko v Kraljeve v sobotu 3. februára 2024. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke slovenská reprezentantka Ema Kapustová. Foto: TASR - Ján Krošlák

MAREC

Na snímke slovenskí strelci zľava Juraj Tužinský a Patrik Jány pózujú s medailami po návrate z ME v maďarskom Györi na tlačovej konferencii v Banskej Bystrici v pondelok 4. marca 2024. Tužinský si vybojoval na ME v Györi striebornú medailu vo vzduchovej pištoli 10 metrov a zároveň získal aj miestenku na tohtoročné olympijské hry v Paríži. Tužinský sa predstaví na štvrtej olympiáde, doteraz štartoval v Londýne 2012, Riu de Janeiru 2016 a v Tokiu 2020. Patrik Jány získal v Györi zlatú medailu v disciplíne vzduchová puška na 10 m. Jány vylepšil na ME vlaňajšie druhé miesto a napodobnil svoj zisk najcennejšieho kovu z kontinentálneho šampionátu v nórskom Hamare 2022. Foto: TASR - Ján Krošlák

Na snímke slovenský krasokorčuliar Adam Hagara pózuje s bronzovou medailou na juniorských majstrovstvách sveta v Tchaj-pej v sobotu 2. marca 2024. Foto: TASR/AP

APRÍL

Na snímke radosť Sloveniek z postupu na tohtoročné ME po zápase 2. skupiny kvalifikácie ME 2024 v hádzanej žien medzi Slovenskom a Ukrajinou v Šali v nedeľu 7. apríla 2024. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Na snímke sprava nehrajúci kapitán Matej Lipták, slovenské tenistky Viktória Hrunčáková, Tereza Mihalíková, Rebecca Šramková, Anna Karolína Schmiedlová a Renáta Jamrichová sa radujú po zisku tretieho bodu a postupu na finálový turnaj Pohára Billie-Jean Kingovej (PBJK) Slovensko - Slovinsko v Bratislave v sobotu 13. apríla 2024. Foto: TASR - Pavel Neubauer

MÁJ

Na snímke slovenská karatistka Ingrida Suchánková pózuje s medailou. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Hokejový útok z olympijského Sarajeva 1984 či z Majstrovstiev sveta v Prahe 1985 v zložení Vincent Lukáč, Dárius Rusnák a Igor Liba (na snímke sprava) sa po rokoch opäť stretol v Slovenskom olympijskom a športovom múzeu. V Bratislave 18. mája 2024. Foto: FOTO TASR - Dano Veselský

JÚN

Na snímke juniorská grandslamová víťazka vo štvorhre na Roland Garros 2024 Renáta Jamrichová pózuje s trofejou počas tlačovej konferencie 11. júna 2024 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Na snímke zľava Stanislav Lobotka (Slovensko) a Conor Gallagher (Anglicko) bojujú o loptu počas osemfinálového zápasu Anglicko - Slovensko na ME vo futbale v nemeckom meste Gelsenkirchen v nedeľu 30. júna 2024. Foto: FOTO TASR - Martin Baumann

JÚL

Na snímke slovenská juniorská reprezentantka v tenise Renáta Jamrichová počas tlačovej konferencie 17. júla 2024 v Bratislave po víťazstve v dvojhre junioriek na grandslamovom turnaji v londýnskom Wimbledone. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na snímke sprava Ivan Schranz (Slovensko), Oleksandr Zinčenko a brankár Anatolij Trubin (obaja Ukrajina) počas zápasu základnej E-skupiny Slovensko - Ukrajina na ME 2024 vo futbale v nemeckom meste Düsseldorf v piatok 21. júna 2024. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke slovenský vodný slalomár Matej Beňuš pózuje s bronzovou medailou v kategórii C1 mužov po finálovej jazde počas XXXIII. letných olympijských hier v Paríži 29. júla 2024. Foto: TASR - Michal Svítok

Na snímke slovenský skejtbordista Richard Tury počas kvalifikácie na XXXIII. letných olympijských hrách v Paríži v pondelok 29. júla 2024. Foto: TASR - Martin Baumann

AUGUST

Na snímke slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová reaguje po prehre 0:2 na sety proti Donne Vekičovej z Chorvátska v semifinále ženskej dvojhry na XXXIII. letných olympijských hrách v Paríži vo štvrtok 1. augusta 2024. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke tréner Slovana Vladimír Weiss starší nad hlavami hráčov po víťazstve 3:2 v odvetnom stretnutí play-off Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - FC Midtjylland 28. augusta 2024 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na snímke slovenský reprezentant v paracyklistike Jozef Metelka sa raduje zo zisku zlatej medaily vo finále v stíhacích pretekoch na 4000 m na dráhe v kategórii C4 počas XVII. paralympijských hier 2024 v Paríži 31. augusta 2024. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke slovenskí reprezentanti v parastolnom tenise Peter Lovaš (vľavo) a Ján Riapoš pózujú so zlatými medailami, ktoré získali po víťazstve vo finále mužskej štvorhry v kategórii MD4 proti juhokórejskej dvojici Džang Jong-džin, Pak Sung-džu na XVII. paralympijských hrách 2024 v Paríži 31. augusta 2024. Foto: TASR - Roman Benický

SEPTEMBER

Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti s trofejou po víťazstve v záverečnom kvalifikačnom zápase D-skupiny na zimné olympijské hry 2026 Kazachstan - Slovensko 1. septembra 2024 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke slovenská tenistka Rebecca Šramková pózuje s trofejami za premiérový titul vo dvojhre na okruhu WTA v Thajsku (vľavo) a finálovú účasť v Tunisku na tlačovej konferencii v Bratislave v stredu 2. októbra 2024. Foto: TASR - Jakub Kotian

OKTÓBER

Na snímke reprezentantky SR v stolnom tenise Tatiana Kukuľková (vľavo) a Barbora Balážová pózujú s medailami počas tlačovej konferencie Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ) pri príležitosti historického úspechu - zisku zlatej a bronzovej medaily v ženskej štvorhre na ME 2024 v Linzi, v Bratislave 21. októbra 2024. Foto: TASR - Jakub Kotian

NOVEMBER

Na snímke slovenské tenistky sprava Tereza Mihalíková, Renáta Jamrichová, Viktória Hrunčáková, Anna Karolína Schmiedlová, Rebecca Šramková a kapitán slovenského tímu Matej Lipták pózujú s trofejami pre porazený tím po finálovom dueli Slovensko - Taliansko na finálovom turnaji Pohára Billie-Jean Kingovej (PBJK) v Malage v stredu 20. novembra 2024. Foto: TASR - Martin Baumann

DECEMBER

Slovenská plavkyňa Tamara Potocká reaguje po semifinále v disciplíne na 100 m polohové preteky na MS v krátkom bazéne v Budapešti 12. decembra 2024. Foto: TASR/DUNA/MTI/Robert Hegedus

Bratislava 26. decembra (TASR) - Výberová chronológia najvýznamnejších úspechov slovenského športu v roku 2024.- Futbalisti Paríža St. Germain v základnej zostave s Milanom Škriniarom vyhrali francúzsky Superpohár po domácom triumfe nad FC Toulouse 2:0. Kapitán slovenskej reprezentácie získal svoju prvú trofej v drese PSG od letného prestupu z Interu Miláno. Lyžiarka Petra Vlhová vyhrala slalom Svetového pohára v Kranjskej Gore. Na druhé miesto odsunula Nemku Lenu Dürrovú, ktorá zaostala o 72 stotín. Vlhová zaknihovala celkovo 31. triumf v prestížnom seriáli.- Tenistka Viktória Hrunčáková spoločne s Kazaškou Annou Danilinovou triumfovali na turnaji WTA v novozélandskom Aucklande. Vo finále zdolali ako nasadené dvojky nenasadenú česko-americkú dvojicu Marie Bouzková, Bethanie Matteková-Sandsová 6:3, 6:7 (5), 10:8. Hrunčáková tak získala piaty kariérny titul vo štvorhre.- Lyžiarka Petra Vlhová skončila na druhom mieste v nočnom slalome Svetového pohára v rakúskom stredisku Flachau. Na víťazku Mikaelu Shiffrinovú stratila 27 stotín sekundy.- Motocyklový pretekár Štefan Svitko obsadil na Rely Dakar konečné deviate miesto. Jazdec tímu Slovnaft Rally tak dosiahol svoj najlepší výsledok od roku 2021. Jeho krajan Juraj Varga skončil v kategórii štvorkoliek tretí a zaknihoval svoje maximum na prestížnom podujatí.- Biatlonistka Ema Kapustová získala bronzovú medailu vo vytrvalostných pretekoch na 15 km na majstrovstvách Európy v Osrblí. Na domácej trati predviedla čistú streľbu a do cieľa prišla so stratou 59,1 sekundy na víťazku Maren Kirkeeideovú z Nórska.- Tenistka Renáta Jamrichová triumfovala vo dvojhre junioriek na grandslamovom Australian Open. V pozícii turnajovej jednotky zvíťazila vo finále nad šiestou nasadenou domácou Emerson Jonesovou 6:4. 6:1. Zverenka trénera Jána Matúša sa stala treťou slovenskou tenistkou s triumfom v grandslamovom juniorskom singli v ére samostatnosti.- Slovenskí tenisti postúpili prvýkrát do skupinovej fázy finálového turnaja Davisovho pohára. V kvalifikačnom dueli vyhrali na antuke v Kraljeve nad domácim Srbskom 4:0. O rozhodujúci tretí bod sa zaslúžili vo štvorhre Igor Zelenay s Lukášom Kleinom, vo dvojhrách uspeli Lukáš Klein, Alex Molčan a Lukáš Pokorný.- Slovenskí florbalisti si vybojovali postup na decembrové MS vo švédskom Malmö. Vo svojom záverečnom zápase v C-skupine kvalifikačného turnaja v poľskom Lóchowe deklasovali Španielsko 23:0 a zaistili si víťazstvo v skupine. Druhé Nórsko získalo rovnako päť bodov, ale malo horšie skóre.- Zápasník Tajmuraz Salkazanov sa stal štvrtýkrát za sebou majstrom Európy vo voľnom štýle v kategórii do 74 kg. Vo finále na ME v Bukurešti zdolal Turka Sonera Demirtasa 5:0 na body. Salkazanov obhájil tituly z Varšavy 2021, Budapešti 2022 a Záhrebu 2023.- Zápasník Boris Makojev získal na ME v Bukurešti striebornú medailu vo voľnoštýliarskej kategórii do 92 kg. Vo finále prehral s Turkom Feyzullahom Aktürkom 0:8 na body. Dosiahol tak svoje najlepšie umiestenie na ME v kariére.– Hádzanárky Iuventy Michalovce získali rekordný 11. titul v nadnárodnej MOL lige. S predstihom si ho zabezpečili víťazstvom nad DHC Plzeň 35:23 v 19. kole, po ktorom mali na prvom mieste tabuľky už nedostihnuteľný šesťbodový náskok pred Dunajskou Stredou, ktorú vystriedali na tróne v česko-slovenskej súťaži.- Biatlonistka Ema Kapustová získala striebornú medailu vo vytrvalostných pretekoch junioriek na 12,5 km na mládežníckych MS v estónskom Otepää. Na strelnici neminula jediný terč a do cieľa prišla s mankom 1:23 min na víťaznú Nemku Juliu Tannheimerovú.- Biatlonistka Ema Kapustová získala striebornú medailu v pretekoch s hromadným štartom junioriek na 9 km na mládežníckych MS v estónskom Otepää. Na strelnici dvakrát minula, ale až do záveru mala šancu aj na zlato. Na víťaznú Juliu Kinkovú z Nemecka napokon stratila iba osem desatín sekundy.- Strelec Juraj Tužinský si vybojoval striebornú medailu vo vzduchovej pištoli 10 metrov na ME v maďarskom Györi a zároveň získal miestenku na olympijské hry v Paríži. Vo finále prehral posledným výstrelom o jedinú desatinu bodu s Talianom Paolom Monnom.- Strelec Patrik Jány získal na ME v maďarskom Györi zlatú medailu v disciplíne vzduchová puška na 10 m. Vo finále zdolal domáceho reprezentanta Istvána Péniho o 1,5 bodu.- Krasokorčuliar Adam Hagara získal na juniorských majstrovstvách sveta v Tchaj-pej bronzovú medailu. Zlatý v súťaži sólistov bol Kórejčan Minkyu Seo, druhý skončil Japonec Rio Nakata.- Hokejista Patrik Koch absolvoval svoju premiéru v zámorskej NHL, jeho Arizona prehrala s Minnesotou 2:5. Koch sa stal 97. slovenským hráčom so štartom v profilige.- Slovenské hokejistky sa po roku vrátili do A-skupiny I. divízie MS. Na turnaji "béčka" v Rige obsadili v šesťčlennej skupine s 12 bodmi prvé miesto pred Lotyšskom, keď zaznamenali štyri víťazstvá a prehrali iba s Talianskom.- Hádzanárky Slovenska postúpili po desiatich rokoch opäť na ME. Po remíze v záverečnom dueli druhej kvalifikačnej skupiny v Šali s Ukrajinou 25:25 si miestenku na šampionát v Rakúsku, Maďarsku a Švajčiarsku zabezpečili z tabuľky tímov na tretích miestach.- Hokejista Juraj Slafkovský strelil svoj premiérový hetrik v zámorskej NHL. Pomohol ním Montrealu Canadiens k vysokému triumfu nad Philadelphiou Flyers 9:3. Po zápase ho vyhlásili za prvú hviezdu stretnutia a diváci v Bell Centre mu pripravili ovácie postojačky.- Slovenské tenistky postúpili na novembrový finálový turnaj Pohára Billie-Jean Kingovej v Seville. V kvalifikačnom dueli na harde v bratislavskom NTC zdolali Slovinsko 4:0. O rozhodujúci tretí bod sa zaslúžila Renáta Jamrichová, o prvé dva sa v singli postarali Anna Karolína Schmiedlová a Viktória Hrunčáková.- Strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková triumfovala v olympijskej kvalifikácii brokárov v Dauhe. Obhajkyňa zlata z OH 2020, ktorá už mala istú miestenku na parížske hry, získala vo finále 46 bodov a k stopercentnému nástrelu jej chýbali štyri. V záverečnom rozstrele zdolala Austrálčanku Laetishu Scanlanovú.- Reprezentant v jachtingu Robert Kubín získal miestenku na olympijské hry v Paríži vo windsurfingovej triede iQFOiL. Vybojoval si ju v záverečných kvalifikačných pretekoch vo francúzskom Hyeres. Slovenský windsurfing sa vďaka nemu dočkal zastúpenia pod piatimi kruhmi po dlhých 16 rokoch.- Džudista Márius Fízeľ získal na majstrovstvách Európy v Záhrebe bronzovú medailu v kategórii nad 100 kg. V rozhodujúcom súboji repasáže zdolal Nemca Erika Abramova na ippon. fízeľ zaistil pre Slovensko siedmu medailu na podujatí v ére samostatnosti a prvú od roku 2017.- Hádzanárky Iuventy Michalovce postúpili do finále Európskeho pohára EHF. V Odvetnom semifinálovom súboji remizovali na palubovke Benficy Lisabon 30:30 a v súčte s dvojgólovým náskokom z prvého duelu (30:28) im to stačilo na postup. Vo finále potom Iuventa nestačila na španielsky tím Elche.- Slovenskí hokejisti do 18 rokov obsadili na MS vo Fínsku konečné štvrté miesto a zopakovali tak svoje umiestnenie spred roka. V súboji o bronz v Espoo podľahli Švédsku 0:4, keď všetky góly inkasovali až v tretej tretine. Do bojov o cenné kovy sa dostali vďaka štvrťfinálovému triumfu nad Českom (3:2), v semifinále potom podľahli USA jednoznačne 2:7.- Hokejový obranca Luka Radivojevič sa dostal do All Star tímu na MS hráčov do 18 rokov vo Fínsku. So šiestimi bodmi (0+6) bol najproduktívnejší hráč slovenského tímu, ktorý obsadil konečnú štvrtú priečku.- Reprezentant v športovej streľbe Filip Marinov obsadil na podujatí Svetového pohára v Baku 2. miesto v trape. Vo finále dosiahol výkon 42 bodov a zdolal ho iba Austrálčan James Willett (46).- Reprezentantka v športovej streľbe Danka Barteková obsadila tretie miesto v skeete na podujatí Svetového pohára v brokových zbraniach v Baku. Vo finále zostrelila 43 terčov, víťazstvo si vybojovala Austen Jewell Smithová z USA (56).- Ingrida Bakoš Suchánková získala na ME v karate v chorvátskom Zadare zlatú medailu v kumite do 61 kg. V dramatickom finále zdolala Rakúšanku Lejlu Topalovičovú 6:5. Pre Bakoš Suchánkovú to bol druhý titul európskej šampiónky.- Zápasník Tajmuraz Salkazanov získal miestenku na OH do Paríža. Zaistil si ju na turnaji svetovej olympijskej kvalifikácie v Istanbule, keď v semifinále kategórie do 74 kg zdolal domáceho Turka Sonera Demirtaša 4:2.- Vodná slalomárka Zuzana Paňková získala striebro v K1 na majstrovstvách Európy v slovinskom Tacene. Mladá "obojživelníčka" nestačila len na Poľku Klaudiu Zwolinskú.- Reprezentant v stolnom tenise Wang Jang si vybojoval miestenku na OH 2024 v Paríži. V zápase o 3. miesto na druhom turnaji európskej olympijskej kvalifikácie v Sarajeve zdolal Maďara Adama Szudiho 4:0 a na hry cestoval tretíkrát za sebou.- Vodní slalomári získali na ME v slovinskom Tacene bronz v tímovej súťaži C1. Matej Beňuš, Michal Martikán a Marko Mirgorodský mali jeden dotyk a za víťaznými Slovincami zaostali o 1,36 sekundy. Druhé miesto obsadilo Česko s mankom 23 stotín.- Slovenské strelkyne získali na ME v brokových disciplínach v talianskom Lonate zlatú medailu v skeete družstiev. Trio v zložení Vanesa Hocková, Monika Štibravá a Danka Barteková nazbieralo celkovo 352 bodov, o dva body viac ako druhé Taliansko.- Slovenský štvorkajak obsadil na podujatí 2. kola Svetového pohára v rýchlostnej kanoistike v Poznani tretie miesto na 500 m. Posádka v zložení Samuel Baláž, Denis Myšák, Csaba Zalka a Adam Botek dosiahla v A-finále čas 1:21,59 minúty a zaostala len za reprezentantmi Nemecka a Číny.- Bývalého slovenského útočníka Igora Libu uviedli do Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Majster sveta z roku 1985 sa do nej dostal ako desiaty slovenský hráč v histórii. Slávnostný ceremoniál sa uskutočnil v Prahe v záverečný deň MS 2024.- Reprezentant v športovej streľbe Patrik Jány získal na ME vo vzduchových zbraniach v chorvátskom Osijeku bronzovú medailu v ľubovoľnej malokalibrovke 3x20 rán. Vo finále zaostal nástrelom 450,2 bodu iba za víťazným Jonom-Hermannom Heggom z Nórska (462,3) a Ukrajincom Serhijom Kulišom (461,1).- Reprezentant v športovej streľbe Patrik Jány získal na ME vo vzduchových zbraniach v chorvátskom Osijeku zlatú medailu v puške v ľahu na 50 m. V individuálnej súťaži triumfoval s nástrelom 628,8 a mal náskok 1,8 bodu na druhého Jona Thora Sigurdssona z Islandu. Jány spolu so Štefanom Šulekom a Ondrejom Holkom zvíťazili aj v tímovej súťaži.- Slovenskí strelci Ondrej Holko, Patrik Jány a Štefan Šulek získali na ME vo vzduchových zbraniach v chorvátskom Osijeku striebro v ľubovoľnej malokalibrovke 3x20 rán. Vo finále prehrali s českým trio Filip Nepejchal, Jiří Přívratský a Petr Nymburský 4:16.- Reprezentanti v športovej streľbe Daniela Demjén Pešková a Ondrej Holko získali na ME vo vzduchových zbraniach v chorvátskom Osijeku zlato v disciplíne puška 50 m v ľahu. Vo finálovom súboji mixu zdolali českú dvojicu Veronika Blažíčková, Petr Nymburský 17:9. Bronz si vybojoval ďalší slovenský pár Miroslava Kyselová a Štefan Šulek.- Vodný slalomár Marko Mirgorodský sa na úvodnom podujatí Svetového pohára v nemeckom Augsburgu dostal na pódium. Vo finále C1 obsadil druhé miesto so stratou 27 stotín sekundy na Žigu Lina Hočevara zo Slovinska.- Plochodrážnik Martin Vaculík zaznamenal suverénny triumf na pretekoch v Prahe, štvrtom podujatí seriálu MS. Na dráhe v hlavnom meste Česka zvíťazil tretíkrát za sebou a pripísal si ôsmy triumf v kariére.- Reprezentantka v boxe Jessica Triebeľová si vybojovala účasť na OH v Paríži. Miestenku získala triumfom nad Emilie Sonvicovou z Francúzska vo štvrťfinále v kategórii do 66 kg na svetovej olympijskej kvalifikácii v thajskom Bangkoku.- Strelec Martin Bolek sa stal majstrom Európy v neolympijskej disciplíne veľkokalibrová pištoľ. Na šampionáte v chorvátskom Osijeku získal v súčte streľby na kruhový a pohyblivý terč 583 bodov a prekonal tak európsky rekord.- Reprezentant v športovej streľbe Patrik Jány obsadil druhé miesto vo vzduchovej puške 10 m na podujatí Svetového pohára v Mníchove. Vo finále nazbieral 251,3 bodov a zdolal ho len Číňan Li-Chao Šeng, ktorý vytvoril výkonom 254,5 b nový svetový rekord.- Tenistka Renáta Jamrichová s Češkou Terezou Valentovou triumfovali v juniorskej štvorhre na grandslamovom Roland Garros. Vo finále zvíťazili na parížskej antuke ako turnajové trojky nad štvrtým nasadeným americkým párom Iva Jovičová, Tyra Caterina Grantová 6:4, 6:4.- Atlétka Viktória Forsterová obsadila 8. miesto vo finále na 100 m prek. na ME v Ríme, keď zabehla čas 13,25 s. Zvíťazila Francúzka Cyréna Sambová-Mayelová v novom rekorde šampionátu a svetovom výkone roka 12,31. Forsterová v semifinále zlepšila svoj top výkon sezóny na 12,83.- Atlétka Gabriela Gajanová vybojovala striebornú medailu v behu na 800 m na ME v Ríme. Vo finále zabehla 1:58,79 min a pre Slovensko získala prvý cenný kov na podujatí od roku 2018. Gajanová sa postarala o siedmu medailu pre Slovensko na kontinentálnom šampionáte v ére samostatnosti.- Strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková zvíťazila v trape žien na podujatí SP v talianskom Lonate. Vo finále zostrelila 45 terčov a suverénne triumfovala pred Fatimou Galvezovou zo Španielska (41). Rehák Štefečeková nenašla premožiteľku ani v kvalifikácii, v ktorej netrafila iba jeden terčík a s nástrelom 124 bodov takmer vyrovnala svoj vlastný svetový rekord (125).- Reprezentant vo vodnom slalome Matej Beňuš sa na podujatí Svetového pohára v poľskom Krakove dostal na pódium. Vo finále C1 obsadil druhé miesto so stratou 2,27 sekundy na Julesa Bernardeta z Francúzska.- Miestenku na OH v Paríži do ženskej súťaže v olympijskom luku získala na záverečnej kvalifikácii v tureckej Antalyi Denisa Baránková. Slovenská lukostrelkyňa obsadila v kvalifikácii 12. miesto a zopakovala si účasť z predošlých hier v Tokiu.- Plavec Richard Nagy obsadil na ME v Belehrade 8. miesto v disciplíne 400 m polohové preteky. Vo finále zaplával čas 4:22,14 min a zopakoval svoje umiestnenie, ktoré na rovnakej trati dosiahol pred dvoma rokmi v Ríme. Zlato získal Grék Apostolos Papastamos (4:10,83 min).- Plavkyňa Tamara Potocká obsadila štvrtú priečku v disciplíne 50 m motýlik na ME v Belehrade. Vo finále dohmatla v čase 26,21 sekundy, od zisku bronzovej medaily ju delili iba tri stotiny. Potocká tesne zaostala za treťou Annou Ntountounakiovou z Grécka, zlato získala Švédka Sara Juneviková (25,68 s).- Tamara Potocká obsadila na ME v plaveckých športoch v Belehrade piatu priečku v disciplíne 200 m polohové preteky. Vo finále dosiahla čas 2:13,39 min, za víťaznou Anastasiou Gorbenkovou z Izraela zaostala o 3,64 sekundy.- Slovenskí futbaloví reprezentanti sa prebojovali do osemfinále ME v Nemecku. Postup spečatili remízou 1:1 s Rumunskom v záverečnom zápase v E-skupine, v ktorej predtým šokujúco zdolali Belgicko 1:0 a prehrali s Ukrajinou 1:2. V osemfinále potom boli blízko k senzácii s Anglickom, ktorému podľahli 1:2 po predĺžení.- Reprezentantky v rýchlostnej kanoistke Réka Bugárová s Biankou Sidovou získali na MEJ a do 23 rokov na bratislavskom Zemníku bronz v K2 na 500 m v kategórii U23. Na rovnaký kov dosiahol Alex Gavlider v kajaku juniorov na 200 m.- Štvorkajak v zložení Dagmar Čulenová, Katarína Pecsuková, Sofia Bergendiová, Hana Zemánková získal na MEJ a do 23 rokov na bratislavskom Zemníku striebornú medailu na 500 m v kategórii U23. O ďalší strieborný kov pre slovenské farby sa postarala juniorská káštvorka v zostave Máté Marsal, Maximilián Szabó, Martin Babík, Máté Lépi.- Hokejista Juraj Slafkovský podpísal s klubom NHL Montreal Canadiens nový osemročný kontrakt v celkovej hodnote 60,8 milióna dolárov. Dvadsaťročný útočník tak od sezóny 2025/2026 zarobí v priemere 7,6 milióna USD.- Plavec Samuel Košťál získal na ME juniorov v litovskom Vilniuse striebornú medailu na 200 m motýlik. Vo finále finišoval časom 1:57,62 a o 20 stotín sekundy zaostal za Rumunom Vladom Stefanom Mihalachem.- Tenistka tenistka Renáta Jamrichová triumfovala vo dvojhre junioriek na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Vo finále zvíťazila v pozícii nasadenej jednotky nad trojkou "pavúka" Austrálčankou Emerson Jonesovou 6:3, 6:4. Na tráve All England Clubu získala štvrtý grandslamový titul v kariére.- Futbalista Ivan Schranz získal Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca majstrovstiev Európy v Nemecku. Tridsaťročný krídelník sa z nej tešil spolu s Harrym Kaneom, Georgesom Mikautadzem, Jamalom Musialom, Codym Gakpom a Danim Olmom, keďže všetci strelili na turnaji po tri góly.- Atlétka Laura Frličková získala zlatú medailu na majstrovstvách Európy do 18 rokov v behu na 100 m prekážok. Na šampionáte v Banskej Bystrici dosiahla vo finále čas 12,97 s. Chodkyňa Petra Kusá získala bronz v disciplíne 5000 m s časom 23:49,22 min.- Rýchlostná kanoistka Bianka Sidová získala striebornú medailu na MS do 23 rokov. V bulharskom Plovdive nestačila na 1000 metrovej trati v disciplíne K1 iba na Arinu Tanatmiševovú z Uzbekistanu.- Rýchlostné kanoistky Bianka Sidová a Réka Bugárová získali na MS do 23 rokov striebro v K2 na 500 metrov. V Plovdive boli nad ich sily len Austrálčanky Kailey Harlenová a Natalia Drobotová, na ktoré stratili 238 tisícin sekundy.- Vodný slalomár Matej Beňuš získal na OH v Paríži bronzovú medailu v C1. Vo finále skončil tretí so stratou 5,67 sekundy na domáceho Nicolasa Gestina. Striebro patrí Britovi Adam Burgessovi (+5,48). Pre Slovensko je to prvý cenný kov v Paríži, Beňuš má v zbierke v rovnakej disciplíne aj olympijské striebro z Ria de Janeiro 2016.- Skejtbordista Richard Tury obsadil na OH v Paríži piate miesto v disciplíne street. Jediný Európan vo finále si pripísal konečnú známku 273,98. Titul olympijského šampióna obhájil Japonec Júto Horigome (281,14), na pódiu ho doplnili dvaja Američania, strieborný Jagger Eaton (281,04) a bronzový Nyjah Huston (279,38).- Vodná slalomárka Zuzana Paňková skončila vo finále C1 na OH tesne za stupňami víťazov. Devätnásťročná debutantka pod piatimi kruhmi obsadila 4. miesto, na medailu jej chýbalo 1,12 sekundy.- Tenistka Anna Karolína Schmiedlová nezískala medailu na olympijskom turnaji v Paríži. V piatkovom zápase o 3. miesto podľahla na antuke v areáli Roland Garros najvyššie nasadenej Poľke Ige Swiatekovej hladko 2:6, 1:6. Napriek prehre dosiahla vo francúzskej metropole životný úspech.- Atlétke Gabriele Gajanovej nestačil k postupu do finále behu na 800 m na OH v Paríži ani nový slovenský rekord 1:58,22 min, ktorý zlepšila po 37 rokoch. V druhom semifinálovom behu obsadila 6. priečku a nedostala sa medzi dvojicu postupujúcich priamo, ani medzi dve bežkyne postupujúce časom.- Vodný slalomár Jakub Grigar obsadil 6. miesto v kajak krose na olympijských hrách. V malom finále na kanáli vo Vaires-sur-Marne skončil na 2. priečke za Švajčiarom Martinom Dougoudom.- Futbalisti MFK Ružomberok prekvapujúco postúpili do play off Európskej konferenčnej ligy. Úradujúci víťazi Slovnaft Cupu v odvetnom zápase 3. predkola zvíťazili na pôde favorizovaného Hajduku Split 1:0, v play off ich však vyradil FC Noah z Arménska.- Kajakár Filip Duda získal zlato v kajak krose na MEJ v Krakove v kategórii juniorov. Postaral sa o druhú medailu pre Slovensko na podujatí po bronze, ktorý v C1 do 23 rokov získala Emanuela Luknárová.- Paulína Bátovská Fialková vybojovala zlatú medailu v superšprinte na MS v letnom biatlone. V estónskom Otepää urobila na strelnici jednu chybu a do cieľa prišla 11,5 sekundy pred Fínkou Suvi Minkkinenovou. Bátovská Fialková štartovala na prvých pretekoch po viac než roku, od marca 2023 pauzovala pre materské povinnosti.- Atlétka Gabriela Gajanová vytvorila časom 2:36,42 min nový slovenský rekord v behu na 1000 m. Na nedeľňajšom mítingu Diamantovej ligy v poľskom Chorzówe zároveň zabehla nové osobné maximum a v pretekoch obsadila siedmu priečku.- Futbalista Lukáš Haraslín sa výrazne zaslúžil o postup Sparty Praha do hlavnej fázy Ligy majstrov 2024/2025. V utorkovej domácej odvete play off pomohol gólom a asistenciou k víťazstvu úradujúceho českého šampióna nad Malmö FF 2:0. Rovnakým výsledkom sa skončil aj minulotýždňový prvý zápas na pôde švédskeho tímu.- Futbalisti ŠK Slovan Bratislava postúpili do hlavnej fázy Ligy majstrov. Po remíze 1:1 s FC Midtjylland zdolali dánskeho súpera v domácej odvete play off 3:2 a stali sa štvrtým klubom zo Slovenska v novodobej histórii súťaže s miestenkou v hlavnej fáze. Naposledy v nej v sezóne 2010/2011 účinkoval MŠK Žilina.- Cyklistka Viktória Chladoňová dosiahla obrovský úspech, keď sa stala novou majsterkou sveta v cross country junioriek. V andorrskom stredisku Pal Arinsal triumfovala s náskokom 36 stotín sekundy pred druhou Rafaellou Carrierovou z Kanady, bronz získala Slovinka Maruša Tereza Šerkeziová (+1:31 min).- Plochodrážnik Martin Vaculík zvíťazil na Veľkej cene Poľska vo Vroclave, ôsmych pretekoch seriálu MS Speedway GP. Dosiahol tým celkové 9. víťazstvo v SP a v sezóne napokon obsadil 5. miesto.- Slovenský reprezentant Jozef Metelka získal na PH 2024 v Paríži zlatú medailu v stíhacích pretekoch na 4000 m. V sobotnom finále triumfoval po tom, ako jeho súper Brit Archie Atkinson spadol. Metelka zavŕšil v tejto disciplíne zlatý hetrik, keď obhájil triumfy z Ria de Janeiro 2016 i Tokia 2020.- Slovenskí reprezentanti v parastolnom tenise Peter Lovaš a Ján Riapoš vybojovali na PH 2024 v Paríži zlato vo štvorhre. V sobotnom finále kategórie MD4 zdolali najvyššie nasadený pár Džang Jong-džin, Pak Sung-džu z Kórejskej republiky 3:1 na sety. Lovaš s Riapošom získali pre Slovensko druhú zlatú medailu v Paríži, už predtým triumfoval paracyklista Jozef Metelka v stíhacích pretekoch na 4000 m.- Slovenskí hokejisti postúpili na ZOH do Milána a Cortiny d'Ampezzo. V rozhodujúcom zápase na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave zdolali Kazachstan 3:1 a bez straty bodu sa stali víťazmi D-skupiny.- Slovenská reprezentantka v parastreľbe Veronika Vadovičová získala na PH 2024 v Paríži zlatú medailu vo vzduchovej puške SH1 na 10 m. Vo finále miešanej súťaže v kategórii R3 triumfovala v novom paralympijskom rekorde 254,2 bodu. Slovenskí strelci ovládli finále, striebro vybojoval Vadovičovej krajan Radoslav Malenovský.- Ženská volejbalová reprezentácia sa kvalifikovala na MS 2025 v Thajsku. Slovensky sa na svetový šampionát dostali prvýkrát v histórii a to vďaka postaveniu v rebríčku Medzinárodnej volejbalovej federácie (FIVB), v ktorom im patrí 28. miesto. Na záverečnom turnaji sa predstaví 32 tímov.- Slovenská parastrelkyňa Veronika Vadovičová získala na PH v Paríži striebornú medailu vo finále malokalibrovky. Je to jej druhý cenný kov na hrách vo francúzskej metropole, predtým brala zlato vo vzduchovej puške SH1 na 10 m. Slovenská výprava získala v Paríži piatu medailu, popri troch zlatých druhú striebornú.- Cyklistka Viktória Chladoňová získala bronzovú medailu na ME v cestnej cyklistike v Belgicku v individuálnej časovke junioriek. Trať z Heusden-Zolderu do Hasseltu s dĺžkou 13,3 km absolvovala v čase 18:03,12 minúty.- Futbalisti ŠK Slovan Bratislava vstúpili do hlavnej fázy Ligy majstrov 2024/25 vysokou prehrou na štadióne Celticu Glasgow 1:5. O góly domácich sa postarali Liam Scales, Kjogo Furuhaši, z penalty Arne Engels, Nikolas Kühn a Adam Idah. Za hostí znížil Kevin Wimmer.- Vodný slalomár Matej Beňuš sa stal štvrtýkrát v kariére celkovým víťazom Svetového pohára v C1. Na záverečnom podujatí seriálu v španielskom stredisku La Seu d´Urgell mu na to stačilo štvrté miesto vo finále, keď v priamom súboji o prvenstvo v SP zdolal Žiga Linu Hočevara zo Slovinska. Pred Beňušom na tretej priečke skončil v sobotu jeho krajan Michal Martikán, ktorého zdolali iba domáci víťaz Miquel Trave a druhý Ryan Westley z Veľkej Británie.- Tenistka Rebecca Šramková získala prvý titul vo dvojhre na okruhu WTA. Vo finále turnaja 250 v thajskom meste Hua Hin zdolala Lauru Siegemundovú z Nemecka 6:4, 6:4 a dosiahla životný úspech. Pre Šramkovú to bolo druhé singlové finále v priebehu siedmich dní.- Cyklista Martin Svrček získal striebornú medailu v pretekoch s hromadným štartom do 23 rokov na MS vo Švajčiarsku. Trasu z Usteru do Zürichu dlhú 173,6 km zvládol za 3:57:24 h a v záverečnom špurte dvojice zaostal len za víťazným Nemcom Niklasom Behrensom.- Lezkyňa Martina Buršíková získala striebornú medailu na juniorských ME v disciplíne boulder. Vo finále šampionátu vo francúzskom Troyes dosiahla dva topy a tri zóny, nad jej sily bola len Britka Emma Edwardsová (2t4z). Pódium doplnila víťazka semifinále Anna Maria Apelová z Nemecka.- Triatlonistka Zuzana Michaličková obsadila 2. miesto v kategórii žien do 23 rokov na finálovom podujatí SP v španielskom Torremolinos. Nestačila len na Maďarku Karolinu Helgu Horváthovú, za ktorou zaostala o štyri sekundy. Pódium doplnila Maria Tomeová z Portugalska.- Slovenská stolná tenistka Barbora Balážová získala zlatú medailu vo štvorhre na majstrovstvách Európy v Linzi. V nedeľňajšom finále spolu s českou partnerkou Hanou Matelovou zdolali rakúsko-rumunské duo Sofia Polcanová a Bernadette Szőcsová 3:2 na sety. Balážová tak získala vôbec prvý titul pre Slovensko na kontinentálnych šampionátoch. V semifinále vyradili ďalšiu Slovenku Tatianu Kukuľkovú, ktorá tak spolu s Nataliou Bajorovou z Poľska získala bronzovú medailu.- Futsalisti Mimelu Lučenec postúpili do elitného kola Ligy majstrov. V priamom súboji o postup zdolali šampióna Malty Luxol St. Andrews 3:2 a získali jedinú miestenku na domácom turnaji hlavného kola. Lučenec sa stal druhým slovenským klubom, ktorý sa prepracoval medzi šestnástku najlepších.- Slovenský zápasník Achsarbek Gulajev získal na majstrovstvách sveta v neolympijských váhových kategóriách v Tirane bronzovú medailu. V kategórii do 79 kg zdolal vo štvrtkovom dueli o tretie miesto Suldchuua Olonbajara z Mongolska tesne 2:1 na body.- Slovenský reprezentant v zápasení Batyrbek Cakulov vybojoval na MS v neolympijských váhových kategóriách v Tirane bronzovú medailu. V dueli o tretie miesto vo voľnoštýliarskej kategórii do 92 kg zvíťazil nad Talianom Benjaminom Konradom Honisom 8:6 na body. Slovenské zápasenie sa tak tešilo z druhého cenného kovu, Achsarbek Gulajev získal v albánskej metropole rovnako bronz vo voľnom štýle do 79 kg.- Slovenská futbalová reprezentácia prehrala v stretnutí C-divízie Ligy národov na pôde Švédska 1:2. Mužstvo trénera Francesca Calzonu obsadilo v 1. skupine konečné druhé miesto a v marci budúceho roka si zahrá play off o postup do "béčka". Švédi si zabezpečili priamy postup do vyššej divízie ešte pred záverečným kolom.- Slovenské tenistky neuspeli vo finále na finálovom turnaji Pohára Billie-Jean Kingovej v Malage. Favorizovanému Taliansku podľahli 0:2. O rozhodujúci druhý bod pre talianske farby sa zaslúžila Jasmine Paoliniová, ktorá v dueli tímových jednotiek zdolala Rebeccu Šramkovú hladko 6:2, 6:1.- Basketbalová reprezentácia neuspela ani vo svojom treťom vystúpení v C-skupine kvalifikácie majstrovstiev Európy 2025. V Bratislave prehrala s úradujúcimi európskymi šampiónmi Španielmi 72:76 po dvojnásobnom predĺžení.- Slovenskí tenisti sa predstavia v 1. kole budúcoročnej kvalifikácie Davisovho pohára na pôde Chorvátska. Rozhodol o tom žreb v londýnskej centrále ITF. Hrať sa bude 31. januára - 1. februára alebo 1. - 2. februára 2025. Víťazi 13 duelov postúpia do septembrového 2. kola kvalifikácie, v ktorom sa bude bojovať o miestenky na finálový turnaj.- Slovenské hádzanárky zakončili účinkovanie na majstrovstvách Európy prehrou s neskoršími majstrekami z Nórska 15:38. V E-skupine v Innsbrucku neuhrali v troch vystúpeniach ani bod a obsadili nepostupové 4. miesto a v rámci celého turnaja boli na poslednej 24. pozícii. V úvodných dvoch dueloch podľahol tím Jorgeho Duenasa hráčkam domáceho Rakúska a Slovinska (v oboch dueloch 24:37).- Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov si zahrá na budúcoročných domácich ME v A-skupine proti Španielsku, Taliansku a Rumunsku. Rozhodol o tom žreb v priestoroch bratislavskej Reduty. Slovákov čaká otvárací súboj turnaja 11. júna v Bratislave proti Španielsku. Kompletný rozpis zápasov vrátane časov zverejní UEFA v deň žrebu.- Plavkyňa Tamara Potocká postúpila na majstrovstvách sveta v krátkom bazéne do finále disciplíny 200 m polohové preteky. V budapeštianskej Duna aréne zaplávala čas 2:07,17 min., ktorým si vybojovala účasť medzi osmičkou najlepších. Týmto výkonom zároveň prekonala viac ako 25 rokov starý slovenský rekord bývalej olympijskej medailistky Martiny Moravcovej (2:08,55).- Slovenskí futbalisti si v európskej kvalifikácii MS 2026 zmerajú sily s víťazom marcového zápasu štvrťfinále LN medzi Nemeckom a Talianskom, Severným Írskom a Luxemburskom. Predstavia sa v A-skupine, rozhodol o tom žreb v Zürichu.- Slovenskí florbalisti prehrali v nedeľnom súboji o 5. priečku na MS v Malmö s favorizovaným Švajčiarskom 3:6. V zápase neudržali vedenie 1:0 i 3:2, nestačili im ani dva góly Michala Dudoviča. Na šampionáte obsadili konečné 6. miesto, čo je ich historicky najlepšie umiestnenie na MS.