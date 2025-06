Výber Slovenska do 16 rokov nestačil v semifinále na Čechov

MSJ v hokejbale - U16 semifinále:



Slovensko - Česko červení 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)



Góly: 38. Svrček (Mrva, Didek) – 8. Flechtner (Fišer), 17. Kořínek (Flechtner, Fišer)



Slovensko: Sklenárik – Košťál, Gubiš, Jovnáš, Slaninka, Pastirčák, Didek, Jacko, Biel, Masaryk – Jurkovič, Krajňák, Kolivoška, Pataky, Ondík, Danko, Svrček, Šiška, Mrva, Bilý, Sháněl, Onuška, Tomaník



Hradec Králové 28. júna (TASR) - Slovenskí hokejbalisti do 16 rokov prehrali v semifinále na svetovom šampionáte juniorov v Hradci Králové s výberom Česka - červenými 1:2. Bola to ich prvá prehra na turnaji. V boji o bronz sa zverenci Róberta Alföldyho stretnú v nedeľu od 9.00 s Kanadou, ktorá v druhom semifinálovom zápase prehrala s USA 5:8.O bronz bude hrať aj výber do 23 rokov proti USA. Slováci skončia v skupine na 3. mieste a nič na tom nezmenil ani ich večerný zápas s Českom (18.00). Zápas o bronz sa začne o 11.45 h.