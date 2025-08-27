< sekcia Šport
Výber sveta na MS v parahokeji žien prehral, Nórsko vyhralo
V A-skupine Nórsko triumfovalo nad Austráliou 7:0.
Autor TASR
Dolný Kubín 27. augusta (TASR) - Výber sveta v zostave so slovenskou obrankyňou Emou Máriou Šimákovou a útočníčkou Michaelou Hozákovou prehral v B-skupine majstrovstiev sveta v parahokeji žien v Dolnom Kubíne s Veľkou Britániou 1:2. V A-skupine Nórsko triumfovalo nad Austráliou 7:0.
MS v parahokeji žien:
A-skupina
Nórsko - Austrália 7:0 (6:0, 1:0, 0:0)
Góly: 1., 1. a 2. Schroederová, 6. Norheimová, 14. Larsenová, 15. Fiskerudová, 25. Rieteová
tabuľka:
1. USA 1 1 0 8:0 3
2. Nórsko 1 1 0 7:0 0
3. Austrália 2 0 2 0:15 0
B-skupina
Veľká Británia - Výber sveta 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Góly: 2. a 17. Gregoryová - 12. Fukunišiová
tabuľka:
1. Kanada 1 1 0 10:0 3
2. V. Británia 1 1 0 2:1 3
3. Výber sveta 2 0 2 1:12 0
