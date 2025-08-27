Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 27. august 2025Meniny má Silvia
< sekcia Šport

Výber sveta na MS v parahokeji žien prehral, Nórsko vyhralo

.
Archívna snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar

V A-skupine Nórsko triumfovalo nad Austráliou 7:0.

Autor TASR
Dolný Kubín 27. augusta (TASR) - Výber sveta v zostave so slovenskou obrankyňou Emou Máriou Šimákovou a útočníčkou Michaelou Hozákovou prehral v B-skupine majstrovstiev sveta v parahokeji žien v Dolnom Kubíne s Veľkou Britániou 1:2. V A-skupine Nórsko triumfovalo nad Austráliou 7:0.



MS v parahokeji žien:

A-skupina

Nórsko - Austrália 7:0 (6:0, 1:0, 0:0)

Góly: 1., 1. a 2. Schroederová, 6. Norheimová, 14. Larsenová, 15. Fiskerudová, 25. Rieteová



tabuľka:

1. USA 1 1 0 8:0 3

2. Nórsko 1 1 0 7:0 0

3. Austrália 2 0 2 0:15 0



B-skupina

Veľká Británia - Výber sveta 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Góly: 2. a 17. Gregoryová - 12. Fukunišiová



tabuľka:

1. Kanada 1 1 0 10:0 3

2. V. Británia 1 1 0 2:1 3

3. Výber sveta 2 0 2 1:12 0
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb