Výber univerzitnej NCAA sa stal prvým finalistom Spenglerovho pohára

Hráč Aiden Fink (vľavo) z U.S. Collegiate Selects strieľa gól na 2:0 brankárovi Jakubovi Kovářovi zo Sparty Praha počas semifinálového zápasu U.S. Collegiate Selects - HC Sparta Praha na Spenglerovom pohári vo švajčiarskom Davose v utorok 30. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Druhý finalista vzíde zo švajčiarskeho súboja medzi Fribourgom a Davosom (20.15).

Autor TASR
Davos 30. decembra (TASR) - Hokejisti Collegiate Selects postúpili do finále 97. ročníka Spenglerovho pohára v Davose. V utorňajšom semifinálovom zápase najstaršieho hokejového turnaja na svete zvíťazili nad Spartou Praha 5:3.

V bránke zámorského výberu z univerzitnej NCAA tentoraz nenastúpil Slovák Adam Gajan, ktorý vychytal v predošlom zápase víťazstvo nad domácim Davosom 5:3. Druhý finalista vzíde zo švajčiarskeho súboja medzi Fribourgom a Davosom (20.15).

Spenglerov pohár - semifinále:

Collegiate Selects - Sparta Praha 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)
Góly: 8., 39. a 42. Fink, 7. Pohlkamp, 32. Cerrato - 21. a 53. Chlapík, 12. Vitouch
