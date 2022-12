V roku 2022 zaujali olympijské roboty, po Nolem pomenovali chrobáka

JANUÁR

FEBRUÁR

Na snímke špeciálny dopravný systém podáva jedlo v jedálni v hlavnom tlačovom centre pred XXIV. zimnými olympijskými hrami (ZOH) v Pekingu v utorok 1. februára 2022. ZOH odštartujú slávnostným ceremoniálom v piatok 4. februára 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke slovenský hokejista Juraj Slafkovský (druhý sprava) strieľa úvodný gól v zápase základnej C-skupiny Fínsko - Slovensko na ZOH 2022 v Pekingu vo štvrtok 10. februára 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke slovenská bobistka Viktória Čerňanská počas štvrtej jazdy v novej olympijskej disciplíne monoboby žien v Jen-čchingu na ZOH 2022 v Pekingu v pondelok 14. februára 2022. Foto: TASR - Martin Baumann

MAREC

Na snímke vľavo tréner Evertonu Frank Lampard sleduje, ako hlavičkuje jeho zverenec Dele Alli v zápase 34. kola anglickej Premier League vo futbale FC Liverpool - Everton FC v Liverpoole 24. apríla 2022. Foto: TASR/AP

APRÍL

Arjen Robben, archívna snímka. Foto: TASR/AP

MÁJ

Bývalý nemecký futbalista Lothar Matthäus (vpravo), argentínsky zberateľ a prezident Múzea futbalových legiend Marcelo Ordas tlieskajú pri vitríne s dresom, ktorý si obliekol argentínsky futbalista Diego Armando Maradona vo finále majstrovstiev sveta 1986 v Mexiku počas podujatia na argentínskom veľvyslanectve v Madride vo štvrtok 25. augusta 2022. Matthäus dres dostal od Maradonu, s ktorým si ho vymenil na konci finálového zápasu. Bývalý nemecký reprezentant daroval dres Múzeu futbalových legiend v Madride. FOTO TASR/AP Foto: TASR - AP

Na snímke Eritrejčan Biniam Girmay z tímu Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux oslavuje na pódiu víťazstvo v 10. etape cyklistických pretekov Giro d´Italia z Pescary do Jesi(196 km) v utorok 17. mája 2022. Foto: TASR/AP

JÚN

Britská tenistka Jodie Anna Burrageová pomáha vyčerpanému podávačovi loptičiek na grandslamovom turnaji vo Wimbledone 27. júna 2022. Foto: TASR/AP

JÚL

Český hokejista Jaromír Jágr Foto: TASR/AP

AUGUST

Alphonso Davies z Bayernu a Jude Bellingham z Dortmundu (vpravo) počas futbalového zápasu nemeckej Bundesligy medzi Borussiou Dortmund a Bayernom Mníchov v nemeckom Dortmunde, v sobotu 8. októbra 2022. Foto: TASR/AP

Poe, maskot Baltimore Ravens, sedí na lekárskom vozíku počas polčasu predsezónneho futbalového zápasu NFL medzi Ravens a Washington Commanders, v sobotu 27. augusta 2022 v Baltimore. Foto: TASR/AP

SEPTEMBER

Fanúšik (v strede) bol odstránený zo svojho sedadla po tom, čo sa pokúsil ostrihať vlasy počas štvrťfinále tenisových majstrovstiev US Open medzi Nickom Kyrgiosom z Austrálie a Karenom Chačanovom z Ruska v utorok 6. septembra 2022 v New York. Foto: TASR/AP

Futbalista Manchestru United Cristiano Ronaldo reaguje počas zápasu 5. kola E-skupiny Európskej ligy Manchester United - Šeriff Tiraspoľ v Manchestri vo štvrtok 27. októbra 2022. Foto: TASR/AP

OKTÓBER

Srbský tenista Novak Djokovič sa teší po výhre nad Grékom Stefanosom Tsitsipasom v dueli červenej skupiny na turnaji majstrov v Turíne v pondelok 14. novembra 2022. Foto: TASR/AP

NOVEMBER

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

DECEMBER

Japonský futbalista Kazujoši Miura Foto: TASR/AP

Bratislava 31. decembra (TASR) - Produkciu Športovej redakcie TASR každoročne obohacujú udalosti, ktoré sa do jej servisu transformujú predovšetkým, no nielen pod značkou TOP. Výber chronologicky ponúka príhody, kuriózne situácie a zábavné výroky vo svete športu v roku 2022.- Rekordnú čiastku 480.000 USD zaplatil v dražbe istý majetný priaznivec amerického futbalu za dres Toma Bradyho. Legendárny quarterback NFL dal do dražby čierny dres tímu Tampa Bay Buccaneers s číslom 12 z minuloročného zápasu s Atlantou Falcons (44:27), ktorý podpísal a pridal naň aj viacero ďalších poznámok. Medzi nimi aj skratku G.O.A.T (Greatest of All Time) - najlepší v histórii.- Ruský hokejista Denis Osipov štartoval na ZOH v Pekingu v drese Číny. Obranca Červenej hviezdy Kchun-lun priznal, že podmienkou, aby mohol na olympijskom turnaji hrať za krajinu usporiadateľa, bolo naučiť sa aspoň niekoľko čínskych slov. Zmluva s čínskym klubom mu ako taká negarantovala účasť na olympiáde:Na ZOH odohral 35-ročný obranca štyri zápasy bez bodového zápisu.- Už krátko pred oficiálnym štartom mali ZOH v Pekingu nečakané hviezdy. Teda aspoň v jedálni hlavného mediálneho centra v Pekingu a neboli to športovci, ale roboty. Zákazník si po príchode do jedálne mohol vybrať z pestrého menu, či už to bola tradičná čínska kuchyňa, klasické západné jedlá či fastfoodové hamburgery, sendviče a hranolčeky. Všade ho vítal a usmerňoval milý personál, no oči návštevníkov ihneď spočinuli na veľkých boxoch za ním. V nich totiž pripravovali a roznášali jedlá výdobytky modernej doby. Mechanické ramená zalievali ryžové rezance, hlinenú misku ryže s rebierkami podala cez okienko automatizovaná linka, no najväčšiu pozornosť pútalo oddelenie s tradičnými špecialitami, kde pokrmy zniesol zo stropu špeciálny dopravný systém. Po večeroch bol zase "hrdinom" robotický barman, ktorý pripravil miešané nápoje. Čínski organizátori aj takto mohli v uzavretej bubline minimalizovať kontakty medzi účastníkmi hier.- Hokejista Tom Wilson z Washingtonu Capitals daroval nový telefón fanúšičke, ktorá si ten svoj rozbila počas zápasu NHL medzi Washingtonom a Anaheimom. K udalosti prišlo ešte v decembri minulého roka, no Caroline McCainová dostala nečakaný darček až počas prvého februárového týždňa počas súboja s Edmontonom. Útočníkovi zostala zaseknutá hokejka medzi plexisklami a napriek niekoľkým pokusom ju odtiaľ nemohol dostať. Fanúšička mu ju napokon vyslobodila pomocou telefónu, pričom si na prístroji rozbila displej. Okrem nového telefónu ju potešili aj Wilsonov dres a podpísaná hokejka.- Organizátori sa pred prvým zápasom slovenských hokejistov na ZOH v Pekingu postarali o faux pas. Jurajovi Slafkovskému prehodili písmená na drese a tak na ňom svietilo "Slafkovksy". Mladý útočník to zistil až v mixzóne. Popletené meno na drese mu prinieslo šťastie, keď strelil oba slovenské góly pri prehre s Fínskom 2:6. V ďalších stretnutiach olympijského turnaja už nastupoval so správnou menovkou a patril medzi ústredné postavy tímu, ktorý senzačne vybojoval bronzové medaily.- Viktória Čerňanská si na svoju tretiu a štvrtú jazdu v súťaži ženských monobobov nechala podpísať tretry. Na ZOH v Pekingu ju totiž pri jej rozlúčke s ľadovým toboganom v Jen-čchingu prišla povzbudiť aj lyžiarka Petra Vlhová, ktorá je pre Čerňanskú športový vzor. Mladá bobistka verila, že podpis od olympijskej víťazky ju poženie dopredu rýchlejšie.uviedla Čerňanská s úsmevom.- Novozélandská futbalistka Meikayla Mooreová nespomína v dobrom na prípravný zápas s USA. V priebehu 31 minút dosiahla čistý hetrik - ibaže do vlastnej brány. Američanky zvíťazili na turnaji Shebelievs Cup v Carsone napokon 5:0. Obrankyňa FC Liverpool sa najprv v 5. min pokúsila zneškodniť center z ľavej strany, no pravou nohou loptu nasmerovala priamo za chrbát vlastnej brankárky. O minútu neskôr ju nešťastne trafila lopta do hlavy a skončila v sieti a jej čierny deň vyvrcholil v 36. minúte - pri pokuse odkopnúť prízemný pas tentokrát ľavou nohou sa to do tretice skončilo vlastným gólom. Česká trénerka reprezentácie Nového Zélandu Jitka Klimková nešťastnú hráčku vystriedala v 40. minúte.uviedla Klimková podľa AP. Kouč Američaniek Vlatko Andonovski na adresu Mooreovej trochu necitlivo skonštatoval:- Francúzskemu futbalistovi Paulovi Pogbovi sa v závere zápasu Ligy majstrov medzi Manchestrom United a Atleticom Madrid vlámali do domu. Stredopoliar anglického tímu uviedol, že jeho deti v tom čase spali v spálni.citovala slová Pogbu agentúra AP.- Tréner futbalistov Evertonu Frank Lampard si počas osláv triumfu nad Newcastlom United zlomil kosť v ruke. "The Toffees" zvíťazili v dohrávke 20. kola Premier League 1:0, keď slovenského brankára Martina Dúbravku prekonal v deviatej minúte nadstavenia druhého polčasu Alex Iwobi.vyhlásil podľa DPA Lampard.- Futbalistov Severného Macedónska hnala pred finále európskej baráže MS 2022 proti Portugalsku vpred nielen vidina športového úspechu, ale aj štedrá prémia vypísaná premiérom Dimitarom Kovačevskim. Ten hráčom sľúbil prémiu 500.000 eur, ak postúpia cez favorita na šampionát v Katare. Peniaze však napokon zostali v štátnej kase. Severní Macedónci prehrali v Porte 0:2 a turnaj si pozreli iba v televízii.- Ukrajinský futbalový reprezentant do 21 rokov Andrij Kravčuk sa po invázii Ruska na územie jeho vlasti rozhodol rozviazať kontrakt s Torpedom Moskva a utiekol do Veľkej Británie. "Azyl" mu poskytol Manchester City, ktorý mu umožnil trénovať s tímom do 23 rokov. Za príchodom Kravčuka stál jeho kamarát z detstva Oleksander Zinčenko, obaja v minulosti pôsobili v akadémii Šachtaru Doneck.uviedol Kravčuk.- Šport nepozná bariéry ani vekový limit. Dosvedčiť môže 98-ročný ukrajinský utečenec Leonid Stanislawski, ktorý si zahral tenis s bývalou svetovou dvojkou Agnieszkou Radwaňskou. Najstarší aktívne žijúci tenista podľa Guinessovej knihy rekordov po invázii Ruska na územie Ukrajiny opustil Charkov. Vlani si Stanislawski zapinkal so Španielom Rafaelom Nadalom, v apríli tohto roka sa mu splnil sen stretnúť sa na kurte s bývalou hráčkou elitnej svetovej desiatky.uviedla pre poľské médiá staršia zo sestier Radwaňských, ktorá ukrajinskému veteránovi po zápase venovala svoju raketu.- Bývalý holandský futbalový reprezentant Arjen Robben si namiesto kopačiek obul "na staré kolená" bežecké tretry a absolvoval svoj prvý maratón v živote. V Rotterdame dosiahol solídny čas 3:13:57 h, po absolvovaní vyše 42 kilometrov však lapajúc po dychu priznal, že miestami na trati trpel.povedal bývalý krídelník a držiteľ dvanásť majstrovských titulov s tímami zo štyroch krajín.- Nemecký basketbalový rozhodca Benjamin Barth bol tŕňom v oku šéfa rozhodcov Euroligy, ktorý mu neumožnil viesť stretnutia tejto súťaže kvôli tomu, že má bradu.bránil sa rozhodca. Vedenie európskej súťaže mu dalo za pravdu a ospravedlňujúcim vysvetlením, že neformálne požiadavky na povolenie fúzov či iných prvkov na tele sú zastarané a nezodpovedajú hodnotám Európskej ligy.- Dres argentínskeho velikána Diega Maradonu, v ktorom na MS 1986 strelil dva góly Anglicku, predali v aukcii za 7,1 milióna libier. Ide o najvyššiu sumu v histórii trhu so športovými predmetmi. Maradona sa vo štvrťfinále MS 1986 v Mexiku postaral o oba góly Argentíny pri víťazstve nad Anglickom 2:1 a oba patria k najpamätnejším v histórii futbalu. Najprv skóroval pomocou "božej ruky" a následne rozvlnil sieť po individuálnej akcii, ktorá v roku 2002 zvíťazila v ankete FIFA o gól storočia. Maradona si po stretnutí vymenil dres so stredopoliarom Steveom Hodgeom. Ten ho na dlhé roky zapožičal Národnému futbalovému múzeu v Manchestri, až v apríli 2022 ho ponúkol do dražby.- Taliansky futbalový klub AS Rím odmenil 166 verných fanúšikov, ktorí naživo sledovali debakel 1:6 na pôde nórskeho Bodö/Glimt. Ponúkol im voľné lístky na finále Európskej konferenčnej ligy (EKL) proti Feyenoordu Rotterdam, v ktorom Rimania svojím fanúšikom urobili viac radosti a po triumfe 1:0 nad Feyenoordom Rotterdam sa stali prvými víťazmi novovytvorenej súťaže.- Eritrejský cyklista Biniam Girmay utrpel pri oslavách etapového triumfu na Giro d´ Italia kuriózne zranenie. Pri otváraní fľaše šampanského ho totiž trafila do oka korková zátka a do ďalšieho priebehu pretekov už nezasiahol.uviedol pre agentúru DPA Piet Daneels, lekár tímu Intermarche - Wanty - Gobert.- Majiteľ bulharského futbalového klubu Carsko Selo vtrhol počas zápasu svojho tímu na ihrisko. Carsko bojovalo o účasť v baráži v záverečnom stretnutí skupiny o udržanie sa proti Lokomotivu Sofia (1:1), keď podľa informácií agentúry DPA majiteľ Ivo Andreevski osobne zabránil Yusuphovi Yaffovi v kopnutí jedenástky. Carsko potrebovalo na splnenie svojho cieľa víťazstvo. Jeho hráči nepremenili prvú jedenástku a keď rozhodca Valentin Železov ukázal v nadstavení za stavu 1:1 na biely bod druhýkrát, Andreevski vbehol na hraciu plochu a uprednostnil pred Yaffom útočníka Martina Kavdanského. Jeho pokus však brankár hostí vykryl bez problémov a po troch rokoch poslal Selo späť do druhej najvyššej súťaže.- Rafael Nadal takmer nestihol finále futbalovej Ligy majstrov. Španielsky tenista sa rozhodol naživo podporiť svoj obľúbený tím Real Madrid v súboji s FC Liverpool, na Stade de France sa však pre organizačný chaos dostal na poslednú chvíľu a "po svojich".vysvetlil pre francúzske médiá Nadal. Finále Ligy majstrov, v ktorom Real vyhral 1:0 a získal už štrnásty titul v najprestížnejšej európskej klubovej súťaži, sprevádzali incidenty v okolí štadióna. Na ten sa snažilo dostať mnoho anglických fanúšikov bez vstupeniek, či s falošnými lístkami, čo spôsobilo zmätok a dezorganizáciu. Tvorili sa dlhé rady, zasahovala aj polícia a Európska futbalová únia (UEFA) preto musela posunúť úvodný výkop o viac ako polhodinu.povedal Nadal o konci svojej strastiplnej cesty cez francúzsku metropolu.- Poľská tenistka Iga Swiateková pri pohľade na tribúnu dvorca Philippa Chatriera nemohla uveriť vlastným očiam. Jej víťazné finále na grandslamovom turnaji Roland Garros totiž v Paríži sledoval aj hviezdny futbalista Robert Lewandowski.uviedla pre akreditované médiá Swiateková, ktorá dovolila Američanke Cori Gauffovej uhrať iba štyri gemy. Lewandowski v rozhovore pre Eurosport priznal, že sledovanie grandslamového finále bolo veľkým zážitkom.a - Trojnásobná olympijská víťazka v hode kladivom Anita Wlodarczyková zadržala zlodeja, ktorý jej chcel ukradnúť auto. Doplatila na to zranením, ktoré bolo potrebné operovať, ale celú situáciu zobrala s úsmevom. Trojnásobná majsterka sveta a štvornásobná majsterka Európy je aj držiteľkou svetového rekordu, ktorý má hodnotu 82,98 metrov. Zlodej sa jej pokúsil ukradnúť auto vo Varšave. "napísala Wlodarczyková na svojich sociálnych sieťach.- Pivovar vo Winnipegu ponúkol doživotne zadarmo svoj produkt hokejovému trénerovi Barrymu Trotzovi. Podmienkou bolo, aby sa vrátil do svojej rodnej provincie trénovať tím NHL Winnipeg Jets. Spoločnosť Little Brown Jug Brewing Company a miestna športová talkshow spustili kampaň po tom, ako sa Trotz stal voľným trénerom po prepustení z New Yorku Islanders. Myšlienka vzišla z rozhovoru medzi zakladateľom pivovaru Kevinom Selchom a jeho zamestnancom Jamesom Hoferom.povedal Hofer. Päťdesiatdeväťročný Trotz pochádza z Dauphinu v Manitobe, asi tri a pol hodiny jazdy od Winnipegu. Andrew Paterson, ktorý moderuje talkshow Winnipeg Sports uviedol vo videu pre Trotza:" Trotz vábeniu "zlatého moku" nateraz odolal, od mája je tréner na voľnej nohe.- Britská tenistka Jodie Anna Burrageová sa na grandslamovom turnaji vo Wimbledone predstavila v úlohe "samaritánky". V 1. kole dvojhry po jej intervencii prerušili duel na 10 minút, aby sa poskytla pomoc vyčerpanému podávačovi loptičiek. Britka najprv ponúkla mladíkovi pitie a výživový gél z vlastných zásob, po komunikácii s divákmi dostala z hľadiska balíček cukríkov.povedala podľa agentúry AP Burrageová, ktorá neuspela v zápase s Ukrajinkou Lesiou Curenkovou 2:6, 3:6.- Organizátori Wimbledonu riešili kurióznu záležitosť. Tenisti a tréneri dostávajú v All England Clube denný príspevok na jedlo a pitie, jeden z trénerov si v však napchal v jedálni do vreciek 27 fľašiek probiotického jogurtového nápoja a odniesol si ich preč. Hráči môžu za jedlo minúť 90 libier, tréneri 45 liber. Jeden z trénerov si údajne nakúpil toľko kusov preto, aby si ich mohol odviezť domov. Podľa britského periodika The Sun obdržali hráči na základe tejto situácie email, v ktorom im oznámili, aby diéty využívali s rozvahou. Príspevky mohli využiť v šiestich predajniach vrátane dvoch kaviarní, dvoch sendvičových barov a niekoľkých reštaurácií. Jedinou podmienkou je, že si za ne nemohli kúpiť alkohol.- Na otvorenie trhu voľných hráčov NHL zareagoval aj legendárny český útočník Jaromír Jágr. Na sociálnych sieťach sa inzerátom pripomenul generálnym manažérom a úsmevne zhrnul aj svoje súčasné hokejové zručnosti. Druhý najproduktívnejší hráč histórie NHL (1921 bodov) sa "ponúkol" týmto CV-čkom:V NHL odohral 24 sezón, nastúpil za 9 klubov. Od roku 2011 je majiteľ klubu z Kladna, za ktorý v minulej sezóne aj pravidelne nastupoval.- Holandský futbalový tréner Erik ten Hag nastolil v šatni Manchestru United prísny režim. Medzi nové pravidlá patrí napríklad zákaz konzumácie alkoholu v týždňoch, keď je na programe zápas - čiže prakticky celú sezónu. Pre zverencov Ten Haga budú tabu aj súkromní kuchári. Klub investuje do vlastnej kuchyne a kormidelník odporučil hráčom, aby využívali jej služby. Za meškanie na tréningy či iné tímové stretnutia im dokonca hrozia finančné pokuty, pričom počas spoločného stolovania nesmú používať mobilné telefóny. Cieľ 52-ročného kouča je priviesť Manchester United späť do boja o titul v Premier League a o účasť v Lige majstrov. Pred reprezentačnou prestávkou vyplnenou MS v Katare sa mu to príliš nedarilo - United boli až piati s 11-bodovou stratou na vedúci Arsenal.- Fanúšik AS Rím požiadal svoju priateľku o ruku originálnym spôsobom. Svedkom celej udalosti bol tréner tímu Jose Mourinho. Fanúšik prišiel so svojou priateľkou na tréningovú základňu rímskeho klubu a išiel k lavičke. V tých chvíľach prešiel okolo mladého páru tréner Mourinho. Muž ho požiadal, aby sa zastavil a poprosil ho o spoločnú fotografiu. Portugalčan súhlasil a keď potom išiel ďalej, fanúšik ho požiadal, aby ešte zostal. V prítomnosti Mourinha sa potom muž obrátil na svoju priateľku s návrhom na sobáš, ktorý prijala. Tento moment zaujal aj ostatných predstaviteľov Mourinhovho trénerského štábu a zamestnancov klubu, ktorí začali mladému páru tlieskať.- Kanadský futbalista Alphonso Davies sa rozhodol venovať svoj zárobok z tohtoročných majstrovstiev sveta v Katare na charitu. Jeho krajina sa predstavila na svetovom šampionáte prvýkrát od roku 1986.uviedol Davies na sociálnej sieti Twitter. Dvadsaťjedenročný obranca má libérijský pôvod a do severoamerickej krajiny prišiel s rodičmi ako päťročný. O jedenásť rokov neskôr získal kanadské občianstvo a odbil si premiéru v národnom mužstve - na Gold Cupe nastúpil proti Francúzskej Guyane a pripísal si dva góly. Od sezóny 2018/19 oblieka dres Bayernu Mníchov a pred dvoma rokmi s ním vyhral Ligu majstrov.- Český hokejista Ondřej Palát sa stal jedným z majiteľov anglického futbalového klubu Plymouth Argyle FC. Do majetkových štruktúr klubu z tretej najvyššej súťaže vstúpil v pozícii spoluvlastníka americkej investičnej spoločnosti, v ktorej figuruje s ďalším hokejistom Švédom Victorom Hedmanom.," uviedol Palát pre sport.cz. Spoločnosť, v ktorej figurujú už bývalí spoluhráči z klubu Tampa Bay Lightning (Palát nedávno zamieril do New Jersey), kúpila 20-percentný podiel za 4 milióny libier (približne 4,7 milióna eur).- Iránky sa po 40 rokoch vrátili na zápas tamojšej najvyššej futbalovej súťaže. Ministerstvo športu pre ne vyhradilo približne 28.000 miest v stretnutí medzi klubmi Esteghlal Teherán a Mess Kerman. Vďaka vplyvu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) majú už nejaký čas prístup na reprezentačné zápasy svojej krajiny. Na štadióny mali zakázaný vstup od islamskej revolúcie z konca sedemdesiatych rokov. Podľa iránskeho duchovenstvo nepatria k fanatickým mužským fanúšikom.- Zranenia sú častým javom v príprave na novú sezónu v NFL. No niekedy nie je v bezpečí ani maskot. Presvedčili sa o tom aj v klube Baltimore Ravens. Vtáčí maskot Poe sa zranil cez prestávku zápasu s Washingtonom Commanders. Zjavne zraneného Poea museli naložiť na vozík a odviezť z plochy.- Stanleyho pohár zavítal po prvý raz vo svojej histórii do mešity. Hokejový grál tam priniesol ukázať Nazem Kadri. Tridsaťjedenročný kanadský útočník, ktorý v uplynulej sezóne získal pohár s Coloradom Avalanche, priniesol trofej do mešity v kanadskom meste Londýn na Oxford Street. Ako dieťa sa tam zúčastňoval na modlitbách. Kadri ako prvý moslimský držiteľ trofeje uviedol, že to bol veľký moment pre mesto Londýn a moslimskú komunitu. Dav začal tlieskať, keď vystúpil s pohárom na pódium.- Austrálsky tenista Nick Kyrgios sa v zápase 2. kola grandslamového turnaja US Open sťažoval na zápach, ktorý považoval za marihuanu. O vyriešenie situácie požiadal empajrového rozhodcu, Jaume Campistol však reagoval, že môže ísť o závan z kuchyne štadióna. Kyrgiosa vyrušoval aj hluk newyorských vlakov, no s Francúzom Benjaminom Bonzim si poradil 7:6 (3), 6:4, 4:6, 6:4.citovala agentúra AP zo slov Kyrgiosa, ktoré adresoval rozhodcovi. Dvadsaťsedemročný Austrálčan pripomenul po stretnutí, že je astmatik:- Futbalový fenomén David Beckham čakal na poslednú rozlúčku so zosnulou britskou kráľovnou Alžbetou II vo Westminsterskej sále ako bežný "smrteľník". Bývalý anglický reprezentant sa zaradil do radu čakajúcich ľudí, ktorý na poludnie dosahoval takmer 6,5 kilometra. Beckham po 13-hodinovom čakaní pre médiá uviedol:Po týchto slovách si utrel slzu a kývol hlavou smerom ku kráľovninej rakve. Beckham sa so zosnulou kráľovnou stretol pri niekoľkých príležitostiach, dokonca sa zúčastnil aj na oslave jej narodenín.- Futbalisti Šeriffu Tiraspoľ prehrali v stretnutí Európskej ligy s Manchestrom United 0:2, no veľký boj sa odohral aj po záverečnom hvizde. A to o dres hviezdy anglického tímu Cristiana Ronalda. Tento boj napokon vyhral 24-ročný brazílsky útočník Tiraspoľu Jose Vitor Pernambuco.napísal pod uverejnenou fotografiou na sociálnej sieti šťastný majiteľ dresu. Pernambuco pre portál ge.globo.com prezradil, že hráči moldavského tímu sa po žrebe skupinovej fázy EL takmer pobili o to, kto získa dres Ronalda.Ronaldo svoj sľub dodržal.uviedol Pernambuco.- Najlepšie platený maskot v basketbalovej NBA je horský vlk Rocky z klubu Denver Nuggets, ktorý ročne zarobí 625-tisíc dolárov. Rebríček najlepšie platených maskotov NBA zverejnil web Sports Business Journal, podľa ktorého sa zárobkom vyšším než stotisíc dolárov môžu pochváliť ešte ďalší traja. Na hranicu 600-tisíc dolárov sa so svojím zárobkom dostal aj maskot Harry z Atlanty Hawks. Tretí v rebríčku je býk Benny z Chicaga Bulls, ktorého plat je vo výške 400-tisíc dolárov. Maskoti klubov NBA sa počas zápasov starajú o zábavu v hale a sú aj dôležitá súčasť marketingových aktivít klubu. Skutočnosť, že najlepšie platený maskot je práve z Denveru je príznačná vzhľadom na skutočnosť, že Nuggets počas leta podpísali najväčší kontrakt v histórii súťaže s Nikolom Jokičom. Plat hviezdneho pivota je 264 miliónov dolárov za päť rokov.- Srbskí vedci pomenovali novonájdeného chrobáka podľa tenistu Novaka Djokoviča. Duvalius dokovici je podobne ako on obdarený rýchlosťou, silou, pružnosťou, odolnosťou a schopnosťou prežiť v ťažkom prostredí, tvrdia srbskí vedci. Chrobáka, ktorý patrí do rodu behúnikov (Duvalius), objavili pred niekoľkými rokmi v podzemnej jame v západnom Srbsku." povedal biológ Nikola Vesovič podľa srbských médií:Djokovič správu o pomenovaní chrobáka zdieľal aj na svojom profile na sociálnej sieti Instagram.- Štart duelu druhej najvyššej anglickej futbalovej súťaže museli odložiť, pretože bránky na ihrisku boli priveľké. Kuriózna situácia nastala pred stretnutím Hull - Birmingham. Výkop zápasu museli posunúť o 20 minút, aby mohli robotníci zatĺcť žrde hlbšie do zeme. Prekalibrovať sa musela aj gólová technológia. Upravená veľkosť bránok napokon viac vyhovovala hosťom z Birminghamu, ktorí dokázali vsietiť dva góly a získali na pôde Hullu tri body.- Španielsky futbalový klub Real Madrid plánuje postaviť vlastný zábavný park v Dubaji. "Biely balet" už oznámil zmluvu so spoločnosťou Dubai Parks and Resorts a nový park by mali otvoriť v poslednom kvartáli roka 2023. Štrnásťnásobný európsky klubový šampión uviedol, že v komplexe budú atrakcie súvisiace s klubom vrátane múzea, kolotočov a húsenkových dráh a futbalových súťaží a tiež obchodov.uviedol výkonný riaditeľ Dubai Holding Entertainment Fernando Eiroa.- Max Kruse bol blízko k tomu, aby sa stal nemeckým šampiónom. No nie vo futbale, ale v pokri. Tridsaťštyriročný útočník Wolfsburgu skončil druhý a tesne mu ušiel titul na národnom šampionáte.uviedol podľa agentúry DPA Kruse, ktorý zinkasoval za tento úspech približne 50.000 eur.- Tréner holandskej futbalovej reprezentácie Louis van Gaal ukázal ľudský rozmer, keď po tlačovej konferencii v dejisku MS 2022 objal novinára Papu Mahmouda Gueyeho. Senegalčan priznal, že je dlhoročný Van Gaalov fanúšik. Gueye vystrúhal holandskému koučovi poklonu a prezradil, že je jeho fanúšik už od detstva.citovala Van Gaala agentúra AP. Žurnalista priznal, že mu bolo veľkou cťou zdieľať s Van Gaalom tento jedinečný moment.uviedol Gueye.- Ako chutnú a drahú označil slovenský hokejista Juraj Slafkovský večeru Montrealu Canadiens, ktorú zaplatili nováčikovia v tíme. Okrem Slafkovského sa na platení účtu podieľali aj Kaiden Guhle, Arber Xhekaj, Jordan Harris a Johnathan Kovacevic.citovala Slafkovského stránka nhl.com.- Do kuriózneho sporu sa dostali holandský futbalista Memphis Depay a bývalý americký basketbalista Charles Barkley. Američan pred osemfinálovým duelom USA proti Holandsku na MS v Katare uviedol pre televíziu TNT, že Holanďania pre tím USA nepredstavujú hrozbu, čo si Depay po zápase na sociálnej sieti náležite vychutnal. Holandsko zdolalo zámorského súpera 3:1 a Depay po stretnutí na Twitteri uverejnil fotografiu basketbalistu, ku ktorej napísal:Parafrázoval tak Barkleyho priezvisko. Bark znamená v preklade štekot. Barkley predtým uviedol, že by bolo pre neho zaujímavejšie vidieť zápas USA proti takým tímom ako sú Španielsko, Brazília či Nemecko.- Poľská reprezentantka v behu na lyžiach Izabela Marciszová sa postarala o rozruch počas pretekov Svetového pohára v nórskom Lillehammeri. V tuhom mraze sa pred pretekmi prezliekla priamo vedľa trate, čo zachytili aj televízne kamery. Pred štartom na 10 km voľne mali poľské reprezentantky svoju zónu na prípravu priamo za improvizovaným štúdiom televízie TV2. Marciszovú kamery zachytili, ako sa prezlieka v teplote mínus sedem stupňov Celzia, pričom vo vrchnej časti tela mala na sebe len spodnú bielizeň.uviedla Poľka pre denník Dagbladet.- Po tréningovom centre brazílskej futbalovej reprezentácie na MS v Katare vandrovali túlavé mačky a jedna z nich si našla cestu aj na tlačovú konferenciu. Kým Vinicius Junior odpovedal na otázky novinárov v presscentre štadióna Grand Hamad v Dauhe, mačka vyskočila na stôl hneď vedľa futbalistu. Hráč sa na situácii schuti zasmial, ale druhý Vinicius pri stole nemal toľko pochopenia pre nepozvaného hosťa. Hovorca brazílskej reprezentácie Vinicius Rodrigues mačku najprv párkrát pohladil, potom oboma rukami chytil za srsť a trochu necitlivo pustil na zem. Video sa ihneď začalo šíriť na sociálnych sieťach a množstvo užívateľov vyčítalo hovorcovi jeho konanie.- Japonskému futbalistovi Kazujošimu Miurovi sa nechce do športového dôchodku a vo veku 55 rokov plánuje comeback do Európy. O bývalého reprezentačného útočníka sa zaujíma portugalský druholigista UD Oliveirense. Miura je najstarší profesionálny futbalista na svete. Okrem Japonska pôsobil počas svojej bohatej 37-ročnej hráčskej kariéry v Taliansku, Chorvátsku, Brazílii i Austrálii. Hráč s prezývkou "Kráľ Kazu" hrá futbal na profesionálnej úrovni od roku 1986. Za národný tím si pripísal 89 štartov a 55 gólov.