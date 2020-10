Výbor NR SR preverí financovanie EYOF

Banská Bystrica 6. októbra (TASR) – V Banskej Bystrici sa v utorok uskutočnil poslanecký prieskum členov Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktorý sa zameral na pripravenosť športovísk a financovanie projektu Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) 2022. Prítomní poslanci parlamentu a členovia výboru sa bližšie zamerali na finančnú stránku organizácie podujatia a investícií do športovísk, ktoré sú dotované zo štátnych prostriedkov.



"Čakáme na podklady a podrobnú štruktúru všetkých financií, ktoré boli minuté do tohto obdobia, to zatiaľ nemáme i napriek tomu, že sme o to žiadali. To nám má byť ešte doručené, pretože nám nestačí informácia, že sa minulo 850-tisíc eur. Chceme vedieť, aj kde tieto peniaze prúdili, aby z našej strany vznikla dôvera," uviedol pre TASR poslanec NR SR a člen Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Igor Kašper.



Mesto Banská Bystrica prostredníctvom primátora Jána Noska potvrdilo, že doposiaľ nedostalo finančné prostriedky na investície do športovísk a organizáciu podujatia. Udiať sa tak má až po preštudovaní materiálov členmi výboru v komunikácii s Útvarom hodnoty za peniaze. "Zaslaním požadovaných dokumentov chceme ukázať poslancom parlamentu, že mesto aj organizačný výbor EYOF pracuje efektívne, transparentne a využíva hospodárne a účelovo všetky finančné prostriedky, ktoré súvisia s organizáciou tohto podujatia. My z našej strany nemáme čo skrývať. Materiály pošleme v požadovanej štruktúre," uviedol Nosko s tým, že mesto upustilo od výstavby novej športovej haly pre situáciu s novým koronavírusom a výpadkom podielových daní. Do rozpočtu ministerstva financií sa vráti päť miliónov eur.



Časť týchto prostriedkov by sa mala využiť na rekonštrukciu či revitalizáciu existujúcej športovej infraštruktúry. "Rekonštrukciou by mali prejsť všetky športoviská, ktoré budú účastníci EYOF využívať. Ide celkovo o jedenásť športov. Pri niektorých športoviskách očakávame väčšiu investíciu, no pri ďalších menšiu, keďže sú už dnes vhodné na použitie. Tam by sa mali doladiť najmä veci súvisiace s bezpečnosťou," ozrejmil časť investičného plánu výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022 Peter Hamaj.



Európsky olympijský festival mládeže sa pre zrušenie výstavby novej haly presunie aj do iných miest. Banská Bystrica využije súčasnú Športovú halu Dukla, mestskú plaváreň, priľahlé kúpalisko so športovým areálom, atletický armádny štadión aj s dokončenými tréningovými plochami a zimný štadión, ktorý má prejsť rekonštrukciou. Ďalej to budú haly v Slovenskej Ľupči, Badíne, Detve a vo Zvolene. K dispozícii má byť i zvolenský zimný štadión. "Organizačný výbor EYOF pripravil poslancom veľmi kvalitnú prezentáciu plnú faktov a argumentov, prečo je dôležité, aby sme nestrácali čas a čo najskôr prijali rozhodnutie, ako toto podujatie pripraviť a zvládnuť z hľadiska financií i ľudskej kapacity. Musíme prísť čo najskôr k jednoznačnému záveru, že EYOF v Banskej Bystrici bude a následne i za akých podmienok, aby sme mohli naplno pracovať," povedal pre TASR prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel, ktorý reagoval aj na vyhlásenie poslanca NR SR a člena Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Radovana Slobodu, že výbor sa pri rozhodovaní bude riadiť výsledkami Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP): "Ja osobne si neviem predstaviť argument, že by niekto takéto podujatie vyhodnotil ako neefektívne či nerentabilné pre krajinu. Môžeme sa rozprávať o výške investície, ale zahodiť myšlienku, že sa EYOF na Slovensku neuskutoční, by bola obrovská medzinárodná blamáž v rámci Európy. Následne by sme sa už veľmi ťažko mohli uchádzať o organizáciu ďalších medzinárodných podujatí. Pripomínali by nám, že sme nezvládli EYOF."