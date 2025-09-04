< sekcia Šport
Výbor SZĽH schválil všetky licencie v domácich súťažiach dospelých
V TIPOS Slovenskej hokejovej lige (SHL) schválili taktiež dvanásť licencií, vrátane tej pre HK Skalica.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH) vo štvrtok schválil udelenie licencií pre štart klubov v domácich súťažiach dospelých. Všetky kluby podali prihlášky v stanovenom termíne a tiež predložili podklady dokazujúce, že spĺňajú športovo-technické prípadne marketingové podmienky pre štart v jednotlivých súťažiach.
Licenčná komisia profesionálneho hokeja (LKPH) SZĽH posudzovala taktiež ekonomické podmienky pre štart družstiev v profesionálnych súťažiach a licenčný orgán, ktorým je Výkonný výbor SZĽH, na svojom zasadnutí schvaľoval samotné licencie. Výsledkom je, že VV SZĽH schválil licencie na štart v Tipsport lige všetkým dvanástim účastníkom. Úvodné kolo najvyššej súťaže sa teda začne v piatok 12. septembra podľa pôvodného júnového žrebovania. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.
V TIPOS Slovenskej hokejovej lige (SHL) schválili taktiež dvanásť licencií, vrátane tej pre HK Skalica. Skalický klub predložil LKPH SZĽH potrebné dokumenty na štart v druhej najvyššej súťaži, ktoré obsahovali dohodu s bývalým trénerom Leom Gudasom a potvrdenie úhrady záväzkov voči útočníkovi Dávidovi Bucovi, na ktorý mal hráč podľa LKPH SZĽH nesporný nárok. Na základe splnenia podmienok po doplnení vyžiadaných podkladov dala Ligová rada TIPOS SHL návrh na udelenie licencie pre HK Skalica, ktorý VV SZĽH schválil. TIPOS SHL odštartuje úvodným kolom v nedeľu 14. septembra. Už o tri dni skôr je naplánovaný duel HC 19 Humenné - Projekt SR 18 v rámci aktivity „Školy idú na repre“.
V 2. slovenskej hokejovej lige schválil VV SZĽH šestnásť licencií. V Slovenskej ženskej hokejovej lige (SŽHL) schválil deväť súťažných licencií, rovnako ako vlani.
VV SZĽH na svojom štvrtkovom zasadnutí schválil tiež smernicu pre používanie video plochy na zimných štadiónoch. Pri jej tvorbe sa inšpiroval praxou zo zahraničných líg a veľkých medzinárodných podujatí vrátane majstrovstiev sveta. „Naším cieľom bolo priblížiť sa štandardom, ktoré nastavila Medzinárodná hokejová federácia, a zároveň jasne definovať pravidlá pre kluby - čo môžu na kocke zobrazovať, čo je zakázané a koľkokrát sa môže konkrétny záber zopakovať. Nové znenie smernice je výsledkom konsenzu medzi klubmi, riadiacim orgánom súťaží a disciplinárnou komisiou,“ vysvetlil generálny sekretár SZĽH Miroslav Lažo. „Cieľom pravidiel je tiež zvýšiť komfort divákov, aby aj priamo na štadióne mali možnosť vidieť opakované zábery gólov či šancí podobne ako pri sledovaní v televízii,“ dodal Lažo pre hockeyslovakia.sk.
Opakované zábery sú obmedzené tak, aby nepodnecovali vášne a neeskalovali emócie, ale, naopak, poskytli objektívny pohľad na dianie na ľade. Zakázané je napríklad prehrávanie bitiek, provokatívnych gest či zosmiešňujúcich situácií. „Veríme, že nové pravidlá pomôžu profesionálnym klubom na Slovensku vytvoriť na štadiónoch prostredie, ktoré bude bezpečné a komfortné pre divákov, hráčov, rozhodcov aj všetkých účastníkov zápasu,“ povedal Lažo.
Pred štartom súťaží schválil Výkonný výbor SZĽH aj nových členov Arbitrážnej komisie SZĽH, ktorými sa stali Marek Števček, Mojmír Mamojka ml. a Pavol Dubovský.
Účastníci súťaží SZĽH v sezóne 2025/2026:
Tipsport liga: HC MONACObet Banská Bystrica, HC Košice, HC Prešov, HC SLOVAN Bratislava, HK Dukla Michalovce, HK DUKLA Trenčín, HK Nitra, HK Poprad, HK Spišská Nová Ves, HKM Zvolen, HK 32 Liptovský Mikuláš, VLCI Žilina
TIPOS Slovenská hokejová liga: HC 19 Humenné, HC BIT markets TEBS Bratislava, HC Nové Zámky, HC Topoľčany, HK ‘95 Považská Bystrica, HK Detva, HK Gladiators Trnava, HK Skalica, HK TAM Levice, HK Žiar nad Hronom, MHA Martin, HK Spartak Dubnica
2. Slovenská hokejová liga: HC 07 Detva, HC DUKLA Senica, HC Prievidza, HK Bardejov, HK Bratislava, HK Brezno, HK ESMARK Košice, HK Iskra Partizánske, HK Sabinov, HK Slovan Levice, HK STEEL TEAM Trebišov, HKM Rimavská Sobota, HO HAMIKOVO Hamuliakovo „B“, MHK AUTOCAR Dolný Kubín, MHK Kežmarok, MŠK Púchov
Kaufland Slovenská ženská hokejová liga: HC SLOVAN Bratislava, HC Osy Spišská Nová Ves, ICE DREAM Čaňa, MHK-Martin, VLCI Žilina - mládež, ŽHK 2000 - ŠARIŠANKA Prešov, ŽHK Dukla Michalovce, ŽHK Poprad, ŽHKm Zvolen
