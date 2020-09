Výbor UEFA odsúhlasil 5 striedaní i 2 trojzápasové termíny v roku 2021

Nyon 24. septembra (TASR) - Výkonný výbor Európskej futbalovej únie (VV UEFA) vo štvrtok rozhodol o povolení piatich striedaní v reprezentačných zápasoch aj stretnutiach Ligy majstrov a Európskej ligy UEFA v tejto i nasledujúcej sezóne. Tiež upravil termínový kalendár na roky 2021, resp. 2022, takže v marci a v septembri budúceho roka sa v asociačnom termíne odohrajú až tri zápasy. Toto podlieha ešte schváleniu od Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).



Úpravy v termínovej listine sa dohodli so súhlasom Európskej asociácie klubov (ECA) a Európskymi ligami. Motiváciou bola strata termínov a odloženie EURO 2020 pre pandémiu COVID-19. Toto riešenie sa už uplatnilo so súhlasom FIFA aj v tomto roku v októbrovom, resp. novembrovom okne.



V termíne 22.-31. marca 2021 sa tak vyčlenil priestor až na tri duely pre jednotlivé reprezentácie. Termín 31. máj až 8. jún 2021 bude priestor na pripravené zápasy pred ME. Od 20. augusta do 8. septembra budú opäť tri zápasy, 4.-12. októbra 2021, resp. 8.-16. novembra po dva zápasy a v termíne 21.-29. marca 2020 sú vyčlenené dva hracie dni pre play off európskej kvalifikácie MS.



Finálový turnaj Ligy národov sa bude hrať semifinálovými zápasmi 6. a 7. októbra, finále a duel o 3. miesto je v pláne 10. októbra 2021. O organizáciu finálového turnaja prejavili záujem Taliansko, Holandsko a Poľsko. Víťazi štyroch skupín A-divízie budú v kvalifikácii MS 2020 vyžrebovaní do 5-členných skupín a nie 6-členných. Žreb kvalifikácie má FIFA v pláne zorganizovať v Zürichu v decembri tohto roka, pôvodne to malo byť 29. novembra 2020.



Päť striedaní sa uplatní pre všetky zápasy pod kuratelou UEFA už v tejto sezóne. Výročný kongres UEFA sa v marci 2021 neuskutoční v Minsku, UEFA bude nasledujúceho polroka všetky väčšie stretnutia hostiť vo Švajčiarsku. Informoval oficiálny web UEFA.