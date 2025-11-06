< sekcia Šport
VÝBORNÝ ŠTART: Slováci zdolali Rakúšanov 6:2, Sukeľ dal hetrik
Po dni voľna čaká v Slovákov sobotu o 11.00 výber Lotyšska a v nedeľu sa v poslednom zápase na turnaji stretnú s domácim Nemeckom o 14.45.
Autor TASR,aktualizované
Landshut 6. novembra (TASR) - Slovenskí hokejisti vstúpili úspešne za obhajobou na turnaji o Nemecký pohár. Vo štvrtkovom otváracom zápase turnaja zdolali Rakúsko 6:2 pričom v prvej tretine nastrieľali súperovi päť gólov. Hetrikom sa blysol Matúš Sukeľ.
Už po pár sekundách sa Slováci dostali do šance a táto situácia ako keby predznamenala dej prvej tretiny. Zverenci Vladimíra Országha ju mali pevne pod kontrolou, boli lepší v korčuľovaní, kreatívnejší v ofenzíve a aj silnejší v súbojoch. V 7. minúte svietil na tabuli stav 0:3 keď sa postupne presadili Čajkovič, Cehlárik a Sukeľ. Rakúšania mali problém aj s vysokým napádaním Slovákov, štvrtý gól inkasovali z hokejky Čacha. Pred Škorvánkom bolo rušno až pred koncom prvého dejstva, keď sa v dobrej pozícii ocitol Thaler. Potom dal svoj druhý gól Sukeľ, keď využil druhú presilovú hru.
V druhej tretine Rakúšania zlepšili pohyb, ale naďalej im Slováci robili problémy. Škorvánek však musel vytiahnuť brilantný zákrok po strele Kainza. Šancí bolo v druhej tretine menej, rakúski hokejisti sa zamerali viac na defenzívu, náskok mohli Slováci zvýšiť v závere v presilovke, no neuspeli.
V tretej tretine už boli Rakúšania viac ako vyrovnaný súper Slovákom, pridali na pohybe i dôraze a po strele Schneidera musel opäť vytiahnuť zákrok brankár Škorvánek. Potom mal ďalšiu šancu Thaler, ale netrafil odkrytú bránku. Vzápätí už však mieril presne a znížil na rozdiel troch gólov. Náskok mohol vzápätí prikrášliť Hrivík z trestného strieľania po faule na Takáča, ale neuspel. V oslabení však potom unikol Sukeľ a uzavrel konečné skóre a zavŕšil svoj hetrik.
ďalší výsledok:
Nemecko - Lotyšsko 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
Góly: 7. Kahun, 12. Ehliz, 44. Sinn, 58. Michaelis - 6. Smirnovs
tabuľka:
1. SLOVENSKO 1 1 0 6:2 3
2. Nemecko 1 1 0 4:1 3
3. Lotyšsko 1 0 1 1:4 0
4. Rakúsko 1 0 1 2:6 0
/vyslaný redaktor Michal Runák/
Nemecký pohár 2025:
hlasy po zápase /zdroj: TASR/:
Vladimír Országh, tréner SR: „Prvá tretina bola naozaj vynikajúca, mali sme výborný pohyb, nedávali sme súperovi čas a ani priestor, chodili sme do priestorov, odkiaľ padajú góly. Mali sme výborný návrat do pásma, nestrácali sme puky, boli sme silní na puku. V druhej tretine sme stratili momentum, začali sme trošku vymýšľať, strácať puky a Rakúšania sa dostali do hry. V tretej tretine tam bolo niekoľko ošemetných situácií, ´Škorvy´ nás podržal. Víťazstvo sa cení, aj keď je možno vysoké, ale hrali sme proti kvalitnému súperovi.“
Matúš Sukeľ, autor hetriku: „Samozrejme, takýto zápas poteší. Je to môj prvý hetrik v reprezentácii a vážim si to. Som rád, že sme zápas zvládli a vyhrali. Myslím si, že sme ho kontrolovali.“
Alex Čiernik, útočník SR: „Mali sme výborný úvod, bola to super tretina, potom Rakúšania zabrali. Hrali viac fyzicky a nereagovali sme na to tak, ako sme mali. Ale myslím si, že celkovo sme odohrali dobrý zápas, výsledok 6:2 je dobrý."
Sebastián Čederle, v zápase 0+2: „V prvej tretine sme hrali výborne, dali sme hneď päť gólov, čo bolo fajn. Potom tá druhá tretina a tretia neboli z našej strany dobré a veľmi nás podržal ´Škorvy´, za čo mu ďakujeme. Musíme si dávať hlavne pozor na tie ostatné tretiny.“
