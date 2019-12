Vychádza kniha Marek Hamšík Neapolská odysea

Bratislava 5. decembra (TASR) – Marek Hamšík Neapolská odysea je názov novinky na pultoch slovenských knižných obchodov. V roku 2018 ju v talianskom origináli vydala spoločnosť S. S. C. Napoli S. p. A., Napoli. Do slovenčiny ju preložil Roman Sehnal, slovenský predslov napísal Ivor Lehoťan. Za účasti Mareka Hamšíka ju vo štvrtok večer predstavilo vydavateľstvo Ikar.



Futbalista Marek Hamšík, rodák z Banskej Bystrice, dobyl taliansky Neapol. Jedenásť a pol roka (od júna 2007) pôsobil v belasom drese tamojšieho prvoligového klubu SSC, kde sa vypracoval na kľúčového hráča. Za čias trénerov Beníteza a Sarriho bol kapitánom mužstva. V tejto knihe sa vyznal z nadštandardnej vernosti klubu. A hoci od februára 2019 je už hráčom čínskeho klubu Ta-lien I-fang, Neapol navždy zostane jeho láskou.



Futbal je Hamšíkov osud. Obetavosť rodičov a bezpodmienečná láska k lopte od útleho veku ho vystrelili na dráhu, ktorá vyvrcholila práve pôsobením v Neapole. Dlhoročný slovenský reprezentant opisuje, ako vychádzal s bežnými obyvateľmi mesta, so spoluhráčmi, s kamarátmi a rodinou a spomína aj na nezabudnuteľné zápasy, góly, radosti aj sklamania veľkolepej etapy prežitej v meste, ktoré označuje za svoj druhý domov.



„Srdcová záležitosť, niečo blízke, druhý domov. Takže srdcovka. Deti boli prekvapené, keď som im oznámil, že musíme ísť preč z Neapola. Veľmi sa im to nepáčilo, ale zvykli si. Keď sme sa tam teraz vracali pred mesiacom po vyše pol roku, tak sa toho nevedeli dočkať. Je to pre našu celú rodinu druhý domov a vždy sa tam budeme radi vracať,“ povedal futbalista k pôsobeniu v Neapole a dodal: „Pamätám si na môj prvý deň prestupu a príchodu do Neapola. Bol som šokovaný, nevedel som, do čoho idem, všetci mi hovorili, že pozor na fanúšikov, že to je niečo neskutočné. Aj to tak bolo, prišiel som z Brescie, kde som mal veľký pokoj, na štadióne nás čakalo 1500 fanúšikov, skandovali. Pozeral som na to, veď v Brescii 1500 chodilo na futbal, takže to bolo pre mňa niečo úžasné. Potom som sa už nevedel dočkať, keď nastúpim na môj prvý zápas v Neapole. Potvrdilo sa, že tí fanúšikovia žijú pre futbal.“



Marek Hamšík (27. júla 1987, Banská Bystrica) začínal s futbalom už ako štvorročný. Do 14 rokov hral za FK Jupie Banská Bystrica-Podlavice, v roku 2002 prestúpil do Slovana Bratislava. V roku 2004 prestúpil do talianskeho klubu Brescia Calcio, hrajúceho Seriu A. Od júna 2007 prestúpil do SSC Neapol. Tam pôsobil skoro 12 rokov, je najlepším strelcom tohto klubu. Vo februári 2019 zmenil dres, prestúpil do čínskeho klubu Ta-lien I-fang. S manželkou Martinou majú tri deti - dcéru Melissu, synov Christiana a Lucasa.