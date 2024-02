Východná konferencia zvíťazila v All Star Game rekordným skóre 211:186

Zápas hviezd NBA v Indianapolise:



Východná konferencia - Západná konferencia 211:186 (53:47, 51:42, 56:47, 51:50)



najviac bodov: Lillard 39, Brown 36, Haliburton 32 - Towns 50, Gilgeous-Alexander 31, Durant 18

Indianapolis 19. februára (TASR) - Basketbalisti Východnej konferencie triumfovali v noci na pondelok v All Star Game NBA nad rovesníkmi zo západu 211:186. Oba tímy tak celkovým počtom bodov 397 prekonali strelecký rekord, prvýkrát v histórii exhibičného duelu jedno z mužstiev prekročilo hranicu 200 bodov. Najužitočnejším hráčom zápasu v Indianapolise sa stal Damian Lillard, ktorý premenil 11 z 23 trojkových pokusov a nazbieral v drese víťazov 39 bodov.Rozohrávač Milwaukee uspel už deň predtým v trojkovej súťaži. "Akonáhle sme vybehli na palubovku v tretej štvrtine a premenili niekoľko striel, už sme si hovorili, že to bude rekord. Išli sme po ňom a podarilo sa. Cena MVP duelu je pre mňa pocta. Už som tu bol viackrát, takže viem, že je to niečo výnimočné," povedal po stretnutí podľa AFP 33-ročný Lillard, ktorý hral All Star Game ôsmykrát.Západu nestačilo ani 50 bodov Karla-Anthonyho Townsa, pivot Minnesoty zapísal 31 v záverečnej štvrtine. LeBron James z Los Angeles Lakers sa vo veku 39 rokov predstavil v All Star Game rekordný 20-krát. Pre problémy s členkom nastúpil iba v prvom polčase a zapísal osem bodov.Zápas hviezd sa v uplynulých rokoch boril s poklesom sledovanosti, hráči ho začali brať čoraz menej vážne. Vedenie NBA sa duel snažilo oživiť a v uplynulých sezónach namiesto výberov konferencií proti sebe nastúpili mužstvá, ktoré si vybrali hviezdni hráči. Ani tento model sa však neosvedčil a NBA sa vrátila k tradičnému. Komisár ligy Adam Silver pred stretnutím vyhlásil, že verí, že v zápase sa bude aj trochu brániť, no strelecké dostihy v Indianapolise ukázali, že hráči si jeho slová nevzali k srdcu. "," pripustil James podľa ESPN.