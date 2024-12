Východniarska dráma: Spišská Nová Ves porazila Poprad 3:2 pp

Tipos extraliga – 29. kolo:



HK Spišská Nová Ves – HK Poprad 3:2 pp (0:0, 1:1, 1:1 - 1:0)



Góly: 28. Rapáč (Myklucha, Hannoun), 53. MacKinnon (Rapáč, Meireles), 62. MacKinnon (Kestner) – 40. Cracknell (Pulkkinen, Calof), 47. Kotvan (Šotek). Rozhodcovia: Štefik, J. Konc ml. – Tichý, Knižka, vylúčení: 8:7 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 3532 divákov.







Spišská Nová Ves: Mitens – Ališauskas, Žiak, MacKinnon, Romaňák, Valach, Groch – Rapáč, Ford, Majdan – Hannoun, Meireles, Kestner – Danielčák, Drábek, Števuliak – Vandas, Myklucha, Džugan – Karaffa



Poprad: Vay – Thomas, Bourque, Turan, Kotvan, Malina, Brejčák, Sluka – Pulkkinen, Cracknell, Nauš – Calof, Suchý, Broadhurst – Giľák, Török, Šotek – Murin, Mlynarovič, Kundrik – Bodnár



hlasy po zápase /TASR/:



Vladimír Záborský, tréner Spišskej Novej Vsi: "Vyrovnaný zápas. Ťažšie sme sa presadzovali cez stredné pásmo a naozaj z pohľadu ich defenzívy to bolo pre nás ťažšie. Ako sme vyhrali, mohli sme aj prehrať. Myslím si, že šance boli na obidvoch stranách, či v presilových hrách, alebo z nejakých brejkov a z chýb. My sme radi, že sme sa tou trpezlivosťou a nejakým nepanikárením v tretej tretine udržali na tej svojej hre a padol nám vyrovnajúci gól. V predĺžení mali vyloženú príležitosť, nedali a hneď na to sme strelili gól. Tá deľba bodov bola spravodlivá. My sme len radi, že v tom predĺžení sme si ten extra bod uchmatli my."



Ján Šimko, asistent trénera Popradu: "Pripravovali sme sa na ten zápas hlavne z pohľadu nejakej štruktúry hry a defenzívy. Nedávno sme tu hrali a chceli sme eliminovať určité veci, ktoré sa nám stali. Myslím si, že v rámci tej hry 5 na 5 hlavne do defenzívy sme tie detaily alebo aspekty, ktoré sme chceli vidieť, videli. Samozrejme, hokej sa hrá na góly, resp. tie víťazstvá sa rodia zo strelených gólov a opäť v tomto smere sme ťahali za kratší koniec. Nejaká možno strelecká mentalita alebo taký inštinkt zobrať si ten zápas pre seba nám trošku chýba. V predĺžení sme mali šancu, nevyužili sme ju. Súper mal onedlho podobnú, hráč to zobral na seba a dal gól. Taký je hokej, musíme pracovať ďalej. Pevne veríme, že v najbližší zápas dotiahneme do víťazného konca my."



Spišská Nová Ves 20. decembra (TASR) - Hokejisti HK Spišská Nová Ves zvíťazili v piatkovom zápase 29. kola nad HK Poprad 3:2 po predĺžení. Víťazný gól zaznamenal v 62. minúte kanadský obranca Ryan MacKinnon. Domáci triumfovali piatykrát za sebou a potvrdili 2. miesto v tabuľke. "Kamzíci" naopak dosiahli piatu prehru za sebou a sú na 8. priečke.Spišiaci sa dostali do vedenia v 28. minúte, keď Branislav Rapáč skóroval v presilovej hre. Hostia odpovedali 12 sekúnd pred koncom druhej tretiny, Adam Cracknell sa presadil rovnako v početnej výhode. V polovici tretej časti sa uvoľnil medzi kruhmi Oldrich Kotvan a upravil na 2:1 pre "kamzíkov". Ryan MacKinnon v 53. minúte vyrovnal a v predĺžení rozhodol o extra bode pre Spišskú.