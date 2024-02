Východniarske derby v Košiciach ovládli Michalovce, rozhodol Puliš

Tipos extraliga - 45. kolo:

HC Košice - HK Dukla Ingema Michalovce 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)



Góly: 7. Mikúš (Jääskeläinen, Chovan), 34. Mikúš (Breton) - 11. Buc (Kabáč, Vašaš), 35. Puliš (Solenský, Valach), 59. Puliš (Santos). Rozhodovali: Novák, Klejna - Stanzel, Šoltés, vylúčení: 6:7 na 2 min., navyše Lamper (Koš.) 10 min. osob. trest za nešp. správanie sa, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 5169 divákov.



Košice: Riečický - Lalonde, Olsson, Šedivý, Breton, Bartoš, Deyl - Jääskeläinen, Chovan, Mikúš - Lunter, Pollock, Fejes - Lamper, Slovák, Bartánus - Rogoň, Havrila, Šimun

Michalovce: Škorvánek - Bodák, Bindulis, Drgoň, Cibák, Michalčin, Macejko - Valach, Suja, Puliš - Daugavinš, Newton, Santos - Heard, Solenský, Wilkins - Valach, Suja, Puliš - Vašaš, Buc, Kabáč

Košice 18. februára (TASR) - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce triumfovali v nedeľňajšom zápase 45. kola Tipos extraligy na ľade HC Košice 3:2. Víťazný gól strelil v 59. minúte útočník Radovan Puliš. Košičania nedokázali doma zvíťaziť nad Michalovcami ani v treťom vzájomnom zápase sezóny.Domáci išli do vedenia v 7. minúte, keď Mikúš z ostrého uhla prekonal Škorvánka. Michalovčania vyrovnali zásluhou Buca, ktorý pohotovo zužitkoval prihrávku Kabáča. Po presilovkovom góle Mikúša v druhej tretine domáci opäť viedli, no krátko na to Puliš zblízka dotlačil puk do bránky Riečického. Puliš sa napokon stal hrdinom hostí, keď strhol víťazstvo na stranu hostí.