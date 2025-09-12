< sekcia Šport
VIDEO: Vydarený vstup do novej sezóny: Žilina porazila Nitru 3:0
Nitrania predviedli zlú disciplínu v úvodnej časti hry, keď až štyria hosťujúci hráči zasadli na trestnú lavicu.
Autor TASR
Žilina 12. septembra (TASR) - Hokejisti Žiliny majú za sebou vydarený vstup do nového ročníka Tipsport ligy. Vlci v úvodnom stretnutí najvyššej slovenskej súťaže zdolali na domácom ľade strieborný tím uplynulej sezóny HK Nitra 3:0. „Corgoňom“ sa tak revanšovali za vyradenie v siedmom dueli semifinále play off 2025.
Nitrania predviedli zlú disciplínu v úvodnej časti hry, keď až štyria hosťujúci hráči zasadli na trestnú lavicu. Zlepšenie neprišlo ani v prostrednej časti hry, v ktorej videl trest do konca stretnutia útočník Hugo Kováč a v 33. minúte poslal domácich do vedenia Ryder Korczak. Dvojgólový náskok zabezpečil Žilinčanom v 39. minúte obranca Marek Korenčík a plný bodový zisk domácich poistil v 46. minúte v oslabení Patrik Koyš. Čisté konto si na svoje konto pripísal kanadský brankár Connor LaCouvee.
Tipsport liga - 1. kolo:
Vlci Žilina - HK Nitra 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Góly: 33. Korczak (Miller, Ranford), 39. Korenčík (Baláž, Miller), 46. Koyš (Galamboš). Rozhodcovia: Kocúr, Klejna - Gegáň, Knižka, vylúčení: 7:5 na 2 min, navyše: Kováč (Nitra) 5+DKZ za napadnutie hlavy alebo krku, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 3129 divákov.
Žilina: LaCouvee - Holenda, Miller, Gachulinec, Pobežal, Diakov, Korenčík, Vajko - Tkač, Baláž, Mucha - Kosmachuk, Korczak, Ranford - Kolenič, Dej, Dubravík - Vašaš, Galamboš, Koyš - Juščák
Nitra: Ferguson - Osburn, Mezei, Kalman, Bača, Vitaloš, Stacha, Carmichael - Paulovič, Krištof, Hrnka - Jackson, Bubela, Passolt - Lacka, Čederle, Okoličány - Kováč, Chrenko, Nemec - Molnár
hlasy po zápase /zdroj: Sport 1/:
Milan Bartovič, tréner Žiliny: „Začiatok a prvé striedania neboli úplne ideálne, ale po tom inkasovanom góle z ofsajdu sa hra vyrovnala. Celý tím hral výborne, obetavo. Na prvé kolo to bol veľmi rýchly a agresívny hokej. Connor LaCouvee výborný v bránke, ale všetci chalani odviedli super výkon. Som rád za to, že sme zvládli prvý zápas.“
Andrej Kmeč, tréner Nitry: „Rozhodla druhá tretina a disciplína. Určite sa potrebujeme viac tlačiť do bránky a nie hrať na pekné góly a hrať sa pred bránou. Je začiatok sezóny, kedy pekných gólov príliš veľa nepadá. Potrebujeme viac striel, byť v predbránkovom priestore, mať tam clonu a pretlačiť nejaké puky.“
