Výdavky spojené s účasťou SR v Pekingu majú presiahnuť dva milióny eur

Bratislava 21. apríla (TASR) – Na prípravu, organizáciu a účasť slovenskej výpravy na ZOH 2022 v Pekingu bude podľa odhadov potrebné investovať v rokoch 2021 - 2022 sumu 2.075.700 eur. Predpokladané výdavky spojené so zabezpečením slovenských športovcov na paralympijských hrách predstavujú sumu 1.098.600 eur. Vyplýva to z dokumentu "Zabezpečenie prípravy a účasti reprezentantov SR na XXIV. zimných olympijských hrách a XIII. zimných paralympijských hrách v Pekingu 2022", ktorý vláda vzala v stredu na vedomie.



"Na ZOH v Pekingu (4. - 20. februára 2022) by sa malo zúčastniť do 60 slovenských športovcov, ktorí by sa mali podľa predpokladov predstaviť v desiatich športových odvetviach," avizujú predkladatelia. Definitívnu nomináciu bude schvaľovať Valné zhromaždenie Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) v januári 2022. "Slovenskú výpravu v dejisku olympiády by okrem športovcov mal tvoriť približne rovnaký počet ich sprievodu vypočítaný podľa pravidla Olympijskej charty," dodali predkladatelia.



Účasť na paralympijských hrách (4. – 13. marca 2022) by si mohlo vybojovať až 33 športovcov. Slovenský paralympijský výbor, ktorý je garantom účasti výpravy SR, predpokladá, že oficiálnu výpravu bude tvoriť celkovo 67 členov. Okrem športovcov aj navádzači, členovia realizačných tímov a tiež vedenie výpravy.



Materiál sa týka i zabezpečenia nepočujúcich športovcov na 24. letnej deaflympiáde, ktorá sa uskutoční v prvej polovici mája 2022 v brazílskom Caxias do Sul. Na hrách by sa malo zúčastniť 17 slovenských deaflympionikov v individuálnych športoch, sprevádzať by ich malo desať členov realizačných a 14 členov ďalších podporných zložiek. Predpokladané výdavky spojené so zabezpečením prípravy a účasti na hrách predstavujú v rokoch 2021 - 2022 sumu 237.155 eur.