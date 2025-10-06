Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vydra mal byť za faul na Schranza vylúčený,potvrdila komisia rozhodcov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Slavia v inkriminovanom momente viedla, domáci vyrovnali na konci prvého polčasu a derby sa napokon skončilo nerozhodne 1:1.

Autor TASR
Praha 6. októbra (TASR) - Futbalisti Sparty mali hrať v nedeľnom ligovom pražskom derby proti Slavii už od 34. minúty v oslabení. Domáci stredopoliar Patrik Vydra mal podľa Komisie rozhodcov FAČR dostať priamu červenú kartu za faul na Ivana Schranza zo Slavie. Ten má po zákroku problémy s členkom a neistý je jeho štart v drese Slovenska v nadchádzajúcich dueloch kvalifikácie MS.

"V 34. minúte zápasu rozhodca chybne neudelil červenú kartu hráčovi domáceho družstva č. 26 (Vydra). Domáci hráč síce loptou zahral, ale do súboja šiel neprimeranou silou a zo záberov je zrejmé, že ohrozil zdravie súpera. VAR chybne neintervenoval," citoval portál denik.cz z pondelkového komuniké českej komisie rozhodcov. Slavia v inkriminovanom momente viedla, domáci vyrovnali na konci prvého polčasu a derby sa napokon skončilo nerozhodne 1:1.
