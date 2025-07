Vyhivskyj cez repasáž k bronzu vo voľnom štýle do 86 kg

Caorle 6. júla (TASR) - Slovenský zápasník Anton Vyhivskyj získal bronz vo voľnom štýle do 86 kilogramov na juniorských ME v talianskom Caorle. Do zápasu o bronz sa dostal cez repasáž a v súboji o cenný kov zdolal Poliaka Bartolomieja Nowakowského 3:1.



Vyhivského potiahol do repasáže Gruzínec Dači Papinašvili, ktorý zdolal Slováka v osemfinále 14:6 a neskôr dosiahol celkový triumf, keď si poradil s Turkom Ahmetom Yaganom 3:1. Vyhivskyj mal na ceste k bronzu dvoch súperov. Okrem Nowakowského to bol Ali Šamirov, ktorý súťažil pod vlajkou medzinárodnej zápasníckej federácie, a Slovák ho zložil na lopatky za stavu 3:4 vo svoj neprospech.