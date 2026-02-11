Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vyhne prehrali v prvom štvrťfinálovom zápase s Lille 0:3

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Odveta je na programe v nedeľu 15. februára o 16.00 h vo zvolenskej Rates Arene.

Autor TASR
Lille 11. februára (TASR) - Stolní tenisti STK Vyhne prehrali v prvom zápase štvrťfinále Európskeho pohára s francúzskym Lille Metropole TT 0:3. Odveta je na programe v nedeľu 15. februára o 16.00 h vo zvolenskej Rates Arene.



Európsky pohár 2025/2026 - štvrťfinále - 1. zápas:

Lille Métropole TT - STK Vyhne 3:0

Romain Brard - Boguslaw Koszyk 3:1 (-4, 6, 8, 4)

Tom Closset - Adam Klajber 3:0 (9, 5, 5)

Fabio Rakotoarimanana - Filip Szymanski 3:2 (12, -11, -8, 3, 4)

