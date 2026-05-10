Výhodou Slovákov môže byť bojovnosť, Hrivík: Sme dobrá partia
Autor TASR
Spišská Nová Ves 10. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti si po poslednom prípravnom zápase pred MS vo Švajčiarsku pochvaľovali zlepšenú chémiu v tíme. Víťazstvom nad Dánskom 4:2 si zvýšili sebavedomie a napravili si chuť po prehre 0:3 s týmto súperom. Slováci vycestujú do Fribourgu s omladeným tímom s viacerými nováčikmi šampionátu, no s odhodlaním bojovať jeden za druhého.
Po dvojzápase s Dánskom, ktorý zavŕšil posledný týždeň prípravného obdobia, dostali zverenci Vladimíra Országha dvojdňové voľno. Znovu sa stretnú v utorok 12. mája v Bratislave a o dva dni naberú kurz Fribourg. Za sebou majú štyri týždne záverečnej prípravy, počas ktorých odohrali osem zápasov. Postupne sa stretli so Švajčiarskom (3:1, 3:5), Nemeckom (1:3, 1:3), Lotyšskom (1:5, 5:2) a Dánskom (0:3, 4:2). Na šampionát sa naladili víťazstvom nad Dánmi, po ktorom im v Spišskej Novej Vsi tlieskal zaplnený štadión. „V tom zápase už bola vidieť nejaká chémia medzi nami. To je dôležité. Chceli sme zvíťaziť, no sústredili sme sa aj na to, aby sme si nacvičili určité veci ako napádanie, presilovky a podobne. Zároveň sme chceli zvíťaziť aj pre divákov, ktorí prišli. Ešte budeme mať do začiatku MS niekoľko tréningov, na ktorých doladíme určité veci. Verím, že do prvého zápasu pôjdeme pripravení,“ poznamenal útočník Marek Hrivík, ktorý bol v príprave kapitán slovenského tímu.
Do kádra trénera Vladimíra Országha ešte pribudne útočník Oliver Okuliar. Otázne sú príchody obrancu Jozefa Viliama Kmeca a útočníkov Martina Chromiaka a Filipa Mešára, ktorým sa po prehrách v nočných zápasoch AHL skončili sezóny v klube. Presný menoslov hráčov, ktorí odcestujú do dejiska MS bude známy až v úvode týždňa, no je zrejmé, že sa na turnaj dostane viacero slovenských mladíkov a debutantov na MS. Účasť na MS z rôznych, najmä zdravotných dôvodov, odmietlo takmer tridsať hráčov vrátane mnohých z tých, ktorí reprezentovali SR na ZOH v Miláne. „Náš tím je okresaný, veľa mien neprišlo. Sme však dobrá partia, ktorá bude hrať jeden za druhého a bojovať. Myslím si, že práve bojovnosť a partia môžu byť naše silné stránky,“ poznamenal Hrivík.
