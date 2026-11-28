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Výhonský hneď po príchode do Zvolena rozhodol derby: Vyjde to draho
Po vylúčení bystrického kapitána Matouška na päť minút + do konca zápasu sa im totiž naskytla presilovka, ktorú využili.
Autor TASR
Zvolen 28. novembra (TASR) – Hokejistom Zvolena sa v derby dueloch proti Banskej Bystrici v tejto sezóne darí. Vyhrali zatiaľ všetky tri stretnutia, hoci sú v tabuľke Tipsort ligy na tom horšie než ich tradičný rival. V piatkovom zápase 23. kola museli otáčať skóre z 0:1 na konečných 2:1, pričom víťazný gól dosiahli v poslednej minúte riadneho hracieho času.
Po vylúčení bystrického kapitána Matouška na päť minút + do konca zápasu sa im totiž naskytla presilovka, ktorú využili. A postaral sa o to novic v tíme Alex Výhonský, ktorý na poslednú chvíľu dorazil zo Žiliny do Zvolena po dohode klubov. Samotný hráč pred médiami po zápase hovoril: „Bolo to všetko rýchle, náhle. Ráno som schádzal ešte zo Žiliny, takže som rád, že sa to podarilo a dostal som dôveru hrať tento zápas. Treba sa teraz postaviť na koňa, pokračovať s dobrými vecami, makať, čaká nás veľa práce. A čo sa týka môjho nasadenia na presilovky, skúšali sme ráno nejaké veci aj so mnou na ľade, ale bolo to čerstvé. Ja som na to nejako cez zápas nemyslel, ale vnútorne som chcel. Som rád, že sa mi to podarilo.“
Výhonský pôsobil v minulosti v Banskej Bystrici takmer päť sezón a naposledy (2024/25) bol aj jej kapitánom. Duel bol pre neho špecifický: „Áno, bolo to pre mňa špecifické, ale teší ma, že sme sa zomkli. Ja som si zahral schuti. Viem, že som pôsobil v Bystrici ako kapitán, nikto to teda asi nečakal, ani ja nie. V hokeji život prináša rôzne paradoxy, tento je asi jeden z nich. Teraz však idem makať za Zvolen pre lepšie výsledky.“
Prvý zápas za Zvolen a hneď aj prvý gól v novom drese s prívlastkom víťazný a rozhodujúci. Alex Výhonský si ho privolal sám špeciálnou stávkou v šatni ešte pred zápasom. „Gól ma teraz vyjde veľmi draho, lebo som ešte aj ja niečo vypísal pred zápasom, takže fúúha...,“ dodal 32-ročný center.
Aj Bystričania odohrali duel s novicom v tíme. Pod Urpín prišiel zo Slovana Bratislava krídelník Radovan Bondra. Ten pre zmenu pôsobil štyri sezóny vo Zvolene a získal s ním aj majstrovský titul. Po prvýkrát sa ocitol v derby na opačnej strane. „Pre mňa bolo toto derby zaujímavé, keďže som veľa zápasov odohral v minulosti za Zvolen, no teraz mám bystrické červené farby na sebe a bojujem za tím, za ktorý hrám. No zažil som obe strany konečne,“ vyjadril sa 29-ročný Bondra, ktorý vlani ani v tejto sezóne nedostával v Slovane veľkú minutáž, preto bol odchod do Banskej Bystrice logickým vyústením situácie, ku ktorej dodal: „Bolo to pre mňa na ľade náročné. Nemal som ešte patričné tempo, keďže som na predchádzajúcom pôsobisku veľa zápasov nenahral. Hokejová prax bola slabšia z mojej strany, aj mi to párkrát skĺzlo, utieklo. Verím, že od zápasu k zápasu to bude lepšie a podám lepšie výkony. Mne už chýbala takáto minutáž na ľade, som za ňu rád. Zápas bol vyrovnaný, na ten jeden bodík sme určite siahali, no stalo sa to, čo sa stalo. Do večera to snáď nejako vyriešime a zajtra je nový deň. V nedeľu nás čaká ďalší náročný zápas v Trenčíne.“
Po vylúčení bystrického kapitána Matouška na päť minút + do konca zápasu sa im totiž naskytla presilovka, ktorú využili. A postaral sa o to novic v tíme Alex Výhonský, ktorý na poslednú chvíľu dorazil zo Žiliny do Zvolena po dohode klubov. Samotný hráč pred médiami po zápase hovoril: „Bolo to všetko rýchle, náhle. Ráno som schádzal ešte zo Žiliny, takže som rád, že sa to podarilo a dostal som dôveru hrať tento zápas. Treba sa teraz postaviť na koňa, pokračovať s dobrými vecami, makať, čaká nás veľa práce. A čo sa týka môjho nasadenia na presilovky, skúšali sme ráno nejaké veci aj so mnou na ľade, ale bolo to čerstvé. Ja som na to nejako cez zápas nemyslel, ale vnútorne som chcel. Som rád, že sa mi to podarilo.“
Výhonský pôsobil v minulosti v Banskej Bystrici takmer päť sezón a naposledy (2024/25) bol aj jej kapitánom. Duel bol pre neho špecifický: „Áno, bolo to pre mňa špecifické, ale teší ma, že sme sa zomkli. Ja som si zahral schuti. Viem, že som pôsobil v Bystrici ako kapitán, nikto to teda asi nečakal, ani ja nie. V hokeji život prináša rôzne paradoxy, tento je asi jeden z nich. Teraz však idem makať za Zvolen pre lepšie výsledky.“
Prvý zápas za Zvolen a hneď aj prvý gól v novom drese s prívlastkom víťazný a rozhodujúci. Alex Výhonský si ho privolal sám špeciálnou stávkou v šatni ešte pred zápasom. „Gól ma teraz vyjde veľmi draho, lebo som ešte aj ja niečo vypísal pred zápasom, takže fúúha...,“ dodal 32-ročný center.
Aj Bystričania odohrali duel s novicom v tíme. Pod Urpín prišiel zo Slovana Bratislava krídelník Radovan Bondra. Ten pre zmenu pôsobil štyri sezóny vo Zvolene a získal s ním aj majstrovský titul. Po prvýkrát sa ocitol v derby na opačnej strane. „Pre mňa bolo toto derby zaujímavé, keďže som veľa zápasov odohral v minulosti za Zvolen, no teraz mám bystrické červené farby na sebe a bojujem za tím, za ktorý hrám. No zažil som obe strany konečne,“ vyjadril sa 29-ročný Bondra, ktorý vlani ani v tejto sezóne nedostával v Slovane veľkú minutáž, preto bol odchod do Banskej Bystrice logickým vyústením situácie, ku ktorej dodal: „Bolo to pre mňa na ľade náročné. Nemal som ešte patričné tempo, keďže som na predchádzajúcom pôsobisku veľa zápasov nenahral. Hokejová prax bola slabšia z mojej strany, aj mi to párkrát skĺzlo, utieklo. Verím, že od zápasu k zápasu to bude lepšie a podám lepšie výkony. Mne už chýbala takáto minutáž na ľade, som za ňu rád. Zápas bol vyrovnaný, na ten jeden bodík sme určite siahali, no stalo sa to, čo sa stalo. Do večera to snáď nejako vyriešime a zajtra je nový deň. V nedeľu nás čaká ďalší náročný zápas v Trenčíne.“