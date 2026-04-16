Výkonný riaditeľ DFB dúfa v upokojenie politickej situácie

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Politické dianie vo svete sa prenáša aj do príprav na svetový šampionát, v prípade Iránu sa dokonca uvažovalo o neúčasti na tomto podujatí.

Autor TASR
Frankfurt 16. apríla (TASR) - Výkonný riaditeľ Nemeckého futbalového zväzu (DFB) Andres Rettig dúfa v upokojenie politickej situácie pred začiatkom tohtoročných majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku.

Politické dianie vo svete sa prenáša aj do príprav na svetový šampionát, v prípade Iránu sa dokonca uvažovalo o neúčasti na tomto podujatí. „Veríme, že táto nočná mora sa čoskoro skončí. Je neskutočné, čo sa každý deň deje na geopolitickom fronte. Množstvo vecí ani nedokážem pochopiť, pretože sa dejú tak rýchlo a hlavne iracionálne,“ citovala Rettiga agentúra DPA.

Výkonný riaditeľ DFB verejne odprezentoval výzvu smerom k prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi, aby sa správal podľa hodnôt Ceny mieru, ktorú dostal od Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).
