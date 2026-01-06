Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Výkonný riaditeľ MOV je istý v pripravenosti hier

Bývalá talianska plavkyňa Federica Pellegriniová pózuje fotografom vedľa medailí zo zimných olympijských a paralympijských hier Milano Cortina 2026 počas slávnostného odhalenia v Benátkach v utorok 15. júla 2025. Foto: TASR/AP

Najväčšie obavy panujú ohľadne výstavby Arény Santa Giulia v Miláne, v ktorej sa uskutočnia hokejové turnaje.

Autor TASR
Rím 6. januára (TASR) - Výkonný riaditeľ Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Christophe Dubi si je mesiac pred začiatkom zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d’Ampezzo (6. - 22. februára) istý, že všetko bude pripravené včas.

Najväčšie obavy panujú ohľadne výstavby Arény Santa Giulia v Miláne, v ktorej sa uskutočnia hokejové turnaje. Problémy tiež sprevádzali produkciu umelého snehu v Livigne, kde sa uskutočnia súťaže v snoubordingu a akrobatickom lyžovaní. „Sme vo fáze, kedy to všetko zapadá do seba mesiac pred otváracím ceremoniálom. Prípravy sa dostávajú z plánovacej fázy do plnej operačnej fázy vo všetkých smeroch. Nedávne testovacie podujatia potvrdili pripravenosť a dali nám cenné záverečné informácie. Všetko toto posilňuje naše sebavedomie,“ citoval agentúra AFP Dubiho.

Infraštruktúra bude pripravená. Bude to fantastický turnaj,“ doplnil prezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) Luc Tardif na margo haly v Miláne.
