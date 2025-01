Výkonný šéf PL sa obáva negatívneho dopadu MS klubov na City a Chelsea

Londýn 2. januára (TASR) - Výkonný šéf anglickej futbalovej Premier League sa obáva ńegatívneho dopadu MS klubov na Manchester City a FC Chelsea. Podľa Richarda Mastersa nebudú mať "Citizens" a "The Blues" dostatok času pripraviť sa na novú sezónu, ktorá odštartuje 16. augusta 2025.



"Vedenie ligových súťaží ani Hráčska únia nie sú spokojné s rozhodnutiami prijatými na globálnej úrovni. Letné MS klubov budú mať negatívny dopad na účastníkov Premier League, najmä na Manchester City a Chelsea, ktoré budú na nich štartovať. Ak jeden z nich postúpi až do finále, môže to spôsobiť veľké problémy," uviedol Masters podľa AFP.