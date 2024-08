Výkonný výbor hokeja schválil všetky extraligové licencie

Účastníci súťaží SZĽH v kategórii dospelých v sezóne 2024/2025:



Tipos Extraliga: HC 05 Banská Bystrica, HC Košice, HC Nové Zámky, HC Slovan Bratislava, HK Dukla Ingema Michalovce, HK Dukla Trenčín, HK Nitra, HK Poprad, HK Spišská Nová Ves, HKM Zvolen, HK 32 Liptovský Mikuláš, VLCI Žilina







TIPOS Slovenská hokejová liga: HC 19 Humenné, HC Prešov, HC Topoľčany, HK ‘95 Považská Bystrica, HK STEEL TEAM Trebišov, HK Levice, HK Skalica, HK Spartak Dubnica, HK Gladiators Trnava, HK MŠK Indian Žiar nad Hronom, voľná licencia (HK Detva), voľná licencia (HO HAMIKOVO Hamuliakovo/HKM Rimavská Sobota)







2. Slovenská hokejová liga: HC Prievidza, HK Bardejov, HK Bratislava, HK Brezno, HK Iskra Partizánske, HK Sabinov, HK Slovan Gelnica, HK Slovan Levice, HC Dukla Senica, MHA Martin, MHK Dolný Kubín, MHK Kežmarok, MŠK Púchov, (HK Detva, HO HAMIKOVO Hamuliakovo, HKM Rimavská Sobota)







Slovenská ženská hokejová liga: HC Slovan Bratislava, HC Spišská Nová Ves, ICE DREAM Čaňa, MHK-Martin, VLCI Žilina - mládež, ŽHK 2000 - ŠARIŠANKA Prešov, ŽHK Michalovce, ŽHK Poprad, ŽHKm Zvolen

Bratislava 20. augusta (TASR) - Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH) schválil licenciu na štart v TIPOS Extralige všetkým dvanástim účastníkom. Úvodné kolo najvyššej súťaže sa teda začne v piatok 20. septembra podľa platného vyžrebovania zo začiatku augusta. V druhej najvyššej súťaži zostali ešte v hre dve voľné licencie.informoval SZĽH na webe hockeyslovakia.sk.V TIPOS Slovenskej hokejovej lige (SHL) schválili desať licencií s tým, že dve voľné licencie bude VV SZĽH udeľovať v najbližších dňoch. Na voľnú licenciu po MŠK Púchov, ktorý si ako úradujúci víťaz 2. hokejovej ligy nepodal prihlášku do SHL, sa prihlásil druhý tím tabuľky uplynulej sezóny HK Detva. Schválenie tejto licencie by malo byť len formálna záležitosť po vyriešení procedurálnych náležitostí. Na druhú voľnú licenciu, po Modrých krídlach Bratislava, ktoré sa zo súťaže odhlásili, sú dvaja uchádzači – HO HAMIKOVO Hamuliakovo a HKM Rimavská Sobota. Výkonný výbor by mal zvyšných dvoch účastníkov SHL schváliť v najbližších dňoch.Licenčná komisia profesionálneho hokeja (LKPH) bude v najbližších dňoch zasielať písomné stanoviská individuálnym subjektom, ktorí v licenčnom konaní zaslali podnety alebo žiadosti.V 2. slovenskej hokejovej lige (tretia najvyššia súťaž) schválil Výkonný výbor SZĽH 13 licencií. Ostatné miesta v tejto súťaži budú obsadené podľa udelených, resp. neudelených licencií v SHL. V Slovenskej ženskej hokejovej lige (SŽHL) bolo schválených deväť súťažných licencií, rovnako ako vlani.Výkonný výbor sa zaoberal aj schvaľovaním súťažných licencií v mládežníckych ligách, kde boli schválené všetky tímy, ktoré podali prihlášku do súťažného ročníka 2024/2025.