Výkonný výbor SFZ odsúhlasil reštart II. ligy v skrátenom formáte

Bratislava 2. júna (TASR) - Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu (VV SFZ) v utorok rozhodol o reštarte druhej najvyššej slovenskej súťaže v ročníku 2019/2020. Hrať sa bude v skrátenom formáte so šiestimi mužstvami. VV SFZ sa tak nestotožnil s návrhom Komisie SFZ pre riadenie II. ligy, ktorá už minulý týždeň odsúhlasila ukončenie ročníka.



Druhá liga sa bude hrať medzi šiestimi mužstvami. Výkonný výbor SFZ rozhodol, že jej víťaz odohrá baráž s posledným tímom tabuľky Fortuna ligy o účasť v budúcom ročníku najvyššej súťaže. Za tento model hlasovalo 10 členov VV SFZ, traja boli proti a jeden sa zdržal hlasovania.



"Chceme, aby sa na Slovensku opäť hral futbal a aby sme dali šancu víťazovi druhej ligy bojovať o postup," povedal na utorkovom brífingu prezident SFZ Ján Kováčik. Prvé kolo je, rovnako ako v prípade Fortuna ligy, naplánované na 13. júna.



Sezónu II. ligy prerušili pre pandémiu koronavírusu 9. marca. Únia ligových klubov rozhodla už 22. mája o reštarte najvyššej súťaže v skrátenom 5-kolovom formáte a aj o tom, že z nej nikto nezostúpi, ani do nej nepostúpi. Takéto riešenie sa nepáčilo lídrovi druhej ligy MFK Dukla Banská Bystrica, kritiku vyjadrili napríklad aj Dubnica a Skalica. VV SFZ napokon navrhol hrať baráž medzi víťazom II. ligy a posledným tímom FL.



VV SFZ mal v právomoci okrem skráteného formátu aj ukončiť II. ligu. Väčšina druholigistov už v závere mája ukončila tréningový proces, niektorí z nich s ním po uvoľnení opatrení súvisiacich s pandémiou koronavírusu ani nezačali. Komisia pre II. ligu medzitým odsúhlasila uzávierku prihlášok na 26. júna a nový ročník by mohol odštartovať začiatkom augusta. Počet účastníkov zatiaľ nie je jasný, otáznik visí napríklad nad FC Petržalka, ktorá vraj zvažuje prihlášku do III. ligy.



Vo štvrtok 28. mája VV SFZ odhlasoval zákaz všetkých súťaží mládeže, žien a dievčat s tým, že je nutné urobiť všetko pre to, aby čo najskôr mohol plnohodnotne začať nový súťažný ročník 2020/2021. Predpokladaný termín začiatku jednotlivých súťaži TÚ SFZ navrhne po konzultácii s klubmi. Už koncom marca sa rozhodli predčasne ukončiť sezónu tri regionálne futbalové zväzy od tretích líg nižšie (ZsFZ, SsFZ a VsFZ)), Bratislava v tom čase súťaže len pozastavila, ale napokon ich koncom mája tiež definitívne zrušila. K rovnakému kroku vyzvali regionálne zväzy aj SFZ.