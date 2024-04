Výkonný výbor SZĽH doplnil Skladaný, predsedom Dozornej rady je Franek

Bratislava 17. apríla (TASR) - Novým členom výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja sa stal František Skladaný. Kongres SZĽH o tom rozhodol na stredajšom zasadnutí, do funkcie predsedu Dozornej rady SZĽH schválil Jána Franeka.



VV SZĽH tak tvorí opäť deväť členov, okrem Skladaného aj Miroslav Šatan, Richard Pavlikovský, Dušan Mráz, Miroslav Dráb, Jozef Kužma, Miroslav Lipovský, Branislav Semančík a Miroslav Lažo.



Franek nahradil vo funkcii predsedu Dozornej rady Jaroslava Šmátralu, na stredajšom kongrese nemal protikandidáta. Šmátrala v nej pôsobil od roku 2016 a z pozície kontrolóra a predsedu DZ ho delegáti odvolali vlani v decembri. V roku 2019 kandidoval aj na post šéfa zväzu. Vo voľbách ho zdolal súčasný prezident Miroslav Šatan. Členmi Dozornej rady SZĽH sú naďalej Norbert Koch a Peter Bohuš.



Voľné miesto vo VV zostalo po Rudolfovi Hrubom, ktorý zomrel vlani v decembri. "Keď prišla ponuka tak som neváhal. Je to niečo, čoho chcem byť súčasťou a to je formovanie slovenského hokeja. Som rád, že hlasovanie dopadlo v môj prospech. Hovoriť o mojich cieľoch, na to je ešte čas, ale mám prichystané body, ktorým sa chcem venovať," uviedol Skladaný.



Plánovaný koniec stredajšieho kongresu bol o 13.00 h, tento termín napokon delegáti dodržali. "Asi po prvýkrát v histórii sme skončili presne, dokonca s malým predstihom. Išlo to plynule, bolo prítomných 67 delegátov a celkovo 316 hlasov. Bolo to kľúčové najmä pre voľbu člena výkonného výboru a predsedu dozornej rady. Verím, že pán Franek bude prínosom pre slovenský hokej," povedal generálny sekretár zväzu Lažo. Dodal, že Skladaného zvolila veľká väčšina delegátov: "Ak to poviem športovo, zvíťazil s prehľadom." Skladaný získal 202 hlasov delegátov, zatiaľ čo jeho protikandidát Július Lang 101 hlasov.



Súčasťou kongresu bolo aj doplnenie stanov. "Išlo len o formálne veci, len sme dopĺňali body, aby sme boli v súlade so zákonom o športe," uzavrel Lažo.