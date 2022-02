Vylúčenie Zvereva bolo podľa Nadala správne: Takto ho nepoznám

Acapulco 24. februára (TASR) - Vylúčenie Nemca Alexandra Zvereva z turnaja ATP v Acapulcu pre nešportové správanie voči empajrovému rozhodcovi bolo absolútne správne. Myslí si to španielsky tenista Rafael Nadal, ktorý je na podujatí v mexickom stredisku nasadenou štvorkou.



"Nebol to ´Saša´ ako ho poznám a s ktorým mám dobré vzťahy," uviedol podľa agentúry AFP Nadal, ktorý hrá na svojom prvom turnaji od januárového triumfu na Australian Open. "Trest dostal zaslúžene, nemôže sa správať týmto spôsobom a verím, že si je toho vedomý. Žiaľ, to, čo predviedol, ešte umocnené príspevkami na sociálnych sieťach, uvidia milióny detí. My im musíme ísť príkladom a prejavovať aspoň minimálny rešpekt," povedal Nadal v reakcii na incident.



Zverev napadol po prehre v stredajšom štvrťfinálovom zápase štvorhry empajrového rozhodcu Alessandra Germaniho. Asociácia tenisových profesionálov (ATP) ho za to vylúčila z dvojhry a nebude môcť v Acapulcu obhájiť titul. Olympijský šampión spolu s Brazílčanom Marcelom Melom podľahli britsko-fínskemu tandemu v zložení Lloyd Glasspool, Harri Heliovaara 2:6, 6:4, 6:10. Krátko po skončení zápasu prešiel Zverev k empajru, do ktorého začal nahnevane udierať raketou a takmer trafil nohy rozhodcu. Pred ďalšími údermi mu vulgárne nadával.