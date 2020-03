Výluka sa tento týždeň týka 44 ligových zápasov, predbežne 29 miest

Bratislava 9. marca (TASR) - Ústredný krízový štáb SR vydal v pondelok nariadenie okamžitého zákazu usporiadania všetkých športových podujatí v krajine, predbežne na dva týždne. Dosluhujúci predseda vlády Peter Pellegrini o tom informoval po skončení štvorhodinového zasadnutia štábu.



Tento zákaz je súčasť celoplošného opatrenia určeného pre ústredné orgány štátnej správy, miestnej samosprávy a verejnej správy. Na 14 dní platí pre organizovanie akýchkoľvek verejných podujatí. Situácia sa bolestne dotýka najmä najvyššej hokejovej súťaže, ktorej vrcholila nadstavbová časť. V Tipsport lige boli tento týždeň na programe zostávajúce tri kolá pred play off.



Počet smrteľných obetí koronavírusu nového typu sa podľa údajov "Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE" celosvetovo zvýšil na 3995, v 111 krajinách/regiónoch sveta ho diagnostikovali u 113.5799 osôb k pondelku 20.00 SEČ. Na Slovensku počet potvrdených prípadov nákazy SARS-CoV-2 vzrástol v tento deň z piatich na sedem, šéf dosluhujúceho vládneho kabinetu Peter Pellegrini na tlačovej konferencii po štábe potvrdil dva nové prípady z Košíc a Martina. Slovenské úrady evidujú aj infikovanú štvorčlennú rodinu v karanténe v rakúskej prihraničnej obci Kittsee. Tá bola v uplynulom období v kontakte predovšetkým s osobami na Slovensku, kde rodičia pracujú a deti navštevujú školské zariadenia.



Celkovo len tento týždeň sa výluka športových akcií dotkne 44 zápasov najvyšších súťaží najvýznamnejších kolektívnych odvetví. Ide až o 18 zrušených hokejových súbojov končiacej sa nadstavbovej časti, pričom najvyššia futbalová súťaž Fortuna liga mala naopak na programe cez víkend kompletné 6-zápasové prvé kolo nadstavbovej fázy. Postihnuté sú aj volejbalové vyraďovačky a hádzanárske i basketbalové základné časti, pričom v dvoch ligách ide aj o dve dohrávky. Tipsport ligu situácia postihla najviac nielen pre najhustejší program, ale aj z hľadiska play off, ktorá mala odštartovať v stredu budúceho týždňa s každodenným programom zápasov sérií prvého kola. Úvod vyraďovačky mali absolvovať od stredy 18. marca aj basketbalistky.



Zrušené sú tento týždeň tiež štart play off florbalistov a turnaj Final Four hádzanárskeho SP mužov i žien. Ďalej domáce šampionáty v behu na lyžiach, strelectve zo vzduchových zbraní, v atletických viacbojoch a v squashi. Na budúci týždeň MSR v pretláčaní rukou, zrušená je aj tradičná Dudinská päťdesiatka v chôdzi. Všetky menované podujatia sa zrušili v 29 slovenských mestách.